Totul a inceput de la o dedicatie pe care Pinu (Pinu Cosmin n.r) a facut-o in localul Come. Acesta a cerut Dj-ului o piesa pentru toti bulangii din seara asta'. In acel moment, m-am adresat bodyguard-ului si i-am zis sa vorbeasca cu baiatul respectiv si sa-i spuna sa se calmeze sau sa il trimita acasă, pentru ca astfel vor apărea probleme', a explicat Rares Iosif pentru bzc.ro.

La scurt timp dupa ce bodyguard-ul a discutat cu el, Pinu' si-a facut din nou aparitia, insotit de un prieten, Luca Miclaus. Acel băiat (Luca Miclaus) a venit la mine, și-a rupt cămașa de pe el si m-a luat la rost că ce am cu vărul lui, adică cu Pinu'. Nici nu am apucat să discut cu Luca Miclăus că Pinu' a și venit pe la spate și mi-a băgat cuțitul în mână. Patru-cinci secunde a durat întreaga scenă', arata Rareș.

'Așa ceva nu se face'

În primul rand, mie nu îmi este frica de nimeni, însă așa ceva nu se face. Adică nu este posibil să vina cineva și să te atace pe la spate cu cuțitul. Rănile puteau fi mult mai grave, putea sa îmi perforeze un plămân, sa îmi intre lama cuțitului în coaste, puteam să mor a mai spus liderul galeriei

'Eu pentru toate chestiunile în care am fost implicat am plătit și mi le-am asumat, să o facă și alții. Eu nu am ce sa ma bat cu el, are 50-60 de kg. Dacă vrea, să semneze pe proprie răspundere că intră cu mine într-un ring și să ne lase împreuna cinci minute și asa vedem, dar nu să lovească cu cuțitul pe la spate. Întotdeauna eu mi-am rezolvat problemele singur nu am apelat la nimeni, nici la poliție, însa asa ceva este inacceptabil', a mai spus liderul grupării Ultra Curva Groapa.

Pinu Cosmin, atacatorul lui Rares Iosif a fost arestat, însă vărul său, Luca Miclăuș, e de negăsit.