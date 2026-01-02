„Echipajele ISU Brașov au acționat cu prioritate în orașul Victoria, asigurând necesarul de apă potabilă pentru instituțiile publice critice, respectiv Căminul de Bătrâni, Spitalul Orășenesc Victoria și primăria. Astfel, au fost folosite două rezervoare, puse la dispoziție de Compania Apa Brașov, care au o capacitate a câte 1.000 de litri fiecare. Până în acest moment a fost distribuită o cantitate de 4.000 de litri. Pentru ziua de mâine, autoritățile locale din Ucea au solicitat 2.000 de litri de apă potabilă”, a anunțat DSU.

​Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectați, iar în ceea ce privește localitatea Viștea, necesarul de apă potabilă este asigurat de autoritățile locale.

„​Această criză a apărut ca urmare a accidentului rutier din 30 decembrie (zona Arpașul Mare), unde deversarea de motorină din rezervorul autocamionului a poluat izvorul ce alimentează cele patru localități. De la momentul întreruperii alimentării cu apă, autoritățile locale au luat măsuri pentru asigurarea necesarului de apă potabilă populației afectate”, a precizat DSU.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șuier, cel mai cunoscut câine polițist, a murit subit la un an după ce a ieșit la „pensie”. Oamenii: „Ce s-a întâmplat? Nu era așa bătrân”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
Elle.ro
Brad Pitt, pregătit să se căsătorească cu Ines de Ramon? Ce părere are actorul despre un nou mariaj, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie: "Niciodată să nu spui niciodată"
gsp
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
GSP.RO
Românca Anastasia Soare are o avere de 800 de milioane de dolari, iar David Beckham i-a transmis un mesaj: „Te iubim”
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Un avion al Forţelor Aeriene Române va transporta şase pacienţi arși în incendiul de la Crans-Montana la un spital din Franţa
Știri România 21:16
Un avion al Forţelor Aeriene Române va transporta şase pacienţi arși în incendiul de la Crans-Montana la un spital din Franţa
Ce spun autoritățile din Elveția despre românul dat dispărut în urma incendiului din Crans-Montana
Știri România 20:26
Ce spun autoritățile din Elveția despre românul dat dispărut în urma incendiului din Crans-Montana
Parteneri
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era foarte confortabil”
Adevarul.ro
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era foarte confortabil”
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian
Fanatik.ro
„Pentru Pele de la Pele!”. Reportaj eveniment de ziua lui Gabi Balint în casa-muzeu de la Sângeorz-Băi. Povestea fabuloasă a autografului de la celebrul fotbalist brazilian
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
Elle.ro
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce a divorțat de Olivia Steer: „Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul…”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Imagini cu nepoții lui Ion Țiriac. Cum arată băieții Ilenei Lazariuc și ai lui Alexandru Țiriac
Stiri Mondene 17:05
Imagini cu nepoții lui Ion Țiriac. Cum arată băieții Ilenei Lazariuc și ai lui Alexandru Țiriac
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Stiri Mondene 16:45
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
ObservatorNews.ro
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
GSP.ro
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
GSP.ro
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
Parteneri
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Mediafax.ro
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

De ce Emilia Șercan refuză să investigheze doctoratul lui Nicușor Dan
Politică 17:29
De ce Emilia Șercan refuză să investigheze doctoratul lui Nicușor Dan
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
Fanatik.ro
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026