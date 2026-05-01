Ce este încărcarea wireless

Modul în care funcționează încărcarea wireless se bazează pe un fenomen denumit inducție magnetică, ale cărei baze au fost puse în 1831 de fizicianul și chimistul englez Michael Faraday. Acesta a descoperit că, atunci când un magnet permanent este mișcat înainte și înapoi printr-o buclă simplă de sârmă, se induce o tensiune electrică, realizând astfel legătura dintre electricitate și magnetism. Așa a luat naștere încărcarea inductivă.

Dar ce este, de fapt, încărcarea wireless? Este o metodă de transfer prin aer al energiei de la o sursă de alimentare pentru a încărca dispozitive fără a fi nevoie să le conectezi cu ajutorul unor conectori fizici sau cabluri. Ea utilizează câmpuri electromagnetice specializate pentru a transfera energia la device-uri electronice, precum smartphone-uri, ceasuri inteligente sau căști wireless, prin simpla așezare a acestora pe o stație, un pad ori pe un suport de încărcare.

Tehnologia de încărcare wireless evoluează continuu, cu îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de încărcare, eficiența și distanța la care energia poate fi transferată, potrivit asaplastici.com. Nu este concepută doar pentru confort, ci și pentru a reduce aglomerația de cabluri și oferă, totodată, și o senzație futuristă de fiecare dată când este folosită.

Ce este tehnologia Qi

Tehnologia Qi este o inovație revoluționară care permite încărcarea wireless prin inducție electromagnetică, făcând posibilă încărcarea dispozitivelor prin simpla atingere a unei stații de încărcare. La bază, inducția magnetică permite transferul eficient al energiei între un transmițător și un receptor, eliminând, cum spuneam, necesitatea cablurilor. Qi este un standard universal și compatibil între diferite dispozitive, ceea ce înseamnă că orice dispozitiv compatibil

Qi poate fi încărcat pe orice încărcător dedicat, indiferent de brand. Această tehnologie simplifică procesul de încărcare și adaugă versatilitate, eliberând utilizatorii de necesitatea utilizării cablurilor dedicate. În prezent, tehnologia Qi este utilizată pe scară largă în smartphone-uri, ceasuri inteligente și căști wireless, fiind integrată tot mai mult și în mobilier, autovehicule și spații publice, ceea ce extinde utilizarea încărcării wireless în tot mai multe aspecte ale vieții cotidiene.

Avantajele încărcării wireless Qi

Încărcarea wireless bazată pe standardul Qi a devenit rapid una dintre cele mai apreciate tehnologii moderne, datorită simplității și confortului pe care le oferă utilizatorilor. Eliminarea cablurilor, compatibilitatea extinsă și siguranța sporită transformă acest sistem într-o soluție practică și elegantă pentru alimentarea zilnică a dispozitivelor electronice. Iată ce beneficii oferă această tehnologie:

  • Confort fără efort – nu mai este nevoie de cabluri sau conectori speciali, ci pur și simplu așezi dispozitivul pe suportul de încărcare și acesta începe imediat să se alimenteze.
  • Siguranță sporită – prin eliminarea cablurilor și adaptoarelor, tehnologia Qi reduce riscurile de incendiu. Funcțiile de siguranță integrate, cum ar fi detectarea obiectelor străine, controlul temperaturii și protecția la suprasarcină, oferă un plus de securitate.
  • Compatibilitate universală – din ce în ce mai mulți producători adoptă tehnologia Qi, ceea ce permite încărcarea mai multor dispozitive folosind același suport, indiferent de marcă.
  • Mai puțină uzură – porturile de încărcare sunt mai puțin solicitate, iar cablurile deteriorate trebuie înlocuite mai rar, o problemă des întâlnită la metodele clasice de încărcare.

Tipuri de încărcare wireless

Deși conceptul de încărcare wireless poate părea simplu, acesta înglobează o varietate de tehnologii, fiecare cu mecanisme și aplicații unice. Iată care sunt principalele tehnologii care conduc revoluția încărcării fără fir:

Încărcarea inductivă electromagnetică. Aceasta este cea mai răspândită formă de încărcare wireless și este utilizată frecvent la smartphone-uri, ceasuri inteligente, căști wireless și majoritatea încărcătoarelor disponibile pe piață astăzi. Tehnologia funcționează pe principiul inducției electromagnetice, în care un curent electric trece prin bobina emițătorului din încărcătorul wireless, generând un câmp electromagnetic. Acest câmp induce apoi un curent într-o bobină receptoare aflată în dispozitivul care se încarcă, transferând astfel energia fără ajutorul unui cablu de încărcare. Încărcarea inductivă electromagnetică necesită plasarea dispozitivului foarte aproape de încărcător, adesea în contact direct.

