Partidele au cheltuit aproape întreaga sumă primită în 2025

Cele mai mari sume au revenit PSD, cu 77 de milioane de lei, urmat de AUR – 45,5 milioane de lei, PNL – 41,9 milioane de lei, USR – 29,8 milioane de lei, SOS România – 19,8 milioane de lei și POT – 15,9 milioane de lei. PMP și Forța Dreptei au primit câte un milion de lei fiecare.

În primele 11 luni ale anului, partidele au cheltuit aproape întreaga sumă primită, respectiv 228 de milioane de lei.

PSD a avut cele mai mari cheltuieli, de 92 de milioane de lei, urmat de AUR și PNL, fiecare cu câte 37 de milioane de lei. USR a cheltuit 34 de milioane de lei, SOS România, 15 milioane de lei, iar POT, 7 milioane de lei.

Cea mai mare parte a banilor a fost direcționată către presă și propagandă, aproximativ 112 milioane de lei, ceea ce reprezintă jumătate din totalul cheltuielilor.

Alte sume importante au mers către plata personalului (24 de milioane de lei – 10%) și investiții în bunuri mobile și imobile (20 de milioane de lei – 9%). Pentru activități cu caracter politic s-au cheltuit 12 milioane de lei, iar pentru consultanță politică, 10 milioane de lei.

Cât s-a cheltuit în precampania pentru alegerile locale parțiale

Luna noiembrie a fost una semnificativă din punctul de vedere al cheltuielilor, fiind perioada de precampanie pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie, care au avut o miză ridicată mai ales la București.

În această lună, partidele au cheltuit 22 de milioane de lei, al treilea cel mai mare nivel din 2025, după ianuarie și martie.

Banii au fost folosiți, cel mai probabil, pentru publicitate stradală, campanii online, contracte cu presa și servicii de consultanță.

Aproape jumătate din fondurile pe noiembrie au mers către presă și propagandă

În noiembrie, aproape jumătate din fonduri, respectiv 10 milioane de lei (46%), au fost direcționate către presă și propagandă.

Cheltuielile cu personalul au fost de aproximativ două milioane de lei (9%), iar investițiile în bunuri au ajuns la 1,4 milioane de lei (6%).

Pentru activități politice s-au plătit aproape 1,8 milioane de lei, pentru spoturi publicitare 1,2 milioane de lei, aceeași sumă fiind alocată și pentru sondaje. Consultanța politică a costat un milion de lei.

În total, aproximativ 15 milioane de lei pot fi considerate cheltuieli dedicate pregătirii campaniei din decembrie.

Întreaga campanie a costat mai puțin decât promovarea ei

Prin comparație, în campania electorală propriu-zisă din decembrie, competitorii au declarat venituri de 7,5 milioane de lei și cheltuieli de 7,1 milioane de lei.

Cheltuiala maximă permisă pentru o candidatură la Primăria Generală sau la Consiliul Județean Buzău a fost de 810.000 de lei.

Astfel, întreaga campanie a costat mai puțin decât sumele cheltuite de partide în luna noiembrie pentru promovare, direct sau indirect legată de campanie.

Banii alocați în campania electorală

PSD a raportat cheltuieli electorale de 1,7 milioane de lei, dintre care 1,4 milioane au fost alocate pentru București și județul Buzău. În schimb, din subvenții, doar în luna noiembrie, partidul a cheltuit 7,4 milioane de lei pentru presă și propagandă, acțiuni politice, spoturi publicitare, sondaje și consultanță.

AUR a declarat cheltuieli de aproape 1,3 milioane de lei în campanie, dar a alocat 1,6 milioane de lei din subvenții pentru presă și propagandă.

USR a cheltuit din subvenții 3,8 milioane de lei pentru activități de promovare și consultanță, în timp ce cheltuielile electorale declarate au fost de 1,5 milioane de lei, inclusiv pentru candidatura susținută împreună cu PNL la Buzău.

PNL a raportat cheltuieli electorale de 1,8 milioane de lei și a cheltuit 1,4 milioane de lei din subvenții în noiembrie.

POT a declarat cheltuieli electorale de 325.000 de lei, dar a utilizat peste 800.000 de lei din subvenții pentru presă, propagandă și consultanță.

Cum au cheltuit banii partidele politice

Defalcat pe partide, PSD a cheltuit în total 8,5 milioane de lei. Aproape jumătate din această sumă, 4 milioane de lei, a fost alocată pentru presă și propagandă, cheltuielile fiind duble față de luna octombrie.

Alte sume importante au fost direcționate către spoturi publicitare (1,2 milioane de lei), activități politice (1,15 milioane de lei) și sondaje (904.000 de lei).

PNL a cheltuit 3,26 milioane de lei, cele mai mari sume mergând către presă și propagandă (1,26 milioane de lei) și investiții în bunuri mobile și imobile (1,2 milioane de lei). Cheltuielile de personal au fost de aproximativ 268.000 de lei, iar consultanța politică a costat 137.000 de lei.

AUR a cheltuit 2,71 milioane de lei, din care aproape 60% pentru presă și propagandă. Cheltuielile pentru transport au fost de 234.000 de lei, iar cele pentru chirii și utilități ale sediilor au depășit 220.000 de lei.

USR a raportat cheltuieli totale de 5,14 milioane de lei, cu presă și propagandă reprezentând peste 60% din buget. Cheltuielile cu personalul au fost de 716.000 de lei, iar pentru activități politice s-au alocat aproximativ 334.000 de lei.

SOS România a cheltuit circa 1,3 milioane de lei, cele mai mari sume fiind direcționate către transport (347.000 de lei) și personal (338.000 de lei). Partidul nu a alocat fonduri pentru presă și propagandă.

POT a cheltuit o sumă similară, aproximativ 1,3 milioane de lei, cea mai mare parte fiind destinată consultanței politice (peste 415.000 de lei) și promovării media.

PMP a avut cheltuieli de 73.000 de lei, jumătate din buget fiind alocată personalului, iar restul pentru chirii, utilități și întreținerea sediilor.

Forța Dreptei a cheltuit doar 7.197 de lei, majoritatea pentru plata personalului, restul fiind alocat chiriei, utilităților și comisioanelor bancare.