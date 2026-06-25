„Recircularea aerului”, cel mai neînțeles buton dintr-o mașină

Cu siguranță ți s-a întâmplat să parchezi mașina la soare pentru câteva ore și, la întoarcere, habitaclul te-a întâmpinat cu o căldură sufocantă. Pentru a răci interiorul cât mai repede, este eficient să deschizi parțial geamurile și trapa, dacă dispui de o astfel de dotare, să pornești aerul condiționat și să direcționezi gurile de ventilație spre picioare.

Aerul rece, care este mai dens prin natura sa, va acoperi treptat zonele inferioare ale habitaclului, forțând în acest fel aerul fierbinte să iasă prin orificiile de ventilație deschise. După câteva minute, este indicat să activezi modul de recirculare a aerului și să închizi geamurile, recomandă drive.com.au. Din acel moment, AC-ul nu va mai pierde energie răcind aer cald absorbit de afară, ci va prelua aerul deja răcit din interior, ceea ce îi reduce substanțial consumul de energie.

Când să nu folosești butonul de recirculare

Butonul magic de recirculare a aerului nu funcționează, însă, în orice situație. Când este frig afară sau când geamurile sunt aburite este mult mai bine să folosești aer proaspăt din exterior, deoarece recircularea nu aduce nici un beneficiu concret.

Același lucru este valabil și în cazul călătoriilor pe distanțe mai mari. Acumularea aerului recirculat în timp poate crește cantitatea de dioxid de carbon din habitaclu, ceea ce poate provoca pasagerilor stare de somnolență și scăderea concentrației, ceea ce, în general, este un lucru pe care trebuie să-l eviți. În schimb, dacă afară este extrem de cald, poți evita această problemă foarte simplu, comutând din când în când AC-ul pe aer proaspăt pentru câteva minute. Cu cât sunt mai multe persoane în mașină, cu atât mai des ar trebui să lași aerul proaspăt să circule în habitaclu.

Cum influențează sursa de aer sarcina motorului

Sistemul de aer condiționat este alimentat de motor, care folosește combustibil pentru a funcționa. La fel cum scaunele dotate cu funcție de încălzire și dezaburitorul lunetei folosesc puterea motorului (și, prin urmare, combustibil), AC-ul consumă energie suplimentară și are nevoie la rândul lui de combustibil. La pornire, aerul condiționat trebuie să lucreze intens pentru a aduce temperatura interioară la un nivel confortabil. Totuși, odată ce mașina s-a răcit suficient, poți alege să reduci debitul, să crești temperatura sau să oprești complet AC-ul.

Când pornești aerul condiționat, componentele sale pun o sarcină suplimentară pe propulsor, determinându-l să lucreze mai mult și să consume mai mult carburant decât de obicei. Instalația de aer condiționat a unei mașini funcționează cu ajutorul unui compresor, care este pus în mișcare de sistemul de curea al motorului. Acesta presurizează agentul frigorific gazos pe care îl trimite către condensator, unde se răcește și se transformă în lichid, iar apoi curge printr-o supapă de expansiune, unde temperatura și presiunea îi scad considerabil.

Urmează vaporizatorul din habitaclu, care absoarbe căldura ambiantă, reconvertind agentul frigorific în gaz, în timp ce aerul răcit este suflat în interior prin conductele de ventilație. Când sistemul lucrează cu aer deja răcit, preluat din habitaclu, sarcina lui se diminuează semnificativ.

Cât combustibil consumă AC-ul unei mașini

În cazul unei călătorii pe distanță mai mare este puțin probabil că AC-ul să trebuiască să funcționeze la capacitate maximă tot timpul. De aceea, creșterea consumului de combustibil cauzată de aerul condiționat va fi mai vizibilă la un drum scurt. În medie, AC-ul poate crește consumul de combustibil cu 8% până la 10%. Tradus în litri, estimările specialiștilor arată că utilizarea aerului condiționat în timp ce conduci poate consuma între 0,2 și 0,4 litri pe oră.

Cu toate acestea, spre deosebire de situațiile când conduci cu geamurile deschise, datele sugerează că AC-ul este mai eficient din punct de vedere al consumului de carburant la viteze mari. Asta, pentru că, atunci când conduci cu geamurile coborâte la viteze mai mari, se creează rezistență aerodinamică, crescând consumul de combustibil cu până la 20%.

În cazul vehiculelor electrice se înregistrează o scădere de 15% până la 30% a autonomiei prin utilizarea aerului condiționat și/sau a scaunelor ventilate pe timpul verii. Teste efectuate pe mai multe automobile cu emisii zero pentru a vedea impactul temperaturilor exterioare, indiferent de anotimp, au arătat că cea mai mare autonomie s-a înregistrat într-o zi de vară însorită, cu umiditate ridicată și cu temperaturi în jur de 27°C, în ciuda utilizării AC-ului. Utilizarea modului ECO al climatizării, disponibil la majoritatea vehiculelor electrice, limitează puterea consumată de sistem și optimizează autonomia.

