Smartphone-ul nu mai este demult un simplu moft, ci o necesitate. Datorită tehnologiilor pe care le înglobează și a specificațiilor sale acesta a devenit un mini computer portabil, cu care efectuăm apeluri vocale sau video, trimitem mesaje text sau audio, ne organizăm timpul și activitățile, facem fotografii și filmulețe ori cu care ne jucăm ori socializăm.

De câțiva ani, de când înglobează și alte tehnologiii precum NFC, acest dispozitiv inteligent poate lua locul chiar și a unui portofel, ceea ce face ca din ce în ce mai mulți utilizatori să-l folosească și pe post de instrument de plată. În cele ce urmează îți vom spune ce este această tehnologie, cum funcționează pe telefoanele mobile și, mai ales, cum poți să plătești cu acest dispozitiv în magazine, restaurante ori în mijloacele de transport în comun.

Ce este NFC și cum funcționează pe telefon

În ultima vreme am auzit din ce în ce mai mult vorbindu-se despre tehnologia NFC. Acesta este acronimul pentru Near Field Communication (n.n. – comunicare în câmp apropiat sau comunicare la mică distanță) și reprezintă un protocol standard de comunicare fără fir (wireless) între două gadgeturi compatibile, precum smaprthone-uri, dispozitive de plată (POS), televizoare Smart etc. Tehnologia poate fi folosită și la transmiterea unor fișiere, precum fotografii, videoclipuri sau alte tipuri de date.

Pentru a putea face plăți cu telefonul mobil trebuie să instalezi o aplicație dedicată tranzacțiilor de acest gen

Smartphone-urile echipate cu această funcție pot comunica între ele prin intermediul undelor radio, de la o distanță mai mică de 10 centimetri, folosind tehnologii complementare precum Bluetooth sau Wi-Fi. De când a fost introdus și standardul ISO 15693, conexiunea se poate realiza acum și de la o distanță de aproape un metru între aparate.

Tehnologia NFC este oarecum similară cu cea intitulată RFID (n.n. – Radio Frequency Identification). De fapt, NFC este o ramificație a RFID, o tehnologie de care, probabil, mulți dintre utilizatorii de telefoane mobile nu au auzit, dar pe care o folosesc zilnic atunci când efectuează o plată cu un card bancar contactless.

Diferența dintre cele două tehnologii constă în faptul că, pe de-o parte, NFC permite smartphone-urilor să transmită și să primească informații unu de la celălalt, în timp ce cip-urile RFID pot fi doar citite. Odată ce gadgeturile au fost împerecheate nu îți mai rămâne decât să transferi datele cu ajutorul NFC-ului. Chiar și așa, tehnologia este folosită cel mai des în cazul plăților cu telefonul, care se realizează prin intermediul unor aplicații de profil. Pentru ca transferul să se realizeze este necesar ca dispozitivele să dispună de funcția NFC și să fie conectate între ele prin Bluetooth sau prin Wi-Fi Direct.

Când și cum a apărut tehnologia NFC

Tehnologia NFC este folosită la scară largă de câțiva ani, însă cu toate acestea bazele acestei tehnologii au fost puse în anii ʼ80. Mai întâi a fost introdusă sub forma comunicării prin unde radio de tip RFID, așa cum aminteam anterior, 1983 fiind anul în care americanul Charles Walton a obținut primul patent pentru un dispozitiv care folosea RFID.

După aproape două decenii, în anul 2002, giganții tehnologici Sony și Philips au încheiat un parteneriat prin care au dezvoltat noua tehnologie NFC. Doi ani mai târziu, celor două companii li s-a alăturat și finlandezii de la Nokia. Compania nordică a lansat în 2006 primul telefon mobil, denumit Nokia 6131, care a fost și primul astfel de dispozitiv care a beneficiat de tehnologie NFC. Patru ani mai târziu avea să fie lansat pe piață Nexus S, primul telefon pe care rula sistemul de operare Android, dar și tehnologia NFC.

În momentul de față, standardele și noua generație a tehnologiei NFC sunt gestionate prin asociația non-profit NFC Forum. Din aceasta fac parte reprezentanți ai marilor companii tehnologice, precum și producători ai celor mai cunoscute branduri de smartphone-uri.

Cât de sigură este tehnologia NFC

Utilizatorii de telefoane mobile beneficiază de una dintre cele mai apreciate, versatile și utile tehnologii cu care poate fi dotat un smartphone de ultimă generație. În același timp, având în vedere scopul pentru care a fost conceput și dezvoltat, NFC-ul dispune de un sistem de securitate foarte stabil.

Tehnologia NFC a fost concepută pentru plățile contactless

Principalul avantaj pe care îl oferă tehnologia NFC este aceea că funcționează numai în condițiile în care între dispozitivele conectate există o distanță mică, de doar câțiva centimetri. Asta înseamnă că pericolul pe care îl reprezintă atacurile cibernetice este redus foarte mult pentru că, pentru ca hackerii să poată copia diverse informații bancare, ar trebui să se situeze foarte aproape de tine și de telefonul tău mobil. Mai mult decât atât, obiceiul multora dintre noi de a sta cu smartphone-ul în mână foarte mult timp face ca misiunea atacatorilor cibernetici să fie practic imposibil de dus la bun sfârșit.

