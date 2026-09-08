Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne închisă: debitul scăzut al Dunării amână repornirea cel puțin 10 zile

Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne închisă din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării, conform oficialilor Nuclearelectrica și Ministerului Energiei. Repornirea nu este așteptată în următoarele zece zile.

Debitul actual al Dunării a atins cele mai mici valori înregistrate vreodată, determinând oprirea ambelor reactoare ale centralei, care furnizau 20% din energia dispecerizabilă a României. Prima unitate a fost oprită pe 28 iulie 2026, iar a doua pe 13 august 2026, în ciuda măsurilor preventive.

În prezent, autoritățile anunță că CNE Cernavodă va rămâne închisă, iar reprezentanții din Ministerul Energiei susțin că cel puțin în următoarele 10 zile debitul Dunării va rămâne scăzut și va fi insuficient pentru funcționarea reactoarelor.

„În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni una din cele două unități”, a explicat Emil Macovei, director tehnic al Nuclearelectrica, potrivit Antena 3 CNN.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a confirmat situația dificilă.

„Nu putem avansa o dată pentru redeschiderea centralei. Prognozele sunt rezervate. Debitul încă nu crește. Încercăm să avansăm termenul prin lucrări de dragare realizate de Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați în zona Cernavodă, dar nu avem o dată certă pentru redeschidere. Cel puțin nu pentru următoarele zece zile”, spune el.

Debitul Dunării a ajuns la cele mai mici valori înregistrate vreodată, forțând oprirea celor două reactoare ale centralei care furnizau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă a României. Prima unitate a fost oprită pe 28 iulie 2026, urmată de cea de-a doua pe 13 august 2026, după eșecul măsurilor de menținere a funcționării.

„A fost o perioadă dificilă, și încă este. Din cauza condițiilor meteo, centralele rămân închise. Este o criză pe care nu am anticipat-o la această scară. Totuși, sistemul energetic a funcționat în condiții de siguranță, iar în septembrie consumul estimat este de 7.000-7.500 MW, cu o creștere maximă la 7.700 MW în octombrie”, spune Virgiliu Ivan, directorul Dispecerului Energetic Național (DEN).

Guvernul a adoptat o strategie etapizată pentru a asigura funcționarea în siguranță a centralei, în cazul unei scăderi și mai severe a debitului Dunării. Conform unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), măsurile includ:

Amplasarea unor barje: pe o lungime de aproximativ 600 de metri pentru a redirecționa mai multă apă către Canalul Dunăre-Marea Neagră și către priza de apă a centralei.

Crearea unui baraj temporar: fie din pontoane și hidrobaraje pe o secțiune de 170 de metri, fie din piatră, în zona canalului de racord al centralei.

Utilizarea pompelor de mare capacitate: operate de Administrația Națională „Apele Române” și Nuclearelectrica, pentru a suplimenta aportul de apă către priza de răcire.

Guvernul a subliniat necesitatea implementării acestui plan, mai ales că prognozele indică noi scăderi ale debitului Dunării, începând din 10 septembrie. Intervenția va fi activată în cazul în care nivelul apei ajunge la 1,58 metri în bazinul prizei de apă al centralei.