Zeci de cereri și declarații false depuse timp de un an

Un tânăr de 26 de ani din Baia Mare a fost ridicat de polițiști și condus la audieri, miercuri, într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor, care vizează o presupusă fraudă cu fonduri destinate refugiaților din Ucraina.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, bărbatul este suspectat că a depus documente false la Direcția de Asistență Socială Oradea pentru a obține decontarea cheltuielilor de cazare și hrană pentru cetățeni ucraineni care, în realitate, nu s-ar fi aflat pe teritoriul României.

Anchetatorii susțin că, în perioada mai 2022-mai 2023, tânărul ar fi depus la o instituție publică 92 de cereri și 92 de declarații pe proprie răspundere prin care solicita aprobarea decontării cheltuielilor pentru mai mulți cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Conform polițiștilor, documentele atestau în mod fals că persoanele respective se aflau în România, scopul fiind obținerea aprobării pentru acordarea finanțărilor din fonduri publice. În urma acestor demersuri, bărbatul ar fi obținut pe nedrept suma totală de 226.800 de lei din bugetul național.

Bunuri de aproximativ 800.000 de lei, puse sub sechestru

În baza unui mandat de aducere, suspectul a fost condus la sediul Poliției din Baia Mare, unde a fost audiat. Ulterior, pentru recuperarea prejudiciului estimat, polițiștii au instituit măsuri asigurătorii asupra a trei imobile care îi aparțin bărbatului. Este vorba despre o casă de locuit, un apartament și un teren, valoarea totală a bunurilor fiind estimată la aproximativ 800.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Peste 4,3 milioane de cetăţeni ucraineni au ajuns în Uniunea Europeană de la începutul războiului

De la începutul războiului, peste 4,3 milioane de cetăţeni ucraineni au ajuns în UE, potrivit Comisiei Europene. Germania găzduieşte cea mai mare comunitate, cu peste 1,2 milioane de persoane.

Majoritatea acestor ucraineni beneficiază de statutul de protecţie temporară, care le oferă acces la piaţa muncii, sprijin social şi servicii medicale, fără a fi nevoie să solicite azil. Acest regim special va expira în martie 2027. După aceea, ucrainenii eligibili vor putea obţine permise de rezidenţă naţională, de exemplu pentru angajare, studii sau motive familiale.

Statele membre vor trebui să îi informeze din timp pe refugiaţi despre opţiunile, drepturile şi obligaţiile pe care le vor avea odată ce protecţia temporară încetează.

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