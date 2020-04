Cum arată instalația de decontaminare a mașinilor, donată Spitalului din Piatra-Neamț

De Mihai Niculescu,

Instalația de decontaminare a fost donată de grupul de firme fondate de fostul deputat PSD Culiță Tărâță, decedat în noiembrie 2014. Fiul său, Mihai Tărâță, este cel care a avut grijă ca instalația să ajungă la spitalul din localitate, arată publicația ziarpiatraneamt.ro.

Instalația de decontaminare a fost montată sâmbătă seara, de către reprezentanții unei firme din oraș.

„La această ora (23.40 n.r.) am ajuns acasă de la montajul acestei instalații de decontaminare mașini de salvare, mașini ISU, camioane și autoturisme care vor intra în curtea Spitalului Județean Neamț. Această instalație a fost DONATĂ Spitalului Județean Neamț de domnul Mihai Tărâță împreună cu o cantitate de soluție concentrată. Mulțumesc domnului Tărâță pentru toate donațiile făcute și implicarea pe care a avut-o. Este un om cu spirit de mare implicare la nevoie și chiar oricând este necesar să facem lucruri utile Comunității!” a spus Dorin Căpitanu, managerul firmei Dolinex SRL, care a asigurat montajul.

„Mulțumesc pentru implicarea și aprobarea domnului manager al Spitalului Județean Apostoae Florin și doamnei director medical Bercea (o femeie de suflet cu implicare maximă, știe să fie și doamnă, dar are și mână de bărbat). Mulțumesc partenerilor instalatori Dolinex pentru implicare și munca voluntară: Marian Obada și Teleucă Cristi, Daniel Asavei, colegilor mei de la Dolinex SRL, Mihai Scutaru, Iulian Roșu, Mihăiță Ciobanu, Ionuț Boghian. Am demonstrat că se poate și suntem implicați în bunul mers al comunității nemțene. Sunt mândru de colegii și colaboratorii mei! Vă mulțumesc tuturor. Am reușit, și în primul rând vreau să-i mulțumesc soției mele care mă suportă așa cum sunt, implicat și mai rar pe acasă de 4 zile. Mulțumesc, Alina!”, a continuat managerul.

Sursa foto: Ziar Piatra Neamț