29.379 de alegători au votat în România

Mai mult de jumătate dintre cei 29.379 de alegători care au votat în România la alegerile legislative de duminică din Republica Moldova au fost tineri de până în 35 de ani, potrivit News.ro.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, în cele 23 de secţii de vot deschise în România au votat 29.379 de alegători, dintre care 56,3% au fost femei. De asemenea, 28,6% dintre votanţii din România au avut între 18 şi 25 de ani, iar 28,7% au avut vârsta cuprinsă între 26 şi 35 de ani.

În Republica Moldova au votat 1.327.348 de alegători, iar 54,57% dintre aceştia au fost femei. Tinerii cu vârsta între 18 şi 25 de ani au reprezentat o proporţie de 9,6%, iar cei cu vârsta între 26 şi 35 de ani au votat în proporţie de 16,1%.

Rata participării la vot pe teritoriul Republicii Moldova a fost de 47,42%, în timp ce rata totală de participare la vot, ţinând cont şi de diaspora, a depăşit 52%.

Cum s-a votat în România

În România, după numărarea voturilor în 22 dintre cele 23 de secţii de vot deschise în 14 oraşe din ţară, 88,22 la sută dintre voturi au fost acordate PAS.

Pe locul al doilea s-a clasat Partidul Nostru, cu 2,46 % din voturi, urmat de blocul Alternativa, cu 2 % din sufragii, în timp ce blocul Patriotic, perceput ca prorus, nu a luat decât 1,91 % din voturi.

Recomandări Ultima șansă pentru Remus Truică să fie achitat în Dosarul Ferma Băneasa. Cum a demontat instanța de fond toate argumentele milionarului

Cetăţenii moldoveni au avut organizate 23 de secţii de votare în România. La Bucureşti au fost cinci secţii de votare, la Iaşi – trei, la Cluj-Napoca, Timişoara şi Braşov câte două, iar în Bacău, Baia Mare, Constanţa, Craiova, Galaţi, Oradea, Târgu Mureş, Suceava şi Sibiu – câte una.

PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat suficiente voturi pentru a deţine majoritatea în noul parlament.

PAS ar avea 55 de mandate în noul parlament, potrivit agora.md. Rezultatul este prefigurat după procesarea rezultatelor din 99,21 la sută din secţiile de vot, care arată că PAS obţine 49,91 la sută din voturi. Blocului Electoral Patriotic i-ar reveni 26 de mandate, Blocului Alternativa – 8 mandate, iar Partidul Nostru şi Democraţia Acasă ar primi câte 6 mandate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE