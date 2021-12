Cum a crescut Dezaburit, proiectul unui vlogger care vorbește despre abuzurile profesorilor și tăierea de păduri: „Totul a început cu o supărare”

Achim Scarlat s-a apucat de scenarii de film pe la 12 ani, din pricina vârstei însă, erau mai degrabă jumătăți de texte, căci n-avea suficientă răbdare pentru ele. Atunci a învățat totuși să-și filmeze producțiile, iar în 2014 primul lui film a fost proiectat la Cinema Studio în București. A mai scos un film în liceu, dar ulterior a așezat videoclipurile pe primul loc.

Ca să își continue studiile a plecat la New York University, o universitate privată din Statele Unite cu rată mică de acceptare, dar a renunțat repede la ea, pentru că i s-a părut prea scumpă pentru ce oferea. Când s-a întors în România, și-a deschis o firmă și a crescut, între altele, Dezaburit, un canal de YouTube care astăzi are 135.000 de abonați.

„Ne-a prezentat asta la ora de civică”, a comentat un băiat pe YouTube la popularul video despre abuzurile din învățământ. „«Se vor asigura hârtie igienică, săpun, mijloace de uscare a mâinilor». Și eu, în opt ani de generală, am așteptat asta, iar acum, ca boboc licean, mi-am dat seama că a fost o minciună gogonată”, a scris o elevă.

La 23 de ani, vloggerul are deja experiență ca scenarist și producător. Am vorbit cu Achim Scarlat despre munca la clipurile Dezaburit, care durează mai multe luni și implică ajutorul celor de la Funky Citizens în ce privește legislația, precum și al unor ilustratori.

Școala 9: Cine sunt cei care urmăresc Dezaburit? Primiți des mesaje private de la ei?

Achim Scarlat: Cei mai mulți care ne urmăresc, cam 70% din public, cel puțin conform statisticilor, au între 18 și 35 de ani. Mai e un procent de copii de școală generală, foarte activi în secțiunea de comentarii, și mai există o categorie peste 40 de ani. Primim diferite mesaje private, de multe ori de la oameni care ne cer consiliere legală, ceea ce nu putem să facem, așa că am hotărât să nu le mai citim.

Misterul absențelor nemotivabile

– Când ai pornit proiectul Dezaburit ți-ai propus să răspundă la niște întrebări ale liceenilor și tinerilor?

– Proiectul a început de la o supărare pe care o aveam în liceu privind conceptul de absență nemotivabilă. Când un elev mai chiulangiu întârzia în repetate rânduri, profesorii începeau să amenințe restul clasei că o să-i dea o astfel de absență pe care chiar și cu scutire nu o va putea motiva. Pe mulți îi băga în sperieți ideea de absență trecută cu roșu sau semnată cu „n”.

Mi se părea stupid, chiar am citit Legea educației și Regulamentul de organizare și funcționare a instituțiilor din învățământul preuniversitar ca să văd dacă există absența asta. Nu am găsit nimic despre ea. Din clasa a X-a până la sfârșitul liceului am tot spus că nu există absențe nemotivabile. Colegii nu mă credeau și mi se păreau puerili. La un an și ceva sau doi după ce am terminat liceul, m-am hotărât să fac un video în care să abordez acest mit al absențelor nemotivabile și a avut succes. De acolo au pornit Dezaburit și dorința de a spulbera mituri.

– Ți-au împărtășit și alți elevi experiența lor legată de absențele care nu pot fi motivate?

– Da, îmi amintesc că pentru acel video am făcut un fel de turneu. M-au ajutat cei de la ONG-ul Forum Apulum, care organizau diferite evenimente într-un liceu sau amfiteatru, unde invitau liceeni dintr-un anumit oraș și le vorbeau despre drepturile lor ca elevi. M-au chemat și pe mine să le povestesc despre aceste absențe. De fiecare dată s-a lăsat cu aplauze. Elevii mi-au povestit și altele, de exemplu, că la 18 ani nu te lasă gardianul să ieși din liceu, chiar dacă legal ai voie.

l

Abuzurile din școli, primul clip viral

– Spuneai că după acel material despre absențe a urmat Dezaburit. Care au fost pașii?

