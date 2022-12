Cum pot învăța copiii la școală că și femeile au putere, iar bărbații - emoții. Ghidul creat pentru profesori, contestat de părinții ultraconservatori

Ghidul, nefiind un manual per se pentru elevi, nu are nevoie de aprobarea Ministerului Educației, care și-a exprimat în schimb susținerea pentru folosirea lui de către cadrele didactice.

„Trăim într-o societate tot mai diversă, iar manualele și programa școală conțin puține elemente despre egalitate de gen”, spune Irina Ilisei, expertă în egalitate de gen și minorități și una dintre autoarele manualului, în cadrul unei mese rotunde organizate pe 6 decembrie, împreună cu mai mulți profesori, consilieri și inspectori școlari din țară.

„Egalitatea de Gen: Predarea și Integrarea în Învățământul Preuniversitar” a fost publicat în luna septembrie și creat de Coaliția pentru Egalitate de Gen, un grup format din mai multe ONG-uri specializate pe drepturile omului și egalitatea de șanse și de gen.

Irina Ilisei, coautoare a ghidului

Ghidul este semnat de șase autoare, toate cu experiență în educație, advocacy, drepturile omului, drepturile minorităților și egalitate de șanse: Irina Ilisei, Alexandra Columban, Georgiana Lincan, Dana Martiș, Laura Grünberg și Andreea Voina. A fost scris cu ajutorul unor zeci de profesori și practicieni.

De ce un ghid pentru profesori despre egalitatea de gen?

Ghidul a fost creat pornind de la o necesitate pe care, spun semnatarele lui, au remarcat-o atât privind în societate, cât și din practica proprie și din discuțiile cu cadrele didactice.

„Avem multe prejudecăți vizavi de rolul femeilor în societate, de abilitățile femeilor în anumite domenii științifice. Avem reprezentare deficitară a femeilor în viața politică, roluri de gen stricte în ceea ce privește bărbații, așteptarea că ei trebuie să fie puternici, să nu-și arate sentimentele”, explică Alexandra Columban.

România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană în privința egalității de gen, depășind doar Grecia, potrivit indexului egalității de gen 2022, elaborat de Institutul UE pentru Egalitate de Gen.

„Nu suntem obișnuiți să creștem cu imaginea că și femeile sunt acolo, în roluri model – asta e legătura pe care o are egalitatea de gen în societate cu educația”, spune Irina Ilisei.

Ce conține manualul

Scopul ghidului este de a-i ajuta pe profesori să abordeze tema egalității de gen la clasele de gimnaziu și de liceu. Abordează o tematică largă despre drepturi și echitate, vorbește despre reprezentarea femeilor în literatură și științe, despre combaterea violenței domestice și a discriminării de orice fel, inclusiv a minorităților sexuale, despre combaterea stereotipurilor.

Coperta ghidului

Este structurat în cinci capitole:

Capitolul 1: „Stereotipii și prejudecăți în educație: îndrumar pentru profesori”, care vorbește despre stereotipuri și despre cum pot profesorii să-și gestioneze propriile preconcepții;

Capitolul 2: „Discriminare. Noțiuni fundamentale”, care ce este discriminarea, care sunt efectele ei și cum poate fi ea combătută;

Capitolul 3: „Egalitate de gen. Noțiuni fundamentale”, care descrie conceptul;

Capitolul 4: „Intersecționalitate”, despre cum este determinată identitatea unei persoane de factori precum genul și etnia, dar și despre cum ar trebui intersecționalitatea abordată în școli;

Capitolul 5: „Egalitatea de gen în educație”, care prezintă cadrul juridic și obligațiile României cu privire la nediscriminare și egalitate și oferă tehnici ce pot fi abordate la ore pe subiectul egalității de gen.

Ghidul poate fi folosit în principal la orele de dirigenție, dar subiectele pot fi adaptate și la alte materii. Cel mai ușor se poate vorbi despre egalitate la materiile socio-umane, adică Limba Română, Sociologia, Filosofia, Logica, Istoria și Psihologia, însă și la cele de real, precum Economia, Matematica și Chimia.

La istorie, de exemplu, se vorbește prea puțin despre femei, de parcă ele nu fac parte din istorie. Irina Ilisei:

Manualul cuprinde la fiecare capitol teme de reflecție pentru profesori, teme care să-i facă să-și chestioneze modul în care predau sau gândesc. Spre exemplu, întrebări precum:

„Ce mesaje dați la clasă, direct sau indirect, cu privire la ce e bine să facă sau să-și dorească fetele și băieții?”

„Ce stereotipuri aveți și față de cine?”

„Ați trecut vreodată printr-o experiență de discriminare? Ce credeți că a stat la baza ei?”.

Pagină cu exerciții din manual

Exerciții și activități de grup despre recunoașterea violenței de gen

Ghidul conține, de asemenea, și o serie de activități și exerciții pe care profesorul le poate face la ore cu elevii: discuții despre violența domestică, despre cum se perpetuează bullyingul, despre cyberbullying și șantaj sexual, jocuri la clasă care implică documentarea despre femeile care au făcut istorie, exerciții la orele de informatică, precum editarea articolelor de pe Wikipedia despre personalități feminine, ori „proiectul mass-media”, în care elevii înregistrează ei înșiși reclame la diverse produse, astfel încât acestea să fie neutre din punctul de vedere al genului.

Un alt joc implică recunoașterea stereotipurilor de gen și înțelegerea, de către elevi, a modului în care acestea provoacă inegalități. Astfel, copiii primesc bilețele cu diverse meserii, iar fiecare merge apoi la tablă și scrie meseria într-un tabel, în coloana în care crede că se potrivește: la femei sau la bărbați.

Asta, pentru a înlătura prejudecățile că doar femeile se ocupă de creșterea copiilor și pot avea doar profesii care țin de latura umanistă, nu și de domenii STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) sau politică, ori că bărbații nu pot fi dansatori sau învățători, ci doar fizicieni sau piloți.

„Ce am remarcat de multe ori, inclusiv când am fost eu elevă, este că se fac presiuni pe fete pentru a alege meserii prost plătite și pe băieți să aleagă meserii mai bine plătite, chiar dacă nu și le doresc, pentru că li se spune că sunt cei care trebuie să susțină familia”, explică Irina Ilisei.

Nu există egalitatea de gen în formarea profesorilor

Alexandra Columban atrage atenția că, deși cadrele didactice fac cursuri de formare continuă pe parcursul carierei lor, niciunul dintre ele nu explică în profunzime tema egalității de gen. Și nu există astfel de cursuri, pentru că nici profesorii nu și-au arătat atât de mult interesul. Dar nevoia există, spune Columban, care este și profesoară de engleză.

„Ce auzim din teren este că profesorii se confruntă tot mai des cu întrebări din partea elevilor pe tematici ce țin de egalitatea de gen”, afirmă experta.

„Profesorii se confruntă tot mai des cu copii care își chestionează identitatea de gen”

Profesorii și-au exprimat inclusiv nevoia de a afla mai multe informații despre LGBTQ+ și tot ce intră în sfera minorităților sexuale, povestesc autoarele despre atelierele cu cadrele didactice pe care le-au ținut în timpul procesului de pregătire a ghidului. Solicitările au venit în special din partea profesorilor din București.

Profesorii se confruntă tot mai des la clasă cu copii care încep să-și chestioneze identitatea de gen, elevi de liceu care își fac coming out-ul. Și profesorii se simt neajutorați, nu au nici instrumentele necesare să discute despre asta, nici nu știu cum să stopeze bullyingul asupra elevilor. Alexandra Columban, coautoare a ghidului:

Pe lângă informațiile ce țin de sfera egalității de gen, ghidul cuprinde și definiții ale categoriilor de minorități sexuale, de la persoane gay și bisexuale la transgender și queer, precum și explicații despre homofobie și discriminare și cum pot fi ele combătute.

Alexandra Columban

Cei 30 de „LGBT” care au deranjat o asociație de părinți

Paginile care cuprind informații despre minoritățile sexuale au creat nemulțumiri printre unii părinