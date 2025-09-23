Declarațiile controversate ale lui Donald Trump

Potrivit interpretării lui CTP, Trump a afirmat că își urăște oponenții și nu le dorește binele. El a amenințat că ar putea închide 97% din televiziunile americane care nu îl laudă și a pus sub semnul întrebării Primul Amendament al Constituției.

În cadrul postării sale, Popescu l-a numit pe președintele Statelor Unite „King Jong Trump”, făcând o aluzie la caracterul dictatorial al lui Donald Trump, asemănându-l cu liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un.

„Prin urmare, nu cred că ar fi o problemă ca KJ Trump să poruncească și revizuirea Evangheliilor, punându-le sub deviza Sa regală: «Urăște și fă ce vrei!»”, a scris Cristian Tudor Popescu în postarea sa.

Jurnalistul a criticat atitudinea lui Trump, contrastând-o cu mesajul creștin de iertare exprimat de soția victimei. CTP a sugerat că abordarea lui Trump se îndepărtează de valorile creștine tradiționale, promovând, în schimb, ura și acțiunile arbitrare.

CTP, despre asasinarea lui Charlie Kirk

Cristian Tudor Popescu a comentat și despre asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk. CTP a scris, într-o altă postare pe Facebook, că nu simte empatie față de soarta lui Kirk, amintind de declarațiile controversate ale acestuia.

Acesta a citat o opinie anterioară a lui Kirk despre violența armată din SUA: „Cred că merită să avem un cost de, din nefericire, câțiva morți prin împușcare pe an ca să avem Al Doilea Amendament”. Jurnalistul a remarcat ironic că Kirk a devenit acum una dintre aceste victime.

Referitor la sentimentele sale față de soarta lui Kirk, CTP a precizat că nu simte empatie: „Am fost întrebat ce simt în legătură cu domnul Kirk și soarta sa. Răspund: în niciun caz empatie. Nu suport cuvântul empatie, e un termen-făcătură New Age, care produce mult rău”.

Moartea lui Charlie Kirk

Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie 2025, în timp ce se adresa publicului la o universitate din Utah, Statele Unite. Incidentul s-a petrecut la Utah Valley University din orașul Orem, în timpul unui eveniment denumit „American Comeback Tour”, unde Kirk răspundea întrebărilor studenților.

Atacul a fost realizat de un singur glonț tras de la o distanță de aproximativ 130-200 de metri, care l-a lovit mortal pe Kirk în zona gâtului. La momentul atacului, în jur de 3.000 de persoane erau prezente la eveniment. Kirk a fost transportat de urgență la un spital local, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale, dar ulterior a decedat.

Autoritățile au instituit stare de urgență pe campusul universitar, au închis accesul și au anulat cursurile. Două persoane au fost reținute inițial pentru interogatorii, dar ulterior au fost eliberate, fiind excluse implicarea lor. Ancheta este condusă de FBI și ATF.

Atacul a stârnit reacții puternice în Statele Unite, inclusiv ale președintelui Donald Trump, care a ordonat arborarea drapelelor în bernă pentru patru zile și a transmis condoleanțe familiei.

