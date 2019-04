Toată lumea știe că bodyguarzii sunt, de cele mai multe ori, niște bărbați înalți, musculoși și serioși. Asta știa și George Piștereanu așa că, pe lângă atitudine, obiceiuri și comportament și-a mărit masa musculară pentru a se asemăna până la confuzie cu o gardă de corp.

„M-am mărit cu 10 kilograme pentru rol. Am făcut pregătirea pe care eu, personal, mi-o fac la fiecare rol: mă duc în mediul în care este personajul meu și, chiar dacă cunosc tipologia, mă documentez aprofundat. Tibi (n.r. – personajul pe care-l interepretează în serialul „Vlad”) e bodyguard, dar bodyguarzii sunt pe mai multe segmente: de club, de om de afaceri, de domnișoare. La fiecare personaj pe care-l interpretez, vreau să încerc să gust din realitatea lui cât mai mult”, ne-a mărturisit actorul.

„Nu m-am îngrășat, m-am mărit”

Pentru această schimbare, George a consultat un nutriționist, asta pentru că își dorea ca după terminarea filmărilor să revină la vechea siluetă fără să facă prea mari eforturi.

„Nu m-am îngrășat, m-am mărit. Să nu se facă această confuzie. Am avut retenție de apă, atât. Îmi cunosc corpul, am fost și la nutriționist, am mâncat mai mult decât de obicei. M-am transformat total, nu? Ăsta era scopul”, a ținut să precizeze George.

