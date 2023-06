În opinia gazetarului, însuși discursul lui Vladimir Putin a fost „o reacție corespunzătoare unei lovituri de stat”.

„Occidentul, SUA, Ucraina NU au fost numite de dictator ca aflându-se în spatele acțiunii lui Prigojin – Putin a acceptat-o ca fiind rusească sută la sută. Măsurile luate pentru apărarea Moscovei, ceva ce nu s-a mai văzut de la Al Doilea Război Mondial încoace, duc și ele la aceeași idee. Dar cel mai puternic argument pentru a spune că o lovitură asupra statului a avut loc în Rusia sunt zicerile lui Prigojin. Sinistrul criminal de top a aruncat niște bombe radioactive, cu efecte pe termen lung.

Liderul Wagner a fost până ieri, și este încă!, vedeta vârf de lance a armatei ruse pe frontul din Ucraina. Wagneriții, eroii care au eliberat Soledar, cum a declarat chiar Putin. Prin urmare, să auzi de la Prigojin, aclamat de populație când s-a cărat din Rostov-pe-Don, că nici Ucraina, nici NATO nu erau o amenințare pentru Rusia, că războiul a fost pornit ca să fie război și să ajungă Șoigu mareșal, e un șoc. Să audă întreaga lume de la un erou al URSS, prieten apropiat al tătucului Putin, că în rândurile conducerii politico-militare de la Moscova împărățesc corupția, furtul banilor pentru armată, nepăsarea față de viața și moartea celor trimiși pe front”, scrie Cristian Tudor Popescu.

Iertarea lui Prigojin, o dovadă de slăbiciune

CTP consideră că „iertarea” lui Prigojin de către Kremlin, după ce FSB anunțase că i-a deschis dosar penal pentru înaltă trădare, este o dovadă de slăbiciune care îi uluiește pe supușii ruși, obișnuiți cu cruzimea implacabilă a sistemului.

„Ca să contracareze toate astea, Putin ar trebui să declanșeze o epurare sângeroasă, demnă de un Iagoda sau Ejov, asupra legăturilor la nivel înalt ale lui Prigojin, care cu siguranță există. Or, nu se știe dacă mai are destulă putere s-o facă. Cea mai gravă consecință a loviturii Wagner asupra statului care îl paște pe dictator este dezamăgirea maselor de susținători că Putin nu e Stalin”, mai notează CTP.

Trump „n-a scos un cuvințel”

Gazetarul reamintește și de lipsa de reacție a postului România TV care sâmbătă nu a transmis nicio știre despre evenimentele din Rusia. O atitudine similară, subliniază jurnalistul, a avut și fostul președinte american Donald Trump.

„În spiciul său, ținut la Washington în fața unei mulțimi de adoratori conservatori, n-a scos un cuvințel despre ce i se întâmpla lui Putin”, a conchis CTP.

