Cum a apărut Alexia Eram pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția. Fiica Andreei Esca, ținută de mii de euro

Alexia Eram a apărut pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția într-o salopetă din mătase, în valoare de aproximativ 2.200 de euro. Cum a arătat ținuta fiicei Andreei Esca.

Alexia Eram a atras atenția la Festivalul de Film de la Veneția, unde a apărut pe covorul roșu într-o salopetă din mătase, evaluată la aproximativ 2.200 de euro. Fiica Andreei Esca a ales o ținută cu croială amplă și detalii plisate în partea din față.

Alexia Eram, pe covorul roșu la Veneția

Alexia Eram a fost prezentă la Festivalul de Film de la Veneția, unde a pășit pe covorul roșu într-o ținută elegantă, cu o croială modernă. Potrivit descrierii produsului, salopeta este realizată din crêpe de Chine, o țesătură fină, ușoară și luxoasă, denumită după expresia franceză pentru „crep din China”. Croiala are pantaloni largi, iar partea superioară este de tip bustieră.

Festivalul de Film de la Veneția continuă până pe 12 septembrie

Festivalul de Film de la Veneția rămâne, în aceste zile, un punct important de întâlnire pentru cinematografie, modă și celebrități. După deschiderea evenimentului, marcată de premiera filmului „Ink”, regizat de Danny Boyle, și de acordarea Leului de Aur pentru întreaga carieră lui George Clooney, weekendul a adus pe Lido noi premiere și apariții pe covorul roșu.

Cea de-a 83-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția se desfășoară până pe 12 septembrie.

Cine este Alexia Eram

Alexia Eram este creatoare de conținut și fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca și a omului de afaceri Alexandre Eram. S-a născut pe 31 august 2000, în București, și a devenit cunoscută prin activitatea sa din mediul online.

A absolvit Liceul Francez „Anna de Noailles” din București, apoi a studiat în Anglia, la University for the Creative Arts, unde s-a specializat în marketing, publicitate și relații publice în domeniul modei.

Alexia Eram este activă pe Instagram și YouTube, unde publică materiale despre modă, frumusețe, călătorii și stil de viață. A lucrat și pentru revista A List Magazine, fondată de mama sa, în zona de modă și marketing.