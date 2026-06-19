Telefonul dumneavoastră Android se comportă ciudat? Acesta ar putea fi un semn că este infectat cu un virus informatic, avertizează specialiștii.

Deși dispozitivele moderne sunt dotate cu funcții avansate de securitate, amenințările online continuă să evolueze, punând în pericol nu doar performanța telefoanelor, ci și securitatea datelor personale.

Semnele unei posibile infecții

Dacă observați aplicații sau fișiere necunoscute pe telefon, comportamente neobișnuite, precum deschiderea automată a aplicațiilor, sau chiar mesaje trimise fără știrea dumneavoastră, acestea ar putea indica prezența unui software malițios

Alte semne includ supraîncălzirea dispozitivului, descărcarea rapidă a bateriei sau o creștere inexplicabilă a traficului de date.

Aceste simptome sugerează că un program malițios rulează în fundal, afectând nu doar performanța telefonului, ci și expunând datele sensibile la riscuri, expert citat de Blikk.

Ce trebuie să faceți dacă telefonul este infectat

Dacă suspectați că telefonul dumneavoastră este compromis, este esențial să luați măsuri imediate. În primul rând, reporniți dispozitivul în modul de siguranță, care dezactivează aplicațiile terțe. Verificați apoi aplicațiile instalate recent și ștergeți-le pe cele suspecte.

Android oferă și o funcție numită „Protecție avansată”, care include opțiuni precum blocarea dispozitivului în caz de furt și protecția împotriva aplicațiilor necunoscute.

De asemenea, verificați permisiunile aplicațiilor, deoarece unele pot solicita acces nejustificat la datele dumneavoastră personale.

Cum să preveniți infecțiile viitoare

Pentru a proteja telefonul, descărcați aplicații doar din surse de încredere, precum Google Play Store. Evitați rețelele Wi-Fi publice și actualizați regulat sistemul de operare și aplicațiile instalate.

Ștergeți memoria cache a dispozitivului și folosiți parole complexe și unice pentru conturile online.

În plus, un manager de parole, precum cel oferit de Google, poate fi de ajutor. Fiți atenți la linkurile suspecte, mai ales cele primite prin e-mail. Dacă un link pare nesigur, mai bine evitați să-l accesați, sfătuiesc experți.

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