Ce schimbă consumul de carburant când pornești AC-ul

Cantitatea de combustibil pe care o consumă aerul condiționat nu este fixă, ci variază în funcție de mai mulți factori legați de automobilul pe care îl conduci și de obiceiurile de condus. În primul rând, un AC proaspăt reîncărcat cu freon și bine întreținut lucrează mai eficient și solicită mai puțină energie. La fel de importantă este și arhitectura mașinii: motoarele de mică cilindree resimt mai acut sarcina adăugată de compresor comparativ cu cele mai puternice.

Temperatura exterioară joacă și ea un rol determinant deoarece, cu cât afară este mai cald sau cu cât setezi o temperatură mai scăzută, cu atât sistemul va depune un efort mai mare și, implicit, va consuma mai multă energie. De asemenea, viteza de suflare a aerului rece aleasă influențează la rândul ei consumul. Dacă vei utiliza AC-ul la putere maximă vei pune o presiune suplimentară pe motor, care va consuma mai mult combustibil, notează kwik-fit.com.

Nu în ultimul rând, dimensiunea habitaclului și condițiile de trafic pot influența la rându-le consumul. Astfel, un spațiu interior generos necesită mai mult timp și energie pentru a fi răcorit, în timp ce utilizarea AC-ului în traficul urban aglomerat, cu accelerări și frânări repetate, este mai puțin eficientă decât la viteze de croazieră constante.

Cât carburant poți economisi pe an prin utilizarea corectă a AC-ului

Pentru a nu crea așteptări nerealiste, trebuie precizat de la bun început că economiile imediate nu sunt spectaculoase. Dacă reduci sarcina compresorului prin activarea butonului de recirculare a aerului, consumul de combustibil crește cu cel mult 1-2%. Totuși, chiar și un câștig aparent nesemnificativ se adună în timp.

De exemplu, dacă luăm ca reper un preț mediu de 8,6 lei/litru și un consum săptămânal de 50 de litri de benzină la un consum mediu de 10 litri/100 km tipic pentru un SUV de clasă medie, o îmbunătățire de 2% (adică 9,8 litri/100 km) înseamnă că vei economisi un litru de benzină pe săptămână și în jur de 50-52 de litri în decurs de un an, adică aproape un rezervor (echivalentul a circa 450 de lei), ceea ce nu este deloc neglijabil pentru o simplă apăsare de buton.

La acesta se adaugă și un beneficiu despre care se vorbește mai puțin, și anume calitatea aerului respirat. Modul de recirculare te ferește de aerul poluat din tuneluri sau de noxele emanate de un camion sau un tir diesel învechite care rulează în fața ta.

Cum răcești mașina rapid consumând mai puțin combustibil

Sistemul de aer condiționat al mașinii tale va fi pus la grea încercare în încercarea de a combate efectele temperaturilor ridicate din timpul verii. Deschiderea geamurilor poate economisi puțin combustibil, dar pentru un confort real vrei să pornești aerul condiționat și să răcorești habitaclul. Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să răcești mașina mai repede consumând mai puțin combustibil:

Evacuează aerul fierbinte (înainte de plecare). Aerul din mașină poate atinge temperaturi cu circa 15-20° C mai mari decât cel de afară. Ca să răcorești mașina, deschide toate geamurile și mergi cu mașina timp de 1-2 minute înainte de a porni aerul condiționat.

Nu porni AC-ul la ralanti. Nu pierde timp și, mai ales, nu consuma carburant aiurea lăsând mașina să ruleze la ralanti cu AC-ul „on”. Pornește aerul condiționat de abia după ce te pui în mișcare și deschide toate geamurile 10-20 de secunde. Ai putea crede că irosești răcoarea produsă de AC, însă atât îi ia sistemului să înceapă să răcească și, deci, practic îl ajuți să răcorească habitaclul, relatează consumerreports.org.

Activează recircularea ulterior. După ce ai rulat puțin cu geamurile deschide și aerul din mașină a început să se schimbe, închide geamurile și activează butonul de recirculare. Astfel, sistemul va prelua aerul deja răcit din mașină, iar compresorul va depune un efort mult mai mic, ceea ce duce direct la un consum mai redus de carburant.

Direcționează aerul corect. După cum se știe, aerul cald se ridică întotdeauna, așa că cel mai bine este să direcționezi fluxul de aer rece spre zona picioarelor și prin fantele inferioare. Închide parțial fantele de sus, permițând aerului rece să forțeze aerul cald să se ridice și să iasă.

Dezactivează funcția Start/Stop. Dacă ai o mașină dotată cu funcție Start/Stop, ia în calcul dezactivarea ei. Aceasta economisește combustibil, dar, în cazul multor mașini, poate împiedica funcționarea compresorului de AC când motorul se oprește. Când este foarte cald, absența aerului rece se face simțită foarte rapid, mai ales dacă ești blocat în trafic.

Menține o temperatură moderată. Pentru o răcire eficientă și un consum redus de combustibil se recomandă să setezi AC-ul la o temperatură cu cel mult 5°C până la 7°C mai mică decât cea de afară. O diferență mai mare suprasolicită sistemul și crește consumul.

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