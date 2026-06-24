Cumpărătorii de fructe sălbatice sunt avertizați: unii comercianți folosesc metode necinstite pentru a înșela clienții.

Fakt a descoperit recent anunțuri online din regiunea Dolnośląskie, Polonia, care promit vânzarea de afine sălbatice „la borcane de un litru”. Însă un vânzător onest a explicat pentru publicație că unii comercianți folosesc recipiente de 0,8 litri, dar le vând ca fiind de un litru.

„Trebuie să fiți atenți, pentru că vă păcălesc”, a spus acesta.

Vânzarea de afine sălbatice, activitate adesea desfășurată de pensionari sau șomeri pentru a-și rotunji veniturile, nu este lipsită de controverse.

În acest sezon, considerat unul bun pentru recoltă, prețurile la afine variază între 20 și 50 de zloți, între 30 și 60 de lei.

Clienții sunt sfătuiți să fie precauți, mai ales când achiziționează produse ambalate în borcane. Un exemplu de onestitate vine din partea unui vânzător care și-a marcat anunțul cu expresia: „Vând afine sălbatice proaspăt culese. Borcan de 800 ml, cinstit – nu mint în privința litrului”.

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