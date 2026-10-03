Trei mașini complet diferite au plecat din București spre Viena cu aceeași misiune: să vadă dacă pot trece în condiții reale de pragul de 1.000 km fără să alimenteze. DailyDriven a pus la încercare un Renault Clio E-Tech, un BYD Dolphin G și un BMW 320d din 2004, iar toate trei au ajuns la destinație după 1.065 km cu carburant rămas în rezervor.

Trei mașini diferite, același traseu de peste 1.000 km

Testul a început în București, unde cele trei mașini au fost alimentate până la refuz, iar BYD-ul a plecat și cu bateria încărcată complet. Destinația a fost Viena, iar alegerea modelelor a făcut experimentul interesant: un hibrid modern, un plug-in hybrid și un diesel vechi de peste două decenii.

De la început, estimările din bord au fost foarte diferite. BYD-ul afișa aproximativ 1.040 km autonomie, BMW-ul se apropia și el de 1.000 km, în timp ce Renault Clio indica o valoare mult mai mică. Pe măsură ce traseul avansa însă, consumul real a început să schimbe calculele computerelor de bord.

De ce au mers cu aproximativ 93 km/h pe autostradă

Pe autostradă, șoferii au stabilit o viteză de aproximativ 93 km/h și au mers în convoi, schimbând periodic ordinea mașinilor. Motivul a fost simplu: viteza are un efect foarte mare asupra consumului, iar la 130-140 km/h rezistența aerului crește suficient cât să reducă serios autonomia.

Testul nu a încercat să reproducă stilul unui șofer care merge permanent la limita legală, ci să vadă cât de departe pot ajunge cele trei mașini într-un drum real dacă sunt conduse economic. În afara autostrăzii, echipa a mers în ritmul traficului, iar BYD-ul a folosit inițial energia din baterie înainte ca motorul termic să preia o parte mai mare din efort.

Rezulatul: Toate au trecut de 1.000 km, dar BMW-ul mai putea

La sosirea în Viena, toate cele trei mașini aveau 1.065 km parcurși. BYD Dolphin G consumase 18 kWh de electricitate și 33 de litri de carburant, pentru un cost calculat de aproximativ 372 de lei, iar bordul mai indica aproximativ 180 km autonomie.

Renault Clio E-Tech consumase aproximativ 38 de litri, cu un cost de 379 de lei, și mai avea în jur de 69 km autonomie.

Surpriza a fost BMW-ul 320d din 2004: consumase aproximativ 51 de litri și ajunsese la un cost de 545 de lei, dar computerul de bord mai indica în jur de 500 km autonomie după cei peste 1.000 km deja parcurși.

Ce s-ar fi întâmplat dacă mergeau cu 130-140 km/h

Pe drumul de întoarcere, echipa a mers la viteze normale de autostradă, iar rezultatele s-au schimbat vizibil. Renault și BYD nu au mai reușit să atingă 1.000 km cu un singur plin, autonomia coborând spre aproximativ 850 km.

Autorii testului estimează că cele două modele moderne ar fi putut ajunge din nou la pragul de 1.000 km dacă viteza pe autostradă ar fi fost menținută undeva în jurul a 110-115 km/h. Diferența arată cât de mult contează viteza atunci când vrei să scoți maximum dintr-un rezervor, chiar și în cazul unor mașini eficiente.