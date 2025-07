Nicușor Ochiană, un nostalgic al lui Nicolae Ceaușescu

La fel ca britanici care îl au pe Guy Fawkes, cel care a încercat să arunce în aer Parlamentul pe 5 noiembrie 1605 și de atunci a rămas tradiția ca an de an, la această dată, soldații să caute complotiști sub Palatul Westminster, românii îl au de-acum pe Nicușor Ochiană din Valsui (56 de ani), extremistul care a dat foc unei tejghele de bar și unui butic cu suveniruri din Camera Deputaților.

Nicușor Ochiană a incendiat un magazin din interiorul Palatului Parlamentului

Pe data de 17 martie 2025, Judecătoria Sectorului 5 l-a condamnat pe Nicușor Ochiană la un an și 9 luni de închisoare cu suspendare pe un termen de încercare de 4 ani, hotărâre pe care nici inculpatul, nici procurorii nu au contestat-o.

În acest timp, suveranistul din Vaslui nu mai are voie să voteze și să se apropie de Casa Poporului la o distanță mai mică de 200 de metri.

Nicușor Ochiană e încă activ pe Facebook, unde distribuie mesajele liderilor din AUR și SOS, se poziționează împotriva sprijinului pe care România îl acordă Ucrainei, se arată a fi un nostalgic al epocii lui Nicolae Ceaușescu și crede că România e „colonie franceză”.

Recomandări Cum a fost Dragoş Anastasiu urmărit de poliţie în trafic, după ce radarul l-a prins că zbura cu maşina pe şosea. „Am fost foarte intrigat de modul în care un organ al statului tratează un cetăţean”, s-a plâns el în instanţă

„Inculpatul a încercat să ofere o lecție clasei politice, care în opinia sa este una care nu satisface exigenţele sale”, reține judecătorul în motivarea deciziei de condamnare.

Deși fapta de distrugere reținută în sarcina lui se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani, Nicușor Ochiană a scăpat de pușcărie deoarece a recunoscut fapta, știind că astfel i se va scădea automat 1/3 din condamnare.

Drept comparație, Richard Barnett, americanul care a pătruns în sediul Capitoliului pe 6 ianuarie 2021 și s-a așezat cu picioarele pe biroul lui Nancy Pelosi a primit o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare, din care a executat un an și 8 luni până să fie grațiat de președintele Donald Trump.

A dat foc unui bar și unui magazin de suveniruri

Libertatea a consultat Hotărârea nr. 621/2025 a Judecătoriei Sectorului 5 pentru a vedea de ce a scăpat atât de ieftin incendiatorul din Parlament.

În documentul citat este și partea în care anchetatorii refac pas cu pas acțiunile lui Nicușor Ochiană din data de 17 septembrie 2024:

„La data de 17.09.2024, inculpatul a pătruns în interiorul Parlamentului prin poarta de acces din curtea Palatului Parlamentului care se află paralelă cu parcul Izvor, având asupra sa un rucsac de umăr de culoare neagră și s-a îndreptat către clădire, după care a pătruns în interiorul clădirii, zona S2, pe două uși glisante automat.

prin poarta de acces din curtea Palatului Parlamentului care se află paralelă cu parcul Izvor, având asupra sa un rucsac de umăr de culoare neagră și s-a îndreptat către clădire, după care a pătruns în interiorul clădirii, zona S2, pe două uși glisante automat. Acesta a fost îmbrăcat cu o cămașă carouri de culoare albastru și alb, o vestă de culoare neagră , pantaloni de culoare închisă, adidași de culoare închisă ce par a fi marca Adidas, purtând ochelari de vedere, având o borsetă de culoare închisă, și un rucsac pe care îl ține pe umăr.

, pantaloni de culoare închisă, adidași de culoare închisă ce par a fi marca Adidas, purtând ochelari de vedere, având o borsetă de culoare închisă, și un rucsac pe care îl ține pe umăr. Inculpatul s-a deplasat la sala aflată la nivelul subsol 2 al clădirii. După ce a ajuns la locul indicat, acesta s-a deplasat către tejgheaua barului care se află pe partea dreaptă, fiind despărțită de un hol acces de magazinul pentru suveniruri.

După ce a ajuns la locul indicat, acesta s-a deplasat către tejgheaua barului care se află pe partea dreaptă, fiind despărțită de un hol acces de magazinul pentru suveniruri. Odată ajuns în fața tejghelei barului, a scos un recipient în care se află o substanță inflamabilă , a aruncat cu acea substanță pe tejgheaua barului şi apoi cu ajutorul unei brichete a aprins focul care s-a extins pe tejgheaua barului.

