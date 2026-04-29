Cum încearcă PSD să liniștească Bruxellesul după colaborarea cu AUR: „Oamenii sunt foarte dedicați proiectului european”

Într-un interviu acordat emisiunii Europe Today de la Euronews, în cadrul căruia a prezentat și strategia UE de combatere a sărăciei, oficialul european a abordat situația politică tensionată din Europa de Est.

Roxana Mînzatu a subliniat că românii sunt profund dedicați proiectului european, iar această susținere populară puternică reprezintă principala garanție că guvernele vor menține o direcție pro-UE.

Oficialul a descris democrația drept „cel mai puternic atu al Uniunii Europene”, explicând că mișcările politice și alegerile fac parte firesc din acest „joc”.

Deși a recunoscut semnele unor curente eurosceptice în regiune – dând exemplul Bulgariei, unde președintele Rumen Radev (cunoscut pentru pozițiile sale prietenoase față de Moscova) formează un nou guvern -, ea a precizat că se bazează absolut pe orientarea proeuropeană a fiecărui stat membru.

Pe plan intern, decizia PSD de a-și uni forțele cu partidul condus de George Simion pentru a depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan a stârnit un val de reacții.

Moțiunea a strâns semnăturile necesare și urmează să fie votată în Parlament săptămâna viitoare.

Mișcarea este considerată neobișnuită pentru un partid european de stânga. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Parlamentului European, a criticat dur alianța, declarând că aceasta confirmă faptul că eticheta pro-europeană a socialiștilor români este pur declarativă.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avut o reacție tensionată în fața presei atunci când a fost întrebat dacă a mințit familia socialiștilor europeni în momentul în care a dat asigurări că nu va exista nicio colaborare cu AUR.

În paralel cu acțiunea din Parlament, PSD a anunțat miercuri dimineață, printr-un comunicat de presă, retragerea reprezentanților săi din administrația centrală și locală.

Potrivit formațiunii, toți membrii social-democrați care ocupau funcții de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect și-au depus demisiile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
