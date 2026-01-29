„Declarație importantă a președintelui Trump cu privire la posibilitatea de a proteja Kievul și alte orașe ucrainene de atacurile rusești în timpul acestei ierni reci. Energia este fundamentul vieții și apreciem eforturile partenerilor noștri de a ne ajuta să protejăm viața”, a scris Zelenski pe contul său de X.

Președintele ucrainean a adăugat că discuțiile pe această temă au avut loc în weekendul trecut la Abu Dhabi.

Într-o altă postare, pe Telegram, președintele ucrainean a mulțumit în mod special Statelor Unite pentru eforturile depuse în instaurarea armistițiului și și-a exprimat speranța că Washingtonul va putea asigura implementarea acordurilor încheiate. „Situația reală de la instalațiile noastre energetice, din orașele noastre, va demonstra acest lucru”, a subliniat șeful statului ucrainean.

Anterior, președintele american Donald Trump a declarat că i-a cerut personal lui Vladimir Putin să oprească bombardamentele asupra Kievului și altor orașe ucrainene timp de o săptămână din cauza temperaturilor foarte scăzute, iar liderul rus ar fi fost de acord.

Bloggeri ruși pro-război și corespondenți militari ucraineni relatau încă de joi dimineață că atât forțele armate ruse, cât și cele ucrainene au primit ordin să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice. Întrebat pe această temă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze.