, a aruncat cu acea substanță pe tejgheaua barului şi apoi cu ajutorul unei brichete a aprins focul care s-a extins pe tejgheaua barului. După ce a incendiat tejgheaua barului s-a deplasat cu un recipient și rucsacul de culoare neagră spre sala principală unde se află și magazinul pentru suveniruri.

unde se află și magazinul pentru suveniruri. Odată intrat în interiorul magazinului, acesta stropește cu lichidul din recipient hainele expuse , după care se deplasează și mai mult în magazin, unde stropește un suport pe care se află diferite bunuri.

, după care se deplasează și mai mult în magazin, unde stropește un suport pe care se află diferite bunuri. Ulterior, inculpatul aprinde focul la acel suport, iar la ieșirea din interiorul magazinului aprinde focul și la hainele expuse la fereastra magazinului pe un suport cu umerașe. Focul pornește și se extinde imediat în interiorul magazinului.

la fereastra magazinului pe un suport cu umerașe. Focul pornește și se extinde imediat în interiorul magazinului. După ce a incendiat interiorul magazinului pentru suveniruri, la ora 13:35:34 inculpatul s-a îndreptat spre ieșirea din interiorul Palatului Parlamentului prin zona S2 și a părăsit interiorul clădirii Palatului Parlamentului zona S2. Inculpatul a părăsit interiorul curții Palatului Parlamentului exact prin locul prin care a pătruns”, se arată în documentul citat.

Recomandări Centrul Spațial Prunariu din satul Groși. Condiția pusă de Consiliul Județean Timiș pentru implicarea în proiect: „Mi se pare fairplay”

Martorii atacului din Parlament au trăit clipe de teroare

Deși fapta lui Nicușor Ochiană n-a produs victime, angajații ale căror puncte de lucru au fost vizate de atac au trăit un adevărat șoc:

„În urma aprinderii substanței a luat foc tejgheaua barului și canapelele din proximitatea acestuia, moment în care (martorul – n.r.) a luat un extinctor din apropiere și a stins focul din zona respectivă, însă nu a observat unde a plecat bărbatul.

din zona respectivă, însă nu a observat unde a plecat bărbatul. Imediat, martorul (…) a auzit-o pe colega sa (…) care țipa și urla , în timp ce se afla în exteriorul magazinului unde își desfășura activitatea, motiv pentru care s-a deplasat la aceasta și a observat că și magazinul unde aceasta lucra luase foc.

, în timp ce se afla în exteriorul magazinului unde își desfășura activitatea, motiv pentru care s-a deplasat la aceasta și a observat că și magazinul unde aceasta lucra luase foc. Martorul (…) a continuat să stingă și incendiul izbucnit asupra magazinului în cauză împreună cu alți doi-trei colegi.

Fiind audiată în calitate de martor, numita (…) a declarat faptul că lucrează în cadrul Camerei Deputaților – Serviciu Vizită ca și consilier , iar în data de 17.09.2024, în jurul orei 13.35, în timp ce s-a aflat în zona O.N.G.-urilor din cadrul sălii din incinta Palatului Parlamentului împreună cu mai multe persoane, a auzit alarma de părăsire a sălii , moment în care s-a îndreptat spre birou său, care se afla lângă magazinul de suveniruri, pentru a verifica cauza alarmei.

, iar în data de 17.09.2024, în jurul orei 13.35, în timp ce s-a aflat în zona O.N.G.-urilor din cadrul sălii din incinta Palatului Parlamentului împreună cu mai multe persoane, , moment în care s-a îndreptat spre birou său, care se afla lângă magazinul de suveniruri, pentru a verifica cauza alarmei. Aceasta a menționat că în drum spre birou, a observat fum și foc în magazinul de suveniruri, precum și o persoană necunoscută de sex bărbătesc care se îndepărta spre ieșirea din mijloc și fiindcă i s-a părut suspectă, i-a făcut o fotografie cu telefonul mobil, unde se observă și incendiul din magazin.

care se îndepărta spre ieșirea din mijloc și cu telefonul mobil, unde se observă și incendiul din magazin. De asemenea, aceasta a precizat că s-a deplasat spre biroul său pentru a-și lua bunurile personale, după care a ieșit din clădire și a stat afară până la venirea echipajului SMURD cu gestionara de la magazinul de suveniruri (…) care era în stare de șoc și care i-a comunicat că un bărbat cu părul grizonant a intrat în magazin și a stropit cu un lichid fără miros pe bunurile din magazin și pe ea, după care a dat foc cu bricheta”, arată mărturiile strânse la dosar.

