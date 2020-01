De Andreea Radu,

„După multe luni de reflecții și discuții în familie, am ales să facem o schimbare anul acesta, prin a ne clădi un nou rol în cadrul acestei instituții regale. Intenționăm să facem un pas în spate ca membri e prim plan ai familiei regale și să muncim pentru a deveni independenți financiar, continuând în același timp să o sprijinim total pe regină”, au scris ducii de Sussex, mărturisind că au în plan să-și împartă timpul între Regatul Unit şi America de Nord.

Știrea a dominat primele pagini ale ziarelor din Marea Britanie, iar internauții au discutat mișcarea pe social media, în timp ce celebrități din toată lumea au transmis mesaje de susținere pentru cuplul regal, potrivit

The Telegraph.

Se pare că știrea i-a luat prin surprindere chiar și pe cei de la Casa Regală, Meghan și Harry luând decizia fără să se consulte cu regina Elisabeta a II-a și cu prințul Charles.



Vestea șocantă vine după un an turbulent pentru cuplul care a vorbit deschis despre faptul că a fost supus la o presiune mediatică extrem de mare.

Iată cum au reacționat cele mai mari publicații la vestea că s-a produs Megxitul (termen folosit de presă pentru „despărțirea” ducilor de Sussex de Palatul Buckingham):

The Telegraph: „Meghan și Harry au demisionat de la firmă”

Daily Mail: „Furia Reginei după ce Harry și Meghan spun: Ne dăm demisia”

MAIL: Queens fury as Harry and Meghan say: We Quit #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/eSR5D1bvPZ — Neil Henderson (@hendopolis) 8 ianuarie 2020

Daily Express: „Consternarea Reginei după ce Harry și Meghan fac un pas înapoi din Familia Regală”

EXPRESS: Queens dismay as Harry and Meghan step back from Royal Life #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/1z5YiY7NG4 — Neil Henderson (@hendopolis) 8 ianuarie 2020

Mirror: „Nici măcar nu i-au spus Reginei”

MIRROR: They didnt even tell the Queen #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/sXYtkYjvyD — Neil Henderson (@hendopolis) 8 ianuarie 2020

The Times: „Harry și Meghan renunță la rolurile lor, provocând o ruptură în interiorul Casei Regale”

TIMES: Harry and Meghan quit roles amid Palace split #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/e3W4P3KSBS — Neil Henderson (@hendopolis) 8 ianuarie 2020

The Guardian: „Harry și Meghan renunță la rangul de „seniori” la Casa Regală”

GUARDIAN: Harry and Meghan to ‘step back as senior royals #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/DOgbaGFVfc — Neil Henderson (@hendopolis) 8 ianuarie 2020

The New York Post: „Megxit”

Citeşte şi:

Reacția Palatului Buckingham după ce prințul Harry și Meghan Markle au decis să renunțe la rangul de “seniori” în familia regală

Prințul Harry și Meghan fac un pas în spate în familia regală și vor să devină independenți financiar

VIDEO | Prințul Harry a vorbit despre presiunile la care e supusă familia sa. „Nu voi intra în jocul care mi-a ucis mama”

GSP.RO Un interlop l-a prins în fapt pe un fotbalist cu sotia lui. Caz halucinant in Vaslui: "L-a scos în chiloți, în stradă, și i-a pus pistolul la tâmplă”

HOROSCOP Horoscop 9 ianuarie 2020. Balanțele au nevoie de echilibru