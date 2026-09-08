5 știri Imobiliare.ro Finance este o rubrică de noutăți de pe piața de creditare în colaborare cu Libertatea, găzduită de Eduard Babotă și Tatiana Niculae. O dată la două săptămâni îți prezentăm subiectele importante din domeniu.

România devine un lider european în construcții. În luna iunie, lucrările au crescut cu aproape 5% față de mai, depășind media UE care a scăzut cu 1%, conform datelor Eurostat citate de Imobiliare.ro. În ritm anual, țara noastră se situează pe locul doi în Uniunea Europeană, cu un avans spectaculos de 18,4%, fiind devansată doar de Slovenia.

Românii aleg siguranța ratei lunare: aproape 70% din creditele ipotecare au acum dobândă fixă, arată datele BNR publicate de Ziarul Financiar. Situația s-a inversat complet față de 2024, când peste două treimi din împrumuturi erau cu dobândă variabilă. Cele mai căutate produse sunt cele cu dobândă fixă pe o perioadă între 1 și 5 ani.

Pe zona de consum, suma medie împrumutată de români a crescut cu 5% în primul semestru, ajungând la aproape 16.500 de euro, conform unui studiu Imobiliare.ro Finance. Creditele de nevoi personale sunt accesate tot mai des pentru cheltuieli curente, de la achiziția unui automobil și vacanțe, până la renovarea locuinței.

Bucureștiul conduce în topul finanțărilor de consum cu o valoare medie de 18.595 euro per credit, în timp ce Timișul are cea mai rapidă creștere din țară, de 18%, ajungând la 17.250 euro. La polul opus se află județul Iași, unde se înregistrează cele mai mici împrumuturi medii, de aproape 13.000 de euro.

Atenție la alegerea creditului: BNR estimează o ușoară creștere a riscului de nerambursare în următoarele 12 luni, în special la împrumuturile de nevoi personale. Deși persoanele fizice au încă o rată redusă a neperformanței, de 2,9%, firmelor mici le este mult mai greu, depășind pragul de 7%. În acest climat, alegerea corectă a angajamentului financiar de la bun început este crucială.