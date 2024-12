Într-un text intitulat „România băgată, România dezonorată”, Cristian Tudor Popescu scoate în evidență ipocrizia lui Călin Georgescu, candidat controversat la președenția României, dar și a lui Klaus Iohannis, președintele în funcție.

Joi, 12 decembrie, miniștrii de interne ai UE au votat aderarea completă a României și Bulgariei la spațiul Schengen, de la 1 ianuarie 2025.

„«Pentru mine este o mare onoare că nu am intrat în Schengen. Mă bucur că nu am intrat în Schengen. Este bine că nu am intrat în Schengen. Noi nu avem nevoie de covrigul lor și nici să pupăm ghiulul». Așa grăit-a cg Mesia.

«Eu m-am implicat să vă bag în Schengen», a ieșit să ne spună – caz rar – rânjind, încă președintele Iohannis. N-a mai precizat că era vorba de un Schengen african, Hakuna Matata, sau Schengenos sud-american, că acolo s-a implicat decisiv în ultimii 2 ani.

Sau, ca să se bage pe sine în capul NATO.

Sau, ca să bage România în sufrageria lui cg Mesia.”, a transmis Cristian Tudor Popescu, prin intermediul Facebook.

De altfel, miercuri seară, CTP a precizat că cel mai bun lucru pe care Klaus Iohannis îl poate face pentru România este să plece.

„Cel mai mare serviciu pe care l-ar putea face Klaus Iohannis României ar fi să plece de la Cotroceni îndată ce e ales noul președinte al Senatului, care îl poate înlocui. Și până atunci, să se ducă la schi, la golf, în Republica Mataranga, numai să nu mai apară pe ecranul televizoarelor.”, a afirmat jurnalistul miercuri seară.

