Folosesc același cuib timp de secole

Nu este un secret faptul că multe păsări adună mici bucăți de materiale, cum ar fi fâșii de pungi de plastic sau deșeuri de hârtie, și le duc în cuiburi.

Cercetările arată că acest comportament este frecvent în rândul păsărilor, motiv pentru care cuiburile lor sunt adesea adevărate „cufere cu comori” pentru oamenii de știință.

O caracteristică a unor specii mari, cum ar fi unele specii de vulturi, acvile și șoimi, este că pot folosi același cuib timp de secole, dacă acesta este amplasat într-un loc sigur.

Oamenii de știință au descoperit că generații de păsări continuă să folosească aceleași cuiburi, adăugând materiale la acestea timp de sute de ani.

Acest comportament este observat și la vulturul cu barbă (Gypaetus barbatus), o specie aflată în pericol de dispariție.

Reprezentanții acestei specii sunt cunoscuți pentru construirea cuiburilor în peșteri sau pe cornișe. Vulturii cu barbă pot fi găsiți în lanțurile muntoase europene, în special în Pirinei.

Oamenii de știință observă că aceste regiuni se găsesc cel mai adesea în medii uscate, în special în structuri asemănătoare peșterilor, unde păsările își construiesc cuiburi, ceea ce le ajută să reziste timp de secole.

Descoperiri neașteptate

În urmă cu mai bine de 10 ani, un grup de cercetători spanioli a avut ocazia să studieze în detaliu 12 astfel de cuiburi. Rezultatele au dezvăluit o serie de descoperiri neașteptate.

Între 2008 și 2014, oamenii de știință au efectuat cercetări asupra a 50 de cuiburi istorice bine conservate de vulturi bărboși din unele zone din sudul Spaniei, unde specia a dispărut acum aproximativ 70-130 de ani.

Cercetătorii au analizat cojile de ouă acumulate de vulturi, rămășițele prăzii și materialele folosite pentru cuibărit, de-a lungul secolelor. Echipa a descoperit, de asemenea, 226 de obiecte fabricate sau reutilizate de oameni, oferind informații despre ecosistemele și cultura din trecutul regiunii.

Printre descoperiri s-au numărat obiecte precum: praștie făcută din iarbă de esparto, încălţăminte, săgeată de arbaletă, o bucată de piele de oaie și o suliță de lemn.

Și mai surprinzător a fost că unele dintre obiecte au fost datate cu radiocarbon, stabilindu-se că au o vechime de peste 600 de ani. De exemplu, un pantof examinat a fost estimat la 675 de ani, iar un articol din piele decorat, la aproximativ 650 de ani.

Potrivit oamenilor de știință, cuiburile vulturilor cu barbă sunt perfect conservate timp de secole datorită durabilității lor, precum și pentru că sunt amplasate în locuri sigure.

Trebuie menționat că, pe lângă obiectele create de om, oamenii de știință au descoperit și 2.117 oase, 86 de copite, 72 de fragmente de piele, 11 fragmente de lână și 43 de coji de ouă.

