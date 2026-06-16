Toată agitația din PNL premergătoare ședinței în care Adrian Veștea a venit să dea piept cu partidul și să explice de ce a acceptat să fie premier nu s-a transformat într-un butoi cu pulbere, ci mai degrabă într-un foc de paie. Negocierile din cursul ultimelor 24 de ore și lipsa de curaj a unora din puciști a dus la voturi categorice ale celor care au strâns rândurile în jurul lui Ilie Bolojan. Totul în decurs de cinci ore, cât a ținut ședința.

Înainte de vot, din cei 57 de membri ai BPN, calculele arătau că în favoarea lui Veștea se puteau strânge maximum 26 de susțineri. Însă la primul vot, cel de reconfirmare a opoziției față de orice guvernare cu PSD, 39 de voturi au fost pentru, 10 pentru, dar și cinci abțineri, plus câteva persoane care nu și-au exprimat nicio părere.

La al doilea vot, cel care viza direct susținerea Guvernului Veștea, 41 au fost împotrivă, 13 pentru, dar și două abțineri. Al treilea vot a fost ca că parlamentarii care votează Guvernul Veștea sau orice membru liberal care acceptă o funcție ministerială vor fi excluși din partid: : au fost 39 pentru, 8 împotrivă și 5 abțineri. Mai mult, lui Veștea i s-a cerut să-și depună mandatul până marți la 10.00.

Surse politice au precizat că ultimul vot așteptat era cel legat de excluderea directă lui Adrian Veștea, care nu a mai avut loc, deși acest lucru a fost cerut de șeful PNl Vâlcea, Cristian Buican, la care s-a raliat și Vasile Blaga, care a solicitat conducerii să fie „fermă” cu cei care încalcă deciziile partidului. „Noaptea e un sfetnic bun, așa că i-am cerut domnului Veștea depunerea mandatului până la ora 10.00”, a subliniat Ilie Bolojan, flancat de peste 40 din liderii partidului.

Derularea evenimentelor

Susținătorii lui Ilie Bolojan au fost mult mai vocali la venire, în timp ce adepții rămânerii cu orice cost la guvernare au evitat declarațiile, cu o singură excepție: Rareș Bogdan. Mircea Roșca, șeful PNL Prahova, nu a vrut să spună dacă a primit vreun mandat de la filială, pe motiv că nu are nevoie să-i spună cineva ce să facă. Deși mult timp a fost considerat un asociat al grupării Thuma, Mircea Roșca s-a poziționat de această dată, la ședința BNP în spatele ușilor închise, în tabăra Bolojan: „Tu știi Cătăline că președintele nu a fost corect cu noi”, i-a transmis șeful PNL Prahova lui Predoiu, cu referire la atitudinea lui Nicușor Dan.

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Unul dintre cei mai vehemenți în declarații de susținere a lui Ilie Bolojan și o poziționare clar anti-PSD a fost Vasile Blaga. Încă de dinaine de începerea ședinței „Eu nu am mai văzut vreodată așa ceva. O încercare de preluare abuzivă”, a precizat Blaga. Întrebat dacă și Nicușor Dan a contribuit actuala criză din PNL, fostul șef al PDL a fost tranșant: „Clar”.

În spatele ușilor închise

Ședința BNP a fost controlată în mare parte de echipa Bolojan, majoritară inclusiv la luările de cuvânt. După primul vot cerut de Bolojan, Adrian Veștea le-a relatat colegilor, conform unor surse Libertatea, cum a ajuns să i se propună funcția de premier, inclusiv detaliul că a fost trimis un echipaj SPP să fie adus la Cotroceni. De asemenea, a repetat placa spusă pe la televiziuni ca inclusiv soția sa a fost anunțată cu puțin timp înainte de anunțul oficial facut de Nicușor Dan duminică dimineața.

Toate aceste detalii au fost ironizate de deputatul Cristian Buican, care l-a făcut naiv pe Veștea și i-a cerut să înceteze cu poveștile frumoase despre luat de acasă cu SPP. „Din păcate, în naivitatea domnului Veștea, a accept să facă parte dintr-un plan eșuat”, i-a transmis Buican. La final, șeful PNL Vâlcea a propus excluderea lui Adrian Veștea și a altora care ar accepta funcții ministeriale în afara mandatului.

În timpul discuțiilor, Alexandru Muraru, șeful PNL Iași, le-a zis lui Adrian Veștea și Cătălin Predoiu să le fie rușine pentru faptul că au aderat la jocurile PSD. Florin Birta, primar al Oradei și vicepreședinte, a avut un discurs cu nuanțe religioase, legat de trădarea lui Veștea, pe care l-a comparat cu Iuda.

La rândul său, Robert Sighiartău, trezorier al partidului, a lansat un atac virulent la adresa lui Nicușor Dan, amintind faptul că prin sprijinul PNL a ajuns primar al Capitalei, în 2020. „Îmi doresc să tranșăm lucrurile cât mai repede în PNL. Ar trebui să spunem că cine votează, acceptă să fie parte a acestui guvern, se situează în afara partidului”, a subliniat Sighiartău care a cerut convocarea Congresului Extraordinar.

Tabăra Thuma-Veștea și pericolul scindării

Au fost și câteva voci pro-Veștea. Printre cei care s-au înscris la cuvânt și au cerut rămânerea la guvernare au fost Valeriu Iftime (șef CJ Botoșani), Toma Petcu (șef CJ Giurgiu), George Scarlat (șeful filialei PNL Galați), dar și Andrei Baciu. Ultimul, președinte PNL Sector 3, a vorbit despre Veștea ca despre un om care a sprijinit pe oricine a cerut ajutorul.

Hubert Thuma și-a axat discursul pe atacarea măsurilor economice luate de Guvernul Bolojan, nu pe aspecte legate de bucătăria internă, au precizat surse din interior pentru Libertatea,

Potrivit acestora, în luarea sa de cuvânt, Alina Gorghiu (șefa PNL Argeș) a vorbit de pericolul scindării partidului, în cazul în care nu va fi găsită o soluție de mijloc. De altfel, scindarea va fi o urmare directă a nerespectării deciziilor de partid și a prezenței în Guvernul Veștea sau a unui vot pentru acest cabinet.

Însă tot acest apel la unitate pare să fie sortit eșecului. PNL a decis la final convocarea Consiliului Național pentru miercuri, o primă etapă pentru convocarea Congresului Extraordinar. Iar la acest congres ar putea fie îndepărtați din funcțiile de conducere toți cei care au pus umărul la planul lui Nicușor Dan.

Grăbit să se ducă la emisiune

Adrian Veștea nici nu a așteptat deznodământul din sală, pentru că era așteptat la o emisiune TV: „Nu îmi voi depune mandatul. Voi candida pentru poziția de premier al României”, a conchis Veștea, în ceea ce el a numit un act de responsabilitate. Atitudinea sa i-a nemulțumit inclusiv pe cei care îl susțin, care au interpretat acest gest ca unul de abandonare a disputei din partid.

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