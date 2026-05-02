Proiectul de buget al Pentagonului pentru anul fiscal 2027 nu include finanțare pentru ajutor militar destinat Ucrainei, a confirmat directorul financiar interimar al Pentagonului, Jules Hurst, potrivit agenției ruse de stat Tass.

„Așa este. Nu există finanțare prin USAI (Inițiativa de Asistență pentru Securitatea Ucrainei) în acest buget”, a declarat el în cursul audierii în fața Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, comentând cererea de buget recent publicată de Departamentul Apărării al SUA pentru anul fiscal următor.

Jules Hurst: Pentagonul va folosi pachetul de ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina

În același timp, Hurst a menționat că Pentagonul va începe în curând să utilizeze pachetul de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 400 de milioane de dolari, aprobat anterior de Congres.

„Aceste fonduri au fost deblocate foarte recent. Și, din nou, cred că le-am primit în martie. Este nevoie de timp pentru ca fondurile să fie distribuite în cadrul Departamentului, dar vor fi utilizate foarte curând. Vom colabora cu comandantul EUCOM pentru a ne asigura că folosim aceste fonduri în cel mai adecvat mod posibil”, a spus el.

Senatorul american Mitch McConnell (republican, Kentucky) a scris într-un articol publicat pe 29 aprilie în The Washington Post că Departamentul Apărării al SUA întârzie transferul pachetului de ajutor militar de 400 de milioane de dolari aprobat anterior de Congres.

Potrivit lui McConnell, Departamentul a ignorat și solicitările aferente din partea comisiilor Senatului.

El a adăugat că subsecretarul pentru politică din cadrul Departamentului Apărării, Elbridge Colby, poartă responsabilitatea pentru întârzierea soluționării problemelor legate de alocarea acestui ajutor.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, s-a confruntat cu critici din ambele partide în congres, după ce proiectul de buget al Pentagonului pentru anul fiscal 2027 nu a inclus noi fonduri pentru Inițiativa de Asistență de Securitate a Ucrainei, eliminând practic alocările viitoare de ajutor militar pentru Kiev în cadrul acestui program, scrie publicația Kyiv Post.

Parlamentarii din SUA: reducerea sprijinului ar putea submina capacitatea Ucrainei de a rezista agresiunii Rusiei

Subiectul a fost dezbătut în Senat, într-o audiere privind cheltuielile Pentagonului, unde parlamentari din ambele partide au contestat poziția administrației și au avertizat că reducerea sprijinului SUA ar putea submina capacitatea Ucrainei de a rezista agresiunii ruse.

Senatorul independent Angus King l-a confruntat pe Hegseth cu date care arată că Europa suportă în prezent aproape întreaga povară financiară a sprijinirii Ucrainei.

„Nu avem niciun interes în ceea ce se întâmplă în Ucraina, asta spuneți?”, a întrebat King în timpul unui schimb tensionat de replici.

Hegseth a apărat abordarea administrației, susținând că țările europene ar trebui să își asume o parte mai mare din povară.

„Vrem ca Europa să se implice mai mult, să asigure finanțare și să preia această povară. Dacă acest lucru este atât de important pentru Europa, atunci țările europene ar trebui să plătească pentru el”, a spus Hegseth.

El a adăugat că aliații europeni au forța economică necesară pentru a susține pe termen lung sprijinul pentru Kiev, invocând ceea ce a descris drept o economie combinată de 20 de trilioane de dolari.

UE ar avea pentru Ucraina un sprijin de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027

În timp ce Hegseth a susținut că Europa ar trebui să preia „povara”, au apărut informații potrivit cărora Uniunea Europeană avansează cu propriul pachet de sprijin, în valoare de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027, pentru a acoperi golul lăsat de SUA.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a criticat, de asemenea, Pentagonul pentru modul în care a gestionat ajutorul aprobat anterior. Ea a întrebat de ce Congresul nu a primit planuri detaliate privind distribuirea unui pachet recent de asistență militară în valoare de 400 de milioane de dolari.

Potrivit parlamentarilor, fondurile au fost blocate în interiorul Pentagonului timp de mai multe săptămâni înainte de a fi deblocate, la sfârșitul lunii aprilie.

Parlamentari americani: Abordarea transmite un semnal de retragere a SUA și ar putea costa mai mult

Senatorul republican Mitch McConnell, în prezent președinte al Subcomisiei pentru Apărare din cadrul Comisiei pentru alocări bugetare a Senatului, a publicat un editorial dur în The Washington Post, acuzând Pentagonul că „tergiversează” și „ține pe loc” ajutorul bipartizan pentru Ucraina.

Senatorul republican Lindsey Graham a respins afirmația lui Hegseth potrivit căreia „rămâne de văzut” dacă președintele rus Vladimir Putin se va opri la Ucraina.

Graham a comparat situația cu anii 30 și expansiunea Germaniei naziste, avertizând că dictatorii rareori se opresc atunci când li se fac concesii.

Proiectul de buget pentru apărare pe anul fiscal 2027, estimat la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari (1,5 trilioane), a devenit acum un punct central de dispută în dezbaterea de la Washington privind implicarea viitoare a SUA în război.

În timp ce administrația insistă că aliații europeni ar trebui să conducă eforturile viitoare de sprijin, criticii din Congres susțin că renunțarea la finanțarea Ucrainei riscă să încurajeze agresiunea rusă, să slăbească credibilitatea SUA și să accelereze un conflict mai amplu.

Parlamentarii avertizează că această abordare transmite un semnal de retragere a Americii, ceea ce ar putea duce ulterior la o intervenție mult mai costisitoare.

