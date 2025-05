Patronul de la FCSB a afirmat că l-a votat pe Crin Antonescu și că și-ar fi dorit ca acesta să ajungă în cel de-al doilea tur. Însă, chiar înainte de a fi anunțat rezultatul final al alegerilor din primul tur, Gigi Becali a spus că, dacă Antonescu nu ajunge în cel de-al doilea tur, îl va susține pe George Simion.

Gigi Becali nu vrea să-l susțină pe Nicușor Dan

„Dacă în turul 2 intră Simion cu Nicușor, așa cum am promis când eram certat cu el… I-am zis să se roage să intre cu Nicușor Dan și că voi fi în campanie cu el. Dar ce să fac acum? Să-mi pun nepoții să poarte fuste, ca să-l votez pe Nicușor Dan? I-am zis lui Simion că sunt în campanie cu el. Așa am promis, așa fac. El a aprobat manifestații LGBT. Dacă el aprobă, cum să nu fie așa? Facem LGBT în România?

Pe Simion îl cunosc și îl știu. El doar a greșit când a spus că sunt istorie. Atât. După aia mi-a dat mesaje și și-a prezentat scuzele. I-am zis că dacă intră Antonescu în turul 2, voi vota Antonescu. Simion a luat votanții lui Georgescu, că încă mai merg vrăjile și magiile lui Georgescu. Toți votează cu Simion. O să mă întâlnesc cu Simion și-l întreb dacă face ce zice sau e doar un joc politic. Nu poate să-l pună pe Georgescu premier, că oamenii îl pun.

Avem Parlament. Eu sunt deputat, el va fi președinte. Nu-l las să demită pe nimeni! Nu vine el să strice legile României. Face un joc electoral, după care o să ceară liniște și pace. Dacă are de gând să facă anumite lucruri, să facă referendum pentru Georgescu, atunci să fie sănătos! Nu-l ajut. Că se duce țara în faliment. Cu Nicușor Dan nu voi fi niciodată! Mai bine să sărăcim decât să aducem LGBT! Simion s-a căsătorit, a făcut cununia la biserică. Nicușor Dan nu are nici copil botezat! E adevărat, așa este! El nu a aprobat spitale în România”, spunea Gigi Becali în urmă cu aproximativ 10 zile la postul de televiziune B1.

A votat cu Antonescu și speră ca George Simion să fie următorul președinte

Apoi, după ce a aflat că în cel de-al doilea tur al alegerilor au intrat George Simion și Nicușor Dan, Gigi Becali a spus că se ține de promisiune și că îl va vota pe candidatul din partea AUR.

„E surpriză mare. Nu mă așteptam să intre Nicușor Dan în turul 2. Mă așteptam la o finală Simion – Antonescu. Mă așteptam ca Antonescu, care e mai bun politician, cu trei partide în spate, să intre în turul 2. Așa era normal. La Simion mă așteptam să ia 30-35%. Se aștepta totuși la o creștere după ce a venit cu Georgescu la vot. Simion a luat votanții pe care i-a avut la alegerile trecute și votanții lui Georgescu, plus vreo 500.000 de oameni care au votat pe emulație.

Eu m-am certat cu Simion din cauza declarației date față de mine. Atunci am plecat din AUR. Îmi mențin declarațiile date despre Simion, dar aici e vorba de demnitatea mea. Dacă se schimbă ceva, cum a fost cu Georgescu, mă sucesc. Am aceeași părere despre Simion, dar mă țin de cuvânt. Mi-a zis să-l iert, că a greșit. M-am împăcat cu el. Mi-a dat mesaj de Sf. Gheorghe, mi-a dat mesaje. Era la Muntele Athos și m-a sunat de acolo. Să țin dușmănie? De ce?

Pe 18 martie am primit un mesaj de la el. Mi-a zis că are nevoie de ajutorul meu în turul 2, cu Nicușor Dan. «Nea Gigi, am nevoie de tine în turul 2 cu Nicușor Dan». I-am zis: «Dacă intri cu Nicușor Dan, vei fi din nou băiatul meu». Dar mai are el nevoie să fie băiatul meu? E deja președinte. Nu mai are nevoie să-i fac campanie! Eu nu-i fac campanie lui Simion, nu mai are nevoie. Eu am avut multe mesaje pentru el. Oricum, nu am fost neapărat un prieten, ci mai mult ținea cont de sfaturile mele.

Îmi mențin tot ce am spus despre el. L-am iertat, dar nu mă dezic de ce am zis. Am spus și că e inteligent și foarte muncitor. Am zis că e viclean, nedemn și mincinos. Dar și foarte deștept și foarte muncitor. Trebuie să faci comparație între Simion și între unul care e robot și care-ți aduce LGBT în țară… Eu i-am spus lui Simion: «De ai noroc să fii cu Nicușor Dan, o să fii băiatul meu». Asta i-am spus lui Simion. Toată lumea a spus că o să ne punem nepoții să poarte fuste. Cum să fii creștin dacă nu ești cununat? Cum să faci copii? Sunt lucruri de esență. Dacă faci copii și nu ești cununat, sunt copii făcuți din desfrânare”, a afirmat în urmă cu aproximativ o săptămână Gigi Becali la televiziunea Digi 24.

Patronul FCSB e în scandal cu Realitatea Plus

Mai mult decât atât, aflat în scandal cu postul Realitatea Plus, după ce fiica lui a fost atacată în unele emisiuni, Gigi Becali a făcut plângere la CNA pentru ca televiziunea să fie amendată, însă la ultima ședință la care a luat parte a cerut ca decizia să fie amânată.

Potrivit celor de la Pagina de Media, patronul FCSB a venit cu această cerință pentru ca Realitatea Plus să îi poată face campanie electorală lui George Simion, candidatul pe care și el îl susține.

