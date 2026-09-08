Lucia Sisic, câștigătoarea titlului Miss Austria 2024, a murit la doar 22 de ani. Tânăra se confrunta încă din copilărie cu probleme cardiace și trecuse prin șapte operații pe cord, ultima în iarna trecută, scrie publicația austriacă Kronen Zeitung.

Vestea morții sale a provocat un val de reacții în Austria, unde familia, prietenii și oamenii care au cunoscut-o au început să transmită mesaje de adio. Miroslav Piplica, un prieten al familiei, a anunțat decesul într-o postare publicată pe Facebook. În mesajul său, Lucia este descrisă ca o tânără care nu va rămâne în memoria celor din jur doar pentru frumusețea sa, ci mai ales pentru bunătate, căldură și felul în care îi trata pe oameni.

„Lucia a fost o fată de o frumusețe extraordinară, dar, înainte de toate, o tânără al cărei zâmbet, bunătate și căldură au lăsat o urmă în inimile oamenilor care au cunoscut-o”, se arată în mesajul citat de Kronen Zeitung.

Lucia Sisic a avut probleme cardiace încă din copilărie și, de-a lungul vieții, a fost supusă în total la șapte intervenții chirurgicale pe cord. Ultima operație avusese loc chiar în iarna trecută. După intervenție, Lucia apăruse pe Instagram optimistă și ușurată că totul decursese bine. În ciuda problemelor de sănătate cu care s-a confruntat ani la rând, Lucia și-a continuat proiectele și a reușit să-și îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri. În anul 2024, Lucia Sisic a fost desemnată Miss Austria. Atunci avea doar 20 de ani, iar succesul a adus-o în atenția publicului din Austria. După ediția din 2024 nu a mai fost organizată o nouă competiție, astfel că Lucia a rămas până la moarte deținătoarea titlului Miss Austria, potrivit Kronen Zeitung. Și organizația Mission Austria a reacționat după vestea morții tinerei.

„Lucia va rămâne în amintirea noastră ca o tânără minunată. Gândurile și profunda noastră compasiune se îndreaptă în aceste momente grele către familia ei, prieteni și toți oamenii care i-au fost apropiați. Dragă Lucia, vei rămâne mereu parte din familia noastră Miss Austria”, au transmis reprezentanții organizației, potrivit sursei citate.

Christopher Dengg, Mister Austria 2024, a publicat la rândul său un mesaj de condoleanțe.