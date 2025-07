„Eu n-o să intru într-o dispută și am evitat tot timpul să intru într-o dispută legată de puncte de vedere. Eu doar pun următoarele întrebări: atunci când apare funcția de premier al României, în general e o efervescență cine să o ocupe. Dacă totul este atât de bine, de ce nu s-a întâmplat asta acum, după alegeri? Nici ministru de finanțe nu a vrut să fie cineva neapărat în această perioadă. Oare de ce plătim cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană, și suntem în situația în care suntem?”, s-a întrebat retoric Ilie Bolojan la Antena 3.

Acesta a precizat că situația actuală a fost generată de un cumul de decizii de guvernare, luate pe parcursul „mai multor ani”.

„Primul lucru pe care trebuie să-l învățăm este să nu mai repetăm greșelile pe care le-am făcut în anii anteriori. Eu mi-am cerut scuze de la cetățenii României pentru situația în care suntem în țara noastră”, a spus Ilie Bolojan

Întrebat dacă și alți politicieni ar fi trebuit să-și ceară scuze pentru situația în care se află România în ziua de azi, Ilie Bolojan a răspuns că „fiecare face ceea ce crede de cuviință”.

Într-o postare pe Facebook, Marcel Ciolacu a transmis că prețul pentru greșelile sale politice a fost „un pas în spate” după primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025.

„Frica de „junk” – motiv pentru austeritate oarbă?! Cine profită, de fapt, de panica indusă populației și firmelor românești? Am plătit prețul politic pentru greșelile mele. Am făcut un pas în spate, convins că, după un an super-electoral, care s-a prelungit nepermis de mult, România are nevoie de noi lideri. Decidenți care, încărcați cu energie și credibilitate, să poată continua traiectoria de dezvoltare a țării. Aud, însă, tot mai des în ultima perioadă acuzații dure și teorii alarmiste despre așa-zisul „dezastru economic” în care am lăsat România”, a spus Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

Fostul premier s-a referit și la Vlad Gheorghe, liderul partidului DREPT, care a depus o plângere penală împotriva sa pe motiv că a scuns adevărul despre deficitul bugetar.

„Unii văd că îmi fac și plângeri penale de un ridicol fără margini, fără să știe că execuțiile bugetare sunt publice și oricine poate verifica foarte simplu cum au fost cheltuiți banii publici. Dar dacă trebuie să fac și pușcărie ca să avem, după 30 de ani, Autostrada Moldovei, atunci accept fără regrete”, a scris Marcel Ciolacu.

În încheiere, Marcel Ciolacu a precizat că România nu se află în colaps economic, deși „unii” ar dori ca populația țării să creadă acest lucru

„Să revenim. NU, România nu este în niciun colaps economic. Doar unii ar vrea să credeți asta, pentru a-și putea justifica mai ușor faptul că au intrat cu drujba în economie și în veniturile populației. Vă invit să vă gândiți cum poate arăta un dezastru cu autostrăzi în construcție, cu salarii și pensii mai mari, cu șantiere peste tot și cu 180 de mii de locuri de muncă noi?! Așadar să vorbim pe cifre, nu pe lozinci”, a încheiat Marcel Ciolacu.