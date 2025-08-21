Potrivit Stiri de Cluj, traseul, care se întinde pe o distanță de 2,5 km, oferă o experiență spectaculoasă pentru cicliști, traversând zone de pădure și câmpuri deschise.

Primarul Balazs Janos a publicat imagini care prezintă pista cu două sensuri, șerpuind printr-un peisaj natural impresionant. Traseul începe într-o zonă împădurită, oferind o atmosferă răcoroasă, și continuă prin câmpuri deschise cu priveliști spre dealurile din jur.

Proiectul a costat 1,75 milioane de lei și a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Această inițiativă este văzută ca un pas important în promovarea transportului alternativ și a activităților în aer liber în zonă.

Intrarea pe pistă se face de pe strada Aluniș, fiind cunoscută pe Google Maps sub numele de „Traseu de biciclete dealul Viilor”. Deși accesul implică urcarea unei pante abrupte, efortul este compensat de peisajul reconfortant.

Localnicii și cicliștii din Cluj-Napoca au primit cu entuziasm această nouă infrastructură. Pista are potențialul de a deveni o atracție pentru pasionații de ciclism recreativ din regiune.