Încărcarea inductivă rezonantă. Mergând dincolo de încărcarea inductivă electromagnetică, această tehnologie permite o distanță puțin mai mare între încărcător și dispozitiv. Ea utilizează două bobine reglate pentru a rezona la aceeași frecvență, ceea ce face posibil transferul energiei pe o distanță de câțiva centimetri. Această metodă oferă mai multă flexibilitate în poziționarea dispozitivelor și poate încărca simultan mai multe dispozitive cu un singur încărcător. În pofida avantajelor sale, această tehnologie este mai puțin utilizată din cauza costurilor mai mari și a circuitelor mai complexe, notează anker.com.

Încărcarea prin radiofrecvență (RF). Încărcarea RF folosește unde radio pentru a transmite energia de la încărcător la un dispozitiv. Încărcătorul, care este conectat la o sursă de energie, transformă energia electrică în unde radio. Aceste unde sunt captate de antena dispozitivului receptor, fiind transformate din nou în energie electrică și folosite pentru a încărca bateria. Totodată, încărcarea RF poate să funcționeze pe distanțe mai mari comparativ cu încărcarea inductivă, de ordinul a câțiva metri, și nu necesită contact direct. Cu toate acestea, este de obicei mai puțin eficientă și este utilizată în special pentru dispozitive cu consum redus de energie, așa cum este cazul aparatelor auditive, tastaturilor și mouse-urilor wireless.

Metode de încărcare wireless

După cum am văzut deja, majoritatea încărcătoarelor wireless de astăzi utilizează tehnologia de încărcare inductivă electromagnetică. Pe baza acestei tehnologii, au apărut patru metode populare de încărcare wireless, fiecare dintre ele oferind o combinație ideală de confort, funcționalitate și stil. Iată care sunt aceste metode:

Power bank

Power bank-urile cu încărcare wireless reprezintă un progres important în ceea ce privește portabilitatea și confortul. Acestea sunt echipate cu bobine de încărcare wireless și stochează energie electrică la fel ca bateriile externe clasice, însă permit încărcarea fără cablu. Prin simpla plasare a dispozitivului pe un power bank wireless, procesul de încărcare începe imediat, ceea ce le face ideale pentru cei care călătoresc și pentru cei aflați mereu în mișcare. Ele oferă libertatea de a-ți încărca dispozitivele oriunde te afli, nemaiavând nevoie de prize și de cabluri de încărcare.

Suport

Suporturile de încărcare wireless oferă o soluție convenabilă și elegantă pentru încărcarea la birou sau acasă. Concepute pentru a ține dispozitivul la un unghi optim de vizualizare, acestea îți permit să folosești telefonul mobil, fie pentru apeluri video, vizionarea de conținut ori pentru monitorizarea notificărilor în timp ce se încarcă wireless. Sunt ideale pentru birouri, blatul din bucătărie sau noptiere.

Pad

Pad-urile de încărcare wireless sunt, poate, cea mai comună formă de încărcătoare wireless, fiind populare pentru simplitatea și ușurința în utilizare. Sunt dispozitive plate, circulare sau pătrate, care funcționează foarte simplu: plasezi dispozitivul pe suprafața pad-ului și încărcarea începe automat. Dimensiunea lor compactă și designul minimalist se integrează fără probleme în locuințe și birouri.

Stație

Stațiile de încărcare sunt concepute pentru a alimenta simultan mai multe dispozitive. Acestea includ adesea zone dedicate pentru smartphone, ceas inteligent și căști wireless. Sunt ideale pentru familii sau pentru pasionații de tehnologie, simplificând procesul de încărcare într-un singur loc.

Ce dispozitive pot fi încărcate wireless

Prima încărcare wireless a fost utilizată pentru periuțele electrice de dinți, însă astăzi, tot mai multe modele de smartphone sunt echipate intern cu această tehnologie. Desigur, dispozitivul trebuie să aibă un receptor încorporat pentru a transforma câmpul electromagnetic în curent electric. Branduri precum Apple, Samsung, LG Electronics și Motorola au integrat această tehnologie în cele mai noi telefoane, contribuind la popularizarea încărcării wireless.

