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Semnul banal care arată că pierzi masă osoasă. Prof. dr. Diana Păun avertizează:„Nu apare doar la femei.”

Alexandra Mănăilă
Alexandra Mănăilă
Reporter
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Osteoporoza la barbati Foto Envato
Osteoporoza la barbati Foto Envato
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Scăderea în înălțime odată cu înaintarea în vârstă nu este un simplu semn al bătrâneții, ci efectul direct al pierderii masei osoase. Când oasele își pierd densitatea și se instalează osteoporoza, vertebrele se tasează, iar corpul pierde centimetri vizibili. Afecțiunea nu le vizează doar pe femeile la menopauză, ci este o amenințare tăcută și pentru bărbați.

Prof. dr. Diana Loreta Păun, șefa Secției de Endocrinologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București, a explicat pentru Libertatea cum se produce această degradare osoasă, de ce analiza DEXA este gratuită doar prin internare și ce terapii inovatoare sunt decontate în România.

Privită adesea ca o consecință inevitabilă a bătrâneții, pierderea din înălțime ascunde, de fapt, o afecțiune complexă care afectează structura profundă a osului.

„Osteoporoza este o boală scheletică sistemică care se caracterizează printr-o masă osoasă redusă, dar în același timp printr-o afectare a microarhitectonicii țesutului osos, adică o afectare a calității osoase, ceea ce duce la fragilizarea osului și apariție de fracturi”, a precizat prof.dr. Diana Loreta Păun, în cadrul celui de-al XIX-lea Congres al Asociaţiei de Endocrinologie Clinică din România, desfășurat la Craiova.

Datele oficiale ale Organizației Internaționale de Osteoporoză (IOF) arată că, la nivel mondial, 1 din 3 femei și 1 din 5 bărbați de peste 50 de ani vor suferi o fractură osteoporotică în cursul vieții. În România, conform estimărilor SCOPE 2021, figurau peste un milion de persoane cu osteoporoză în România. 20,5% dintre femei și 6,2% dintre bărbații cu vârsta de 50 de ani sau mai mult aveau osteoporoză.

Cel mai frecvent și vizibil simptom al bolii apare la nivelul coloanei vertebrale, unde pierderea densității osoase duce la tasări vertebrale. Mulți pacienți consideră că este ceva normal să scadă câțiva centimetri în înălțime pe măsură ce îmbătrânesc, însă acesta este primul semn de osteoporoză instalată.

„Cele mai frecvente fracturi care apar de obicei în osteoporoza postmenopauzală sunt cele vertebrale, care generează o serie de simptome și semne. Vertebrele se tasează și atunci femeia, în primul rând, scade în înălțime, dar se și cocoșează. Centrul de greutate se modifică și apar, pe lângă dureri care sunt foarte supărătoare, tulburări de statică și de kinetică, tulburări de mers, tulburări de respirație și tot ce ține de un deficit al mobilizării și al funcționalității normale”, atrage atenția prof. dr. Diana Păun.

Diana Loreta Paun, prof.dr. medic endocrinolog Foto Alexandra Manaila Libertatea
Diana Loreta Paun, prof.dr. medic endocrinolog Foto Alexandra Manaila LibertateaLibertatea

Riscul de fractură osteoporotică la bărbații peste 50 de ani îl depășește pe cel de cancer de prostată

Deși boala este mai cunoscută în rândul femeilor după instalarea menopauzei, ea nu îi ocolește pe bărbați. Statisticile arată că un bărbat de peste 50 de ani are un risc mai mare de a suferi o fractură osteoporotică decât de a dezvolta cancer de prostată.

„Noi vorbim de osteoporoză în general când intrăm la menopauză, dar bărbații fac și ei osteoporoză. O categorie importantă de bărbați care sunt predispuși este cea a pacienților cu cancer prostatic care urmează terapie hormonală ablativă, iar aceasta duce în timp la osteoporoză. Trebuie să avem în vedere ca endocrinologi nu numai depistarea osteoporozei de postmenopauză, ci și depistarea cât mai precoce la bărbați, pentru că boala se manifestă prin fracturi care afectează calitatea vieții”, punctează specialistul.

Formarea masei osoase este un proces de lungă durată, iar vârsta de 25-30 de ani reprezintă punctul maxim de rezistență a scheletului.

„Încă din perioada copilăriei începem să ne constituim masa osoasă. Cu cât aportul de calciu și expunerea la soare sunt mai importante, cu atât masa osoasă se dezvoltă mai bine. La 25-30 de ani, masa osoasă atinge un vârf, o valoare maximă, din care ulterior începem să pierdem treptat. Cu cât o femeie ajunge la o masă osoasă mai mare în perioada fertilă, cu atât pierderea va fi mai înceată și osteoporoza se va instala mai târziu”, explică medicul.

Specialistul avertizează însă și asupra altor factori de risc: „Sunt foarte mulți pacienți care iau corticoterapie, fie pentru astm bronșic, fie pentru o boală autoimună. Corticoterapia se folosește mult în medicină, dar de multe ori medicii nu se gândesc și la reacțiile adverse pe care le poate induce, între care osteoporoza este cea mai importantă”.

Diagnosticul cert de osteoporoză se pune prin testul DEXA, orientat în special pe două zone anatomice cheie: coloana lombară și șoldul total. Totuși, accesarea gratuită a acestei analize în cazul persoanelor asigurate în sistemul public de sănătate rămâne o provocare în România.

„Orice femeie în menopauză care are deja mai mult de un an de amenoree ar trebui să-și facă un examen DEXA. Din păcate, el nu este decontat de Casă, motiv pentru care pacienții trebuie să-și caute singuri posibilitatea de a efectua acest examen, fie prin internare într-una din clinicile care au această posibilitate de evaluare, fie contracost”, arată prof. dr. Diana Păun.

În lipsa decontării directe, în ambulatoriu pacienții pot folosi un instrument gratuit de evaluare rapidă numit scorul FRAX:„Există scorul FRAX, un soft care calculează o probabilitate de fractură majoră osteoporotică în următorii 10 ani. Cuprinde un chestionar cu mulți factori: de la vârstă și consum de glucocorticoizi, la fumat și antecedente familiale. De exemplu, dacă mama a avut o fractură de șold, acest scor crește simțitor la fiică. În momentul în care scorul este mare, poți trimite pacienta fără probleme să-și facă o evaluare osoasă aprofundată”, recomandă prof. dr. Diana Păun.

Osteoporoza nu poate fi oprită definitiv din evoluție, însă medicina actuală permite refacerea masei osoase. „Osteoporoza este o boală cronică, progresivă. Nu putem stopa pierderea de masă osoasă pentru că face parte din fiziologie, dar poți să refaci masa osoasă până la un nivel la care să scazi foarte mult riscul de fractură”, afirmă medicul.

România beneficiază de acces la terapii de ultimă generație: „Există o terapie formatoare de os, o terapie anabolică, un hormon pe care noi, endocrinologii, avem șansa să-l putem prescrie. Terapia este gratuită, este extrem de eficientă și româncele beneficiază de ea în momentul în care îndeplinesc criteriile din protocoalele naționale,” a spus prof.dr. DianaPăun în cadrul Congresului Național de Endocrinologie Clinică.

Ablația nodulilor tiroidieni la Spitalul Universitar de Urgență București: peste 20 de proceduri efectuate

Prof.dr. Păun a vorbit despre implementarea unei tehnici chirurgicale minim invazive la Spitalul Universitar de Urgență din București (SUUB). „Ablația nodulilor tiroidieni cu microunde este o procedură modernă care nu implică tăietură, pentru că nu e o intervenție chirurgicală și nici anestezie generală. Avem aproape 20 de ablații efectuate în spital la pacienți internați. Nu există costuri legate de această intervenție din partea pacientului, totul este suportat de spital și de sistemul de asigurări de sănătate”, a concluzionat prof. dr. Diana Loreta Păun.

Dr. Ionuț Sandu, chirurg specializat în patologia tiroidiană, care face ablații ale nodulilor tiroidieni a precizat pentru Libertatea că ,,am depășit de mult etapa în care făceam operații excesive. Mai concret, dacă un pacient avea un unic nodul tiroidian într-unul dintre lobii tiroidieni, până acum ceva vreme se extirpa toată glanda tiroidă. Este o operație care are ca și consecință administrarea de hormon tiroidian pe viață. (...) Se scoate multă tiroidă în totalitate în mod inutil”.

Deși România beneficiază de toate cele patru anotimpuri și de veri însorite, majoritatea populației suferă de un deficit cronic de Vitamina D. Cauza principală este schimbarea dramatică a stilului de viață modern: munca de la birou sau de acasă, precum și lipsa de mișcare în aer liber, potrivit medicilor endocrinologi.

„Noi suntem, prin definiție, cu deficit de vitamina D, pentru că locuim într-o zonă cu climă temperată. Mai mult, în ultima vreme a intervenit o expunere din ce în ce mai redusă la soare. Copiii nu mai bat străzile, nu se mai joacă șotron, fotbal în aer liber... Stau cu ochii în calculatoare. Programul de muncă al adulților nu le mai permite statul la soare. Mulți lucrează de dimineața până seara ori lucrează de acasă, iar asta înseamnă să nu te expui la soare”, a declarat conf. dr. Adina Ghemigian, de la Institutul Parhon, care a dezvăluit secretele Vitaminei D și modul corect de administrare ale acesteia.

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Tags: medici
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