– M-am dus la Funky Citizens în septembrie 2018 și le-am spus că vreau să fac o serie de clipuri care să lămurească mituri despre legislație și educație civică. Le-am arătat clipul cu absențele, atunci încă nepublicat, și au propus să încercăm să facem un clip împreună. Așa a apărut cel despre ce are voie să-ți facă poliția dacă te oprește pe stradă. În ianuarie 2019 a fost gata prezentarea proiectului, „M-au aburit”, și i-am dat drumul, am făcut și o pagină de Patreon (n.r. – platformă de strângere de fonduri) și le-am transmis oamenilor că vrem să publicăm un clip o dată pe săptămână măcar trei luni. Era destul de naiv să ne gândim că putem să facem, cu o echipă destul de restrânsă, un clip cu animație, editing, scenariu și research într-o săptămână. Nu ne-am ținut de promisiunea aia, dar am continuat să postăm.

În toamna lui 2019 clipurile au început să se viralizeze pe Facebook, întâi cel cu abuzurile din învățământul românesc, apoi cel despre președinte – atunci am realizat că îl putem transforma într-un proiect sustenabil.

– De ce ai lucrat la un clip despre nedreptățile din școli?

– Voiam să cresc publicul Dezaburit și m-am gândit să fac asta cu un subiect de actualitate și controversat. Era septembrie 2019, începea școala. Prioritatea clipului era să informeze, dar pe măsură ce lucram la el am realizat că trebuie să facă și vâlvă. Nu mai știu exact când ne-a venit ideea introducerii cu hârtia igienică. Am spus care e diferența dintre școala românească și închisoare: în închisoare e hârtie igienică la baie. Unora li s-a părut vulgar înainte să publicăm, dar ăsta era un lucru bun, altfel nu cred că s-ar fi viralizat.

– Publicați destul de rar clipuri. Proiectul funcționează pe bază de voluntariat?

– În mare parte este voluntariat, pentru că multe clipuri sunt neplătite sau realizate din contribuțiile oamenilor de pe Patreon. Avem și alte lucruri de făcut în paralel; multă lume consideră că noi, cei care ne ocupăm de Dezaburit, suntem încă la liceu, ceea ce nu este adevărat. În plus, e destul de greu să faci research pe niște subiecte complexe.

– Actualitatea este importantă pentru voi?

– Da, așa ar trebui să fie, ca să putem să avem vizualizări. Uneori, din păcate, nu am ales teme din actualitate.

– Ai un clip preferat sau îți plac toate dintre cele de până acum?

– Îmi place clipul despre vaccin, nu neapărat pentru ce am făcut eu pe partea de scenariu cât pentru animațiile lui Vlad Acatincăi. S-a depășit pe el însuși. Dar la episodul la care am lucrat în ultimele șase luni au participat șase animatori și ilustratori profesioniști. Clipul meu preferat e, deci, cel pe care încă nu l-am publicat (n.r. – despre cum au dispărut pădurile României; interviul a avut loc înainte de postarea pe rețelele de socializare).

– Cum a fost primit videoul despre vaccinare?

– Pentru că a fost plătit, am vrut să fiu fair și am pus pe YouTube și Facebook că e un paid post. Mulți oameni consideră că e un fel de propagandă ca să se vaccineze lumea. Nu am primit milioane de euro! Despre asta se vorbea în perioada respectivă și era un clip important (n.r. – susținut de Declic).

Continuarea, pe Școala 9.

Citeşte şi:

Război sau pace? Ce urmează pentru Ucraina după discuțiile cu final incert Biden-Putin

Soluția unei primării după ce s-a dezvăluit cum erau chinuiți câinii? A limitat prezența la țarcuri a voluntarilor care au arătat problema

Sărbători departe de casă. La magazinul românesc dintr-un oraș din Marea Britanie, românii simt dorul. „Suntem cu inimile împărțite”

PARTENERI - GSP.RO "Mi-au tăiat 70 de milioane din pensia specială. Păcat, erau buni și ăia". Dumitru Dragomir a dezvăluit ce pensie i-a rămas după tăiere

Playtech.ro BOMBĂ! S-a aflat cine este bărbatul cu care Liviu Dragnea a fost înșelat. ‘Amantul’ Irinei Tănase este bogat și căsătorit

Observatornews.ro Pregătiri pentru sfârşitul lumii: Cutia Neagră a Pământului va documenta posibila prăbuşire a civilizaţiei

HOROSCOP Horoscop 8 decembrie 2021. Gemenii sunt deja înclinați spre lipsă de concentrare, ce duce la consecințe neplăcute

Știrileprotv.ro Motivul pentru care bătrânul din Vaslui și-a omorât soția și fiul cu securea este absolut cutremurător. Unde se ducea când a făcut accident

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Cel mai tare eveniment pentru creatorii de conținut de pe TikTok