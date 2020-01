De Livia Lixandru,

Maximilian Toader a povestit ce se va întâmpla cu datoriile lăsate de tatăl lui și cum a petrecut primul Crăciun fără acesta.

Atunci când a fost întrebat ce se va întâmpla cu datoriile pe care tatl lui le avea, Maximilian a lămurit situația.

„Nu am rezolvat nimic. Eu trebuie să rezolv datoriile pe care tata le avea pe firmă, ca apoi să pot discuta despre succesiune și bunurile pe care le avea tata pe numele lui. Sunt datorii de 150.000 de euro și sperăm să le ștergem după vânzarea apartamentului, care este deja executat silit.

Abia după ce se lichidează partea asta, eu pot să îmi dau seama ce voi moșteni. Tata avea pe numele lui niște terenuri și o mașină”, a declarat fiul lui Marcel Toader pentru Click.

„Am făcut Crăciunul cu familia din partea mamei, apoi am fost la Constanța, la mormântul tatei, și apoi am stat cu bunica.

M-am bucurat că este mai bine, și-a mai revenit și a încercat să accepte că tata nu mai este. Am mâncat împreună, a pregătit cele mai gustoase mâncăruri și am încercat să rememorăm clipe. Bunica și-a dorit poze cu tata, iar eu i-am adus tot ce am găsit pe la București.

A fost emoționant, am plâns… A trecut atât de repede timpul!”, a mai adăugat acesta pentru sursa citată.

