Companiile, obligate să găsească soluții noi, mai costisitoare

Gigantii precum LVMH, Prada, Chanel și Inditex (care deține printre altele Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) nu mai au voie să incinereze sau să depoziteze în gropi de gunoi hainele și încălțămintea nevândute, incluzând produsele returnate de clienți.

Regula, adoptată în 2024, permite excepții doar în cazuri limitate, cum ar fi riscurile de sănătate sau siguranță, produsele contrafăcute sau cele deteriorate iremediabil.

Potrivit TradersUnion, această schimbare va obliga companiile să adopte soluții precum donațiile, reparațiile și reutilizarea, generând costuri suplimentare și provocări legate de gestionarea stocurilor.

Până la 594.000 de tone de haine sunt distruse fără a fi utilizate

Conform Agenției Europene de Mediu, între 4% și 9% din textilele comercializate în Europa – echivalentul a 264.000 până la 594.000 de tone anual – sunt distruse înainte de a fi utilizate.

Acest procent include atât brandurile de lux, cât și cele de fast-fashion, dar presiunea este resimțită mai puternic de casele de lux, care își protejează valoarea prin control strict asupra distribuției și rarității.

„Reglementările vor obliga companiile să fie mult mai atente la planificare și gestionarea stocurilor”, afirmă Luca Solca de la Bernstein.

Totuși, el subliniază că o parte din stocurile de final de sezon vor rămâne inevitabil pe inventar. Aceste schimbări ar putea încuraja dezvoltarea canalelor de vânzare la preț redus, dar și investițiile în tehnologii de inteligență artificială pentru optimizarea stocurilor în timp real și prognozarea cererii.

Exemple și soluții alternative

Un caz recent relevă provocările din industrie: un proces din Hong Kong a scos la iveală faptul că Chanel a distrus mii de produse nevândute pentru a-și proteja exclusivitatea.

Compania a răspuns că aceste practici nu reflectă abordarea actuală și a subliniat că articolele nevândute sunt acum reciclate prin intermediul L’Atelier des Matières, o inițiativă lansată în 2019 pentru a sprijini lanțurile de aprovizionare circulare.

În 2025, până la 40% din produsele de lux au fost vândute cu discount, potrivit Bain și Altagamma. Această tendință reflectă cererea mai slabă și acumularea de stocuri, ceea ce obligă companiile să se orienteze către canale de vânzare de tip outlet sau piețe secundare.

Totuși, aceste strategii vin cu riscuri: reducerea prețurilor afectează marjele de profit, iar produsele pot ajunge pe piața gri.

Potrivit TradersUnion, adoptarea accelerată a soluțiilor de inteligență artificială va redefini procesul decizional în industria modei. Giulia Iuticone, parteneră la Heidrick & Struggles, e sigură de „calitatea planificării care va deveni un avantaj competitiv” într-un context în care stocurile nevândute nu mai pot fi utilizate ca soluție de avarie.

Prin aceste măsuri, UE speră să reducă impactul negativ al industriei textile asupra mediului, dar rămâne de văzut cum vor reuși companiile să se adapteze noilor reglementări fără a periclita valorile brandurilor și profitabilitatea.

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