Modificările făcute la Passat pentru reducerea consumului

Performanța îi aparține germanului Elias Rișmiler, care și-a depășit astfel propriul record.

După ce în 2025 a reușit să străbată 1.913 kilometri fără să alimenteze, Rișmiler și-a propus să împingă și mai departe limitele eficienței.

Înainte de călătorie, proprietarul mașinii a optimizat autovehiculul pentru a reduce consumul de combustibil. A eliminat barele de pe plafon și alte elemente considerate inutile din interior, a montat sisteme de iluminare mai economice și a dezactivat aerul condiționat și servodirecția.

De asemenea, a folosit un ulei de motor special, conceput pentru a reduce frecarea, precum și jante aerodinamice. În combustibil a fost adăugat și un aditiv menit să îmbunătățească procesul de ardere.

Conform publicației b92.net, Passat-ul vechi de 28 de ani a fost alimentat cu un total de 67 de litri de motorină, iar călătoria a început din Hildesheim, Germania.

Traseu de mii de kilometri până la Cercul Polar

Ruta a traversat Scandinavia și a continuat până în nordul Suediei. Pe parcursul drumului, șoferul a menținut în general o viteză de aproximativ 80 km/h și, ori de câte ori a avut posibilitatea, a circulat în spatele camioanelor pentru a reduce rezistența aerului și a economisi combustibil.

La începutul călătoriei, consumul mediu afișat era de doar 2,9 litri la 100 de kilometri. După primii 1.000 de kilometri, indicatorul de combustibil arăta încă jumătate de rezervor.

Chiar și după depășirea pragului de 2.000 de kilometri, în rezervor mai exista motorină, iar automobilul ajunsese deja până în apropierea Cercului Polar Arctic.

Motorul s-a oprit în cele din urmă după 2.400 de kilometri parcurși fără realimentare. Prin această performanță, Elias Rișmiler și-a depășit propriul record, dar și precedentul record britanic de 2.388 de kilometri realizați cu un singur rezervor de combustibil.

Volkswagen Passat 1.9 TDI, renumit pentru consumul redus

Volkswagen Passat B5 1.9 TDI este o mașină de clasa mijlocie, renumită pentru motorul diesel extrem de fiabil și consumul redus. Este unul dintre modelele cele mai populare din generația B5 (1996-2005).

Motorizare: Versiunea 90 CP livrează 66 kW (90 CP) la 4.000 rpm și 210 Nm la 1.900 rpm. Versiunea 110 CP livrează 81 kW (110 CP) la 4.000 rpm și 235 Nm la 1.900 rpm. Motorul are 1.896 cm³ cilindraj, 4 cilindri în linie, SOHC, turbo și intercooler, cu două valve per cilindru.

Performanțe: Versiunea 90 CP atinge 177 km/h și accelerația 0-100 km/h în 15,3 secunde. Versiunea 110 CP atinge 194 km/h și accelerația 0-100 km/h în 12,1 secunde. Tracțiunea este predominant anterioară, cu opțiune Syncro (4×4) în unele variante.

Consum combustibil: Consumul urban este de 6,5-9 l/100 km pentru 90 CP și 7,8 l/100 km pentru 110 CP. Consumul extraurban este de 4,3-5,2 l/100 km pentru 90 CP și 4,7 l/100 km pentru 110 CP. Consumul mixt este de 5,3-6,5 l/100 km pentru 90 CP și 5,8 l/100 km pentru 110 CP.

Dimensiuni și capacitate: Lungimea este de 467 cm, lățimea de 174 cm, înălțimea de 146 cm. Masa este de 1.375-1.445 kg. Portbagajul are 400-475 de litri.

Motorul 1.9 TDI este extrem de fiabil și considerat unul dintre cele mai durabile diesel VAG. Consumul este foarte mic, de 5-6 l/100 km în medie. Cuplu mare la turație joasă, ideal pentru drumuri lungi și remorcare. Autonomie mare, peste 1.000 km cu un rezervor. Fiabilitate bună, dacă e întreținut corect, poate depăși 400.000 km.

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