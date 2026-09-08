Pamela Anderson, dezvăluire despre diagnosticul care i-a schimbat viața: „Mai aveam aproximativ 10 ani de trăit”

Pamela Anderson a dezvăluit la gala amfAR de la Veneția că diagnosticul de hepatită C a fost prezentat drept o „sentință la moarte”. Actrița a povestit despre tratament, familie și recuperare.

Pamela Anderson a vorbit despre perioada în care a fost diagnosticată cu hepatită C și despre lupta pentru recuperare. Actrița a mărturisit, la gala amfAR de la Veneția, că un medic i-ar fi spus că mai are aproximativ 10 ani de trăit, însă tratamentul a ajutat-o să se vindece.

Pamela Anderson, discurs emoționant la Veneția

Pamela Anderson a urcat duminică, 6 septembrie, pe scena galei amfAR Venezia 2026, organizată la Hilton Molino Stucky, în timpul Festivalului de Film de la Veneția.

Actrița, în vârstă de 59 de ani, a fost recompensată cu Award of Courage, premiul acordat de organizația care susține cercetarea și lupta împotriva HIV/SIDA. În cadrul discursului, Anderson a rememorat momentul în care a fost diagnosticată cu hepatită C, în anul 2002.

„A fost o sentință la moarte. Asta mi-a spus medicul meu — că probabil mai aveam aproximativ 10 ani de trăit”, a povestit Pamela Anderson pe scenă.

Diagnosticul i-a influențat deciziile

Actrița a explicat că diagnosticul nu a însemnat doar o problemă medicală, ci și o schimbare profundă în felul în care își trăia viața.

„Diagnosticul medicului mi-a influențat și mi-a denaturat deciziile”, a continuat Anderson. „Nu era vorba despre frica de moarte, ci despre frica de ceea ce s-ar putea întâmpla cu copiii mei mici. Mi-a dat viața peste cap.”

Pamela Anderson are doi fii adulți, Brandon Thomas și Dylan Jagger, din căsnicia cu muzicianul Tommy Lee. Actrița a declarat în trecut că a contractat virusul hepatitei C după ce a folosit ace pentru tatuaje împreună cu fostul soț.

Tratamentul a costat aproape toți banii pe care îi avea

Anderson a vorbit și despre efortul financiar pe care l-a presupus tratamentul. „Mi-a luat tot ce aveam în bancă pentru a plăti tratamentul”, a spus actrița.

În 2015, Pamela Anderson a anunțat public că s-a vindecat de hepatita C. Un tratament curativ pentru această infecție virală a fost identificat în 2011, iar terapiile moderne au schimbat semnificativ perspectivele pacienților diagnosticați cu această boală.

La finalul discursului, actrița a transmis un mesaj despre putere și recuperare. „Nu sunt o victimă, sunt o învingătoare. Sunt puternică și capabilă, mai mult decât aș fi putut vreodată să-mi imaginez”, a declarat Pamela Anderson. „Nu sunt domnișoara aflată în pericol, indiferent cât de ușor este de jucat acel rol.”

Premiul i-a fost înmânat de Taika Waititi, colegul ei din distribuția viitoarei drame „Place to Be”. Filmul regizat de Kornél Mundruczó, în care mai joacă Ellen Burstyn, Édgar Ramírez, Lena Waithe, Murray Bartlett și Maika Monroe, urmează să aibă premiera la festival pe 9 septembrie.

Gala amfAR, dedicată cercetării medicale

Organizația amfAR este cunoscută pentru activitatea sa în domeniul cercetării și combaterii epidemiei HIV/SIDA. Instituția susține și cercetarea în domeniul hepatitei C, o infecție care poate apărea frecvent în asociere cu HIV.

În cadrul galei de la Veneția, artista Marina Abramović a primit Award of Inspiration, premiu prezentat de Orlando Bloom. Evenimentul a inclus o licitație și momente muzicale susținute de Mimi Webb și Bebe Rexha.

Pamela Anderson urmează să apară în mai multe proiecte cinematografice, printre care „Place to Be”, „Alma”, „Love Is Not the Answer” și „Somedays”. Actrița a jucat și în „Rosebush Pruning”, lansat în luna iulie.