Incendiul a avut loc în zona de acces pentru vizitatori

Motivarea: „Faptele sunt grave, dar a stat suficient în detenție”

Instanța a ținut cont că Nicușor Ochiană a stat trei luni în arest preventiv (octombrie-decembrie 2024), apoi două luni în arest la domiciliu (ianuarie-februarie 2025), motiv pentru care a pronunțat o pedeapsă cu suspendare:

„Instanța are în vedere și mediul din care provine inculpatul, lipsa unei educații în acest sens și necesitatea ca pedeapsa ce va fi stabilită să își atingă și rolul de reeducare și reintegrare socială.

și necesitatea ca pedeapsa ce va fi stabilită să își atingă și rolul de reeducare și reintegrare socială. Instanţa reţine că atitudinea inculpatului de a colabora cu organele de urmărire penală nu este aptă să conducă la concluzia că eforturile depuse de inculpat sunt de natură să releve căința activă și să conducă la atenuarea răspunderii penale pentru comiterea infracțiunii de distrugere, însă aceste eforturi au fost avute în vedere la momentul stabilirii cuantumului pedepsei.

Aplicarea dispozițiilor (…) privind circumstanțele atenuante judiciare reprezintă o facultate a instanței și nu o obligație . Or, în situația particulară de față, circumstanțele reale reliefate de actele dosarul ui (ce caracterizează modul și împrejurările comiterii faptei), dar și cele personale, ce definesc persoana inculpatului nu pot fi contrabalansate de atitudinea inculpatului.

. Or, în situația particulară de față, ui (ce caracterizează modul și împrejurările comiterii faptei), dar și cele personale, ce definesc persoana inculpatului Instanţa are în vedere că infracţiunea de distrugere de care este acuzat inculpatul aduce atingere unora dintre cele mai importante valori ocrotite de legea penală, şi anume dreptul de proprietate asupra bunurilor şi relaţiile privind convieţuirea socială , ordinea şi liniştea publică, care au un impact social deosebit, iar o asemenea faptă neurmată de o ripostă fermă a societăţii ar întreţine climatul infracţional şi ar crea făptuitorilor impresia că pot persista în sfidarea legii (…).

, ordinea şi liniştea publică, care au un impact social deosebit, şi ar crea făptuitorilor impresia că pot persista în sfidarea legii (…). Instanța are în vedere o gravitatea ridicată a infracțiunii de distrugere, prin prisma modalității concrete de săvârșire a acesteia și având în vedere circumstanțele tempo-spațiale concrete în care inculpatul a acționat, de o manieră deosebit de periculoasă, prin pătrunderea în sediul Parlamentului României şi aruncarea cu substanțe inflamabile pe care acesta le avea asupra sa.

pe care acesta le avea asupra sa. Ca atare, apreciază instanța că pedeapsa de 1 an și 9 luni de închisoare (cuprinsă între limitele 1 an și 4 luni – 4 ani și 8 luni) pentru infracțiunea de distrugere săvârșită în data de 17.09.2024 este cea necesară pentru a asigura atingerea scopului pedepsei și reflectă în mod real gradul de pericol social al faptei și urmările produse.

(cuprinsă între limitele 1 an și 4 luni – 4 ani și 8 luni) pentru infracțiunea de distrugere săvârșită în data de 17.09.2024 pentru a asigura atingerea scopului pedepsei și reflectă în mod real gradul de pericol social al faptei și urmările produse. Cât priveşte modalitatea de executare a pedepsei (…) apreciază instanța că perioada petrecută până la acest moment în detenție este suficientă pentru ca acesta să conștientizeze importanța respectării valorilor sociale, contribuind în mod esențial la îndreptarea acestuia”, se arată în motivare.

Pe grupurile de pe rețelele de socializare care susțin mișcarea „suveranistă” din România, Nicușor Ochiană e privit ca un „erou”:

„A refuzat să se mai aplece, cum ne aplecăm toți de 35 de ani”.

„Zece ca el să mergem cu benzină, brichete și mitraliere și renaște România”.

„Să apărăm acest erou național cu orice preț!”, comentează oamenii infracțiunea comisă de vasluian.

Foto: Dumitru Angelescu

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE