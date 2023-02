În urmă cu 19 ani, Cristina Bâtlan a născut prematur un băiat. Medicii nu îi dădeau acestuia nicio șansă de viață și chiar ar fi refuzat să-l bage în incubator. Antreprenoarea a făcut mărturisiri dureroase despre cea mai mare cumpănă a vieții sale în prima ediție a emisiunii de la PRO TV, „Șef sub acoperire”.

„Roberto (nr. fostul soţ al Cristinei), în momentul în care Adi s-a născut, a spus că acest copil dacă are gena mea şi a ta nu are cum să moară, el trăieşte. Medicii au spus că nu are nicio şansă. Au vrut să-l arunce la gunoi, nu voiau să-l bage în incubator, pe externarea din spital scria avort. Şi Roberto i-a rugat să bage copilul în incubator”, a povestit Cristina Bâtlan.

Și-a văzut fiul la trei zile după ce l-a născut, pentru că șansele ca acesta să supraviețuiască erau minime. Antreprenoarea și-a rugat sora să îi modifice hainele băiețelului, pentru că era foarte, foarte mic.

„Copilul a fost declarat viu după trei zile, pentru că şansa lui era infimă, nu exista. Eu nu l-am văzut în primele trei zile, l-am văzut abia după trei zile. Am văzut un copil care râdea. I-am cerut surorii mele să-mi facă haine pentru Adi, i-am spus să se ducă să ia un costum şi să îl taie la jumate. Era foarte, foarte mic. Mi se părea superb. Adi nu se poate uita la pozele cu el şi nu înţelege cum îl vedeam superb”, a mai spus ea.

Recomandări Un cioban i-a făcut României reclamă vizionată de milioane de oameni. Zilele trecute, a murit în războiul din Ucraina

Adi a fost operat la ochi la scurt timp după ce a venit pe lume. Cristina Bâtlan a luat legătura cu peste 90 de doctori pentru a găsit pe cineva care să poată face operația de care copilul avea mare nevoie. În prezent, fiul antreprenoarei este recuperat perfect și nu are niciun fel de problemă.

„L-am operat la ochi la minus trei săptămâni. Adică înainte de termenul la care trebuia să se nască. Înainte de operaţie am contactat peste 90 de doctori. Din păcate, cei mai buni fie nu erau în România, fie nu aveau aparatura necesară. Până la urmă, am găsit un medic în România care l-a operat şi a făcut o treabă extraordinară. Acum, Adi este perfect. A recuperat tot! Este perfect din punct şi din punct de vedere locomotor, şi din punct de vedere cerebral.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Generalul Bălan, directorul STS adus de Iohannis de la Sibiu, s-a răzgândit: blocul proiectat cu 4 etaje peste înălțimea legală, din vecinătatea Aeroportului Băneasa, nu mai e „amenințare la adresa siguranței naționale”. Își pune antena chiar pe el

Cu ce se ocupă fiul Cristinei Bâtlan

Adi a făcut Școala Britanică și a fost admis la două facultăți. Fiul Cristinei Bâtlan, în vârstă de 19 ani, are deja o afacere și mama sa este mândră de el.

„Îi place viața de antreprenor, are deja afacerea lui. Și-a făcut singur, singurel companie. Importă niște pantofi mai deosebiți. Normal că are și el acest virus al pantofilor! (n.r.: râde). Este vorba despre niște pantofi sport, în ediție limitată, niște colecții din acestea mai speciale. Îi cumpără foarte, foarte greu, pe unii la licitații din toată lumea.

Îmi place foarte mult că el și-a luat rolul în serios și s-a lovit de greutăți. Îmi spune uneori: «Mama, nu este corect lucrurile să se miște repede? Că noi ne îndreptăm spre digitalizare. De ce să mă amâne și să nu facă documentul ăsta la timp!». A reușit să se descurce și să impună respect la toate autoritățile statului la care a umblat”, a mai detaliat Cristina Bâtlan în urmă cu un an pentru Click!.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Ceaușescu întreba: „Ilie a dormit bine? A mâncat bine?” Detaliul făcut public după 50 de ani

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Concluziile seismologilor după cutremurele puternice din Gorj: „A fost și un șoc dublu

Viva.ro Drama neștiută a lui Gil Dobrică. A murit singur și uitat de toți, la 61 de ani: 'În meseria mea, căsătoriile se fac şi se desfac aiurea'

Observatornews.ro Povestea halucinantă din spatele accidentului mortal din Tecuci. Noi imagini cu impactul teribil, surprinse de camere

Știrileprotv.ro Directorul INFP nu crede în ipoteza producerii unui cutremur cu o magnitudine mai mare în România

FANATIK.RO Cel mai agresiv animal din lume. Este puțin mai mare decât o pisică, atacă lei și este imun la veninul șerpilor

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 15 februarie 2023. Săgetătorii sunt mai înțelepți acum, pe baza multor experiențe pe care le-au integrat în sistemul lor de valori

PUBLICITATE Când să mergi imediat la pediatru. La ce să fii atent, în funcție de vârsta copilului