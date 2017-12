În fiecare an The Hollywood Reporter le omagiază pe femeile care au avut contribuții importante în domeniul showbiz-ului american, iar în acest an la eveniment a fost prezentă și Angelina Jolie.

La evenimentul „Women In Entertainment Breakfast 2017”, care a avut loc pe 6 decembrie, Angelina Jolie a fost invitat de onoare.

Starul a ținut un discurs emoționant despre solidaritatea feminină în fața unor celebrități ca Jennifer Lawrence, Shonda Rhimes, Glenn Close sau Gal Gadot.

Apariția Angelinei a fost intens discutată pe rețelele sociale, oamenii spunând că actrița este mult prea slabă.

După divorţul de Brad Pitt de anul trecut şi procesul de custodie al celor şase copii, se zvonea că Angelina Jolie ajunsese la o greutate de aproximativ 35 de kilograme.

