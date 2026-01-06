„Stilul smuls pe care îl practică Trumpul poate influența și țări mai modeste care nu au capabilitățile pentru blitz-krieg ale SUA. De pildă, România; CSM, ÎCCJ, CCR, magistrații se vor simți încurajați de exemplul celui mai puternic șef din lume să procedeze în continuare potrivit principiului enunțat de un rus, personaj al lui Ilf și Petrov: „Cum vrem, așa facem, a zis Nikita Priahin după ce a dat foc la imobil””, a scris CTP pe Facebook.

El susține că, asemenea Justiției române, Trump se confruntă cu o opoziție largă: majoritatea actorilor internaționali resping o impunere prin forță a voinței SUA în Venezuela, fie din motive de interese economice și geopolitice, fie din respect pentru dreptul internațional și democrație.

„Ca și Justiția din România, care se bucură de dezaprobarea și disprețul majorității cetățenilor, Trump are împotriva înstăpânirii lui cu forța în Venezuela o majoritate globală: China, Rusia, Turcia au interese și investiții în Venezuela, Uniunea Europeană, Marea Britanie, Canada vor respectarea legislației internaționale și tranziția rapidă către democrație a poporului Venezuelei, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic, Uruguay se opun lui Trump pentru că se tem de el”, a punctat CTP.

În final, a susținut că agresivitatea lui Trump produce reacții de respingere inclusiv în rândul aliaților, dând exemplul Marii Britanii, care ar lua în calcul o reapropiere de Uniunea Europeană ca reacție la acest climat internațional.

„În plus, ca reacție la agresivitatea lui Trump, „Prim ministrul britanic Keir Starmer va solicita deputaților să autorizeze transferul competențelor juridice suverane britanice către Europa pentru prima dată de la Brexit, pregătind astfel terenul pentru reluarea relațiilor cu Bruxelles în acest an. Marea Britanie s-ar alinia la normele europene privind standardele alimentare, bunăstarea animalelor, pesticidele și piețele energetice”. (RFI)”, a conchis gazetarul.

Amintim că Nicolas Maduro și soția lui au fost scoși cu forța din Venezuela de trupele militare americane la finalul săptămânii trecute și au ajuns în New York, unde sunt judecați pentru narcoterorism.

Președintele american Donald Trump a oferit detalii despre operațiunea militară comandată de el și executată de unitatea de elită Delta Force. El a povestit că, după ce forțele speciale americane au pătruns în baza militară din Caracas și au ajuns în camera lui Maduro, dictatorul din Venezuela și soția sa au vrut să se refugieze într-o altă încăpere, dar și dacă ar fi reușit să intre acolo, forțele militare ale SUA ar fi spulberat ușa în aproximativ 47 de secunde.

