Angajata și-a arătat mișcările de dans în fața pasagerilor îmbarcați. Momentul a fost filmat și a fost postat pe Twitter, acolo unde a adunat mai mult de 40,000 de vizualizări, potrivit metro.co.uk.

Clipul a fost comentat masiv pe rețeaua de socializare, inclusiv de reprezentanții aeroportului Billy Bishop din Toronto, Canada, care au părut puțin geloși de inițiativa angajatei aeroportului din SUA.

Anul trecut, pe 5 septembrie, angajații aeroportului Heathrow din Londra i-au adus un omagiu lui Freddie Mercury. Momentul omagial a făcut furori pe internet, iar videoclipul este folosit si pentru promovarea viitorul film artistic dedicat solistului trupei Queen.

Dance like the entire plane is watching. ? pic.twitter.com/aL1FBJspSA

— Orlando International Airport (@MCO) 3 aprilie 2019