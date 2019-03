Cum arată biroul cât o cutie în care a fost mutată o angajată a Primăriei Timișoara care l-a acuzat pe Nicolae Robu de abuzuri și ilegalități!

Mirela Toc susține că a fost mutată drept pedeapsă pentru că ar fi dezvăluit mai multe ilegalități comise în primăria condusă de Nicolae Robu.

”Biroul are 2,86 metri lungime și 1,32 lățime. Mai sunt locuri libere în Biroul Salubrizare, din clădirea primăriei, dar au preferat să mă izoleze. Am doar muncă de teren, nu am calculator și nici acces la sistemul primăriei. Biroul este foarte mic, murdar și are mobilier care nu are utilitate. În schimb, am primit un telefon de serviciu care mă monitorizează pe unde merg pe teren”, susține angajata.

Femeia spune că este persecutată de conducerea primăriei, după ce a deschis mai multe procese împotriva municipalității.

Ce spune primarul Nicolae Robu

Contactat de Libertatea, primarul Timșoarei, Nicolae Robu susține că nu știe în ce condiții lucrează angajata de la Salubrizare.

”Dacă acea încăpere este așa cum se spune, trebuie obligatoriu schimbată, pentru că noi avem datoria să asigurăm angajaților condiții normale de lucru, care până la urmă sunt și statuate prin legislație. Deci, voi cere o verificare și schimbarea biroului, dacă este așa cum spune. Această doamnă are sute de sesizări și plângeri peste tot, nu comentez asta. Indiferent de orice, este angajata primăriei și noi trebuie să asigurăm condiții normale de lucru. Sper să facă treabă bună cu noile atribuții, pentru că am văzut că are o pasiune pentru domeniul acesta și sper să punem în valoare această preocupare pe care am văzut-o că a avut-o constant”.

Mirela Toc lucrează de mulți ani în Primăria Timișoara. A fost angajată în cadrul fostei Direcții Tehnice, apoi a lucrat cu asociațiile de proprietari din oraș, după care la Serviciul Relaționare cu Cetățenii. De câteva zile a fost mutată la Salubrizare, când a și primit biroul minuscul.

Citește și:

INTERVIU EVENIMENT. Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, și-a pierdut speranța în PNȚ și PNL și spune că partidele noi pot „să depășească PSD și ALDE” doar dacă fac „alianțe funcționale”