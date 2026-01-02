„Echipajele ISU Brașov au acționat cu prioritate în orașul Victoria, asigurând necesarul de apă potabilă pentru instituțiile publice critice, respectiv Căminul de Bătrâni, Spitalul Orășenesc Victoria și primăria. Astfel, au fost folosite două rezervoare, puse la dispoziție de Compania Apa Brașov, care au o capacitate a câte 1.000 de litri fiecare. Până în acest moment a fost distribuită o cantitate de 4.000 de litri. Pentru ziua de mâine, autoritățile locale din Ucea au solicitat 2.000 de litri de apă potabilă”, a anunțat DSU.

​Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectați, iar în ceea ce privește localitatea Viștea, necesarul de apă potabilă este asigurat de autoritățile locale.

„​Această criză a apărut ca urmare a accidentului rutier din 30 decembrie (zona Arpașul Mare), unde deversarea de motorină din rezervorul autocamionului a poluat izvorul ce alimentează cele patru localități. De la momentul întreruperii alimentării cu apă, autoritățile locale au luat măsuri pentru asigurarea necesarului de apă potabilă populației afectate”, a precizat DSU.