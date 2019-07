Procurorul Maria Piţurcă s-a prezentat astăzi, în jurul orei 10.00, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), acolo unde la ora 10.30 a început şedinţa Secţiei pentru procurori în materie disciplinară, care a discutat suspendarea sa din funcţie, scrie Mediafax.

La intrarea în sediul CSM, Maria Pițurcă a refuzat să facă declaraţii și chiar a avut un gest de nervozitate la adresa jurnalisților, împingând microfoanele din fața ei (VEZI VIDEO AICI!).

La ieșire, a fost flancată și condusă până la un taxi de doi jandarmi care asigurau paza la sediul CSM (VEZI VIDEO AICI!).

Pe 2 iulie, Inspecţia Judiciară anunţa că a început cercetarea disciplinară faţă de procurorul Maria Piţurcă, care a intervenit în cazul fetiţei din Mehedinţi, şi că propune suspendarea sa până la finalizarea anchetei. Piţurcă este cercetată pentru manifestări ce dăunează prestigiului justiţiei.

Tot astăzi, Sorina află dacă pleacă în SUA. Tribunalul Olt judecă solicitarea procurorului general, care a cerut interzicerea acestui lucru.

Procurorul Maria Piţurcă, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetiţei de 8 ani din Mehedinţi, a susţinut că nu a tras de copil în timpul intervenţiei şi că a încercat să o ia în braţe.

„Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu … Am încercat să-l iau în braţe. Am reuşit să o iau în braţe şi am dus-o în braţe la tată. Nu s-a mai filmat. Şi ea va fi oricum examinată fizic şi vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deţinere ilegală a acestui copil”, s-a apărat, atunci, Maria Piţurcă.