Știm cu toții că progresul tehnologic a făcut ca, în ultimii ani, hackerii să lanseze numeroase atacuri cibernetice la scară largă, folosind noi metode și instrumente. Cu ajutorul acestora au putut să acceseze ilegal și chiar să cloneze date aparținând diferitelor persoane sau companii, precum informații personale, financiare și bancare. De aceea, tehnologia NFC a fost pentru o perioadă un sistem destul de vulnerabil, însă între timp au apărut o serie de protocoale de protecție, iar NFC-ul a fost integrat în structura tuturor gadget-urilor de nouă generație.

La ce se mai folosește NFC pe smartphone

Tehnologia NFC a fost concepută pentru plățile contactless, însă cu toate acestea ea oferă și alte utilizări, după cum urmează:

Transfer de date și pagini web între două telefoane cu NFC (fișiere, fotografii, agendă de contacte, etc.);

Conectarea telefonului la alte dispozitive care folosesc NFC (televizor Smart, boxe, căști, imprimantă, etc.);

Sincronizarea și conectarea smartphone-ului cu sistemul de infotainment al mașinii;

Folosirea smartphone-ului pe post de sistem de identificare la accesul într-o companie sau la diverse evenimente private.

Cum activezi NFC pe smartphone

Pentru a putea folosi telefonul tău mobil pentru plăți, transfer de date ori conectare la un alt dispozitiv care este dotat cu tehnologie NFC trebuie să activezi această funcție. Pentru telefoanele care operează sistemul Android poți activa NFC în două moduri, și anume:

Varianta A:

Glisează cu un deget pe ecran de sus în jos de două ori pentru a deschide panoul Setări rapide. Alternativ, poți să glisezi în jos o singură dată utilizând de această dată două degete;

Caută funcția NFC în grila de setări;

Atinge pictograma NFC și, astfel, funcția este activă;

Pentru dezactivarea NFC se parcurg aceiași pași.

Varianta B:

Accesează aplicația Setări de pe telefon;

Atinge secțiunea Mai multe conexiuni;

Atinge funcția NFC și activeaz-o;

Pentru dezactivarea NFC se parcurg aceiași pași.

Spre deosebire de dispozitivele Android, aparatele pe care rulează sistemul de operare iOS nu au un comutator pentru activarea/dezactivarea NFC. Cip-ul NFC de pe iPhone se activează doar atunci când este utilizat și se dezactivează de la sine atunci când ai încheiat plata cu telefonul.

Cum poți plăti cu telefonul în magazin

Un smartphone care este dotat cu tehnologie NFC poate fi folosit, așa cum spuneam, pentru a efectua diverse plăți în magazine întocmai cum ai folosi un card bancar contactless. Pentru a putea face astfel de plăți cu telefonul mobil trebuie înainte de toate să instalezi o aplicație dedicată tranzacțiilor de acest gen în care să înregistrezi un card bancar și datele financiare personale.

Pentru telefoanele pe care rulează sistemul Android există aplicația GooglePay, în timp ce dispozitivele iOS au aplicația ApplePay. Totodată, mai există aplicații dedicate ale băncii la care ai deschis un cont, precum și aplicația de payment pe care a dezvoltat-o producătorul telefonului mobil pe care îl deții. Și în aceste cazuri, procedura va fi aceeași.

Un smartphone poate fi folosit pentru a efectua plăți în magazine la fel cum ai folosi un card bancar contactless

Odată ce ai instalat aplicația și ai asociat un card bancar, vei putea plăti cu telefonul la magazin, cu condiția ca funcția NFC să fie activă. Pentru a face plata efectivă va trebui să apropii telefonul de un terminal POS, moment în care smartphone-ul se transformă într-un portofel electronic extrem de ușor de utilizat. În cazul în care folosești două sau mai multor aplicații pentru plată contactless pe telefonul mobil, de fiecare dată va trebui să accesezi meniul NFC pentru a alege metoda de plată pe care dorești să o folosești pentru respectiva.

Cum setezi un card bancar pentru a putea plăti cu telefonul mobil

Pentru a configura un card bancar pe un telefon Android trebuie să parcurgi următorii pași:

Descarci aplicația Google Pay din Magazinul GooglePlay;

Deschizi aplicația și urmezi pașii de configurare;

Când îți este solicitat va trebui să adaugi un card bancar și informațiile aferente;

Configurează blocarea ecranului pe dispozitivul tău, fie cu PIN sau parolă, fie cu amprentă sau scanarea retinei;

Odată ce ai finalizat operațiunea de setare a cardului bancar și ai configurat blocarea ecranului telefonul va fi pregătit pentru a fi folosit la plăți contactless.

Pentru a putea efectua plăți cu iPhone-ul prin intermediul funcției ApplePay va trebui să setezi cel puțin un card de debit sau un card de credit valabil în aplicația Portofel/Wallet din iOS. Iată ce ai de făcut:

Accesează aplicația Portofel/Wallet disponibilă pe iPhone-ul tău;

Atinge simbolul + pentru a adăuga un card nou;

Urmeză pașii afișați pentru a putea adăuga cardul;

De îndată ce ai introdus datele va trebui să atingi butonul Next. Banca sau emitentul cardului va confirma informațiile și va verifica dacă poți să folosești cardul cu Apple Pay;

Odată ce banca/emintentul cardului a confirmat cardul acesta a fost adăugat cu succes în Portofel/Wallet și este gata pentru utilizare.

Vezi şi ce este Google Flights!