Cel mai utilizat standard este Qi (pronunțat „chi”), care permite încărcarea dispozitivelor în stații Qi din aeroporturi sau cafenele. Dacă dispozitivul tău nu dispune de această tehnologie, poți utiliza o husă specială prevăzută cu încărcare wireless integrată. Această husă se conectează la telefon printr-un port USB intern. Totuși, metoda este mai puțin practică și, de aceea, nu este foarte populară. Unul dintre avantajele încărcării wireless îl reprezintă tocmai eliminarea conectării directe a cablului, lucru care nu se întâmplă în acest caz, relatează bebat.be.

Deși încărcarea wireless este folosită cel mai frecvent pentru smartphone-uri, aceeași tehnologie este prezentă și în alte dispozitive, cum ar fi tabletele, care au specificații similare cu smartphone-urile. De asemenea, gadgeturile wearable pot fi și ele încărcate wireless. În plus, există și anumite aparate electrocasnice care pot fi încărcate în acest mod, precum aspiratoarele de mână și aspiratoarele clasice. Sectorul mobilității electrice este, de asemenea, într-o dezvoltare accelerată în ceea ce privește această tehnologie.

Cum verifici dacă telefonul tău are încărcare wireless

În cazul în care nu știi dacă telefonul tău mobil are încărcare wireless, iată câteva modalități rapide să verifici compatibilitatea:

  • Verifică specificațiile oficiale. Cea mai simplă metodă este să cauți online fișa cu specificații oficiale a modelului tău de smartphone. Caută termeni precum „Încărcare wireless Qi” sau „compatibil cu încărcarea wireless”.
  • Caută sigla „Qi”. Multe dispozitive și ambalajele acestora prezintă logo-ul universal „Qi”, reprezentat prin literele „q” și „i” într-un design simplu, stilizat.
  • Consultă producătorul. Site-ul oficial al producătorului telefonului este cea mai sigură sursă de informații unde poți afla funcțiile dispozitivului, conform ecoflow.com.

Vezi şi cum încarci telefonul mobil ca să te țină mai mult!

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
Unica.ro
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
GSP.RO
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Avantaje.ro
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Restructurare masivă la Poliția Locală București: posturile de șefi, tăiate la jumătate, peste 100 de funcționari își pierd locul de muncă
Știri România 12:49
Restructurare masivă la Poliția Locală București: posturile de șefi, tăiate la jumătate, peste 100 de funcționari își pierd locul de muncă
Familia unui bucătar taiwanezo-român a făcut senzație în Canada și a devenit virală pe TikTok cu o supă: „Este regina ciorbelor”
Știri România 12:29
Familia unui bucătar taiwanezo-român a făcut senzație în Canada și a devenit virală pe TikTok cu o supă: „Este regina ciorbelor”
Parteneri
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Adevarul.ro
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
„Să arătăm lumii că Ucraina are probleme!” Miliardarul Rinat Ahmetov s-a dus „glonț” în vestiar după semifinala pierdută din Conference League
Fanatik.ro
„Să arătăm lumii că Ucraina are probleme!” Miliardarul Rinat Ahmetov s-a dus „glonț” în vestiar după semifinala pierdută din Conference League
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Financiarul.ro
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Georgică Cornu, trimis în judecată, după ce a încălcat ordinul de protecție pe care Marina Almășan îl obținuse în trecut. Decizia instanței
Stiri Mondene 12:51
Georgică Cornu, trimis în judecată, după ce a încălcat ordinul de protecție pe care Marina Almășan îl obținuse în trecut. Decizia instanței
Mihaela Rădulescu, revoltată după ce familia lui Felix Baumgartner nu vrea să îi dea cadoul special primit de la el. „Au vândut tot. M-au umilit”
Stiri Mondene 11:37
Mihaela Rădulescu, revoltată după ce familia lui Felix Baumgartner nu vrea să îi dea cadoul special primit de la el. „Au vândut tot. M-au umilit”
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică
ObservatorNews.ro
Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Parteneri
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.ro
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Parteneri
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Mediafax.ro
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Mediafax.ro
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Foc puternic într-un autocar, în Tulcea! Ce se întâmplă cu cele 27 de persoane aflate la bordul său
KanalD.ro
Foc puternic într-un autocar, în Tulcea! Ce se întâmplă cu cele 27 de persoane aflate la bordul său

Politic

Ce a răspuns Sorin Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan. Replica pentru Ilie Bolojan
Politică 06:10
Ce a răspuns Sorin Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan. Replica pentru Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Politică 30 apr.
Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Ce bonusuri s-au plătit la Metrorex în 2025. Metroul bucureștean, prime cât cea mai profitabilă companie de stat
Fanatik.ro
Ce bonusuri s-au plătit la Metrorex în 2025. Metroul bucureștean, prime cât cea mai profitabilă companie de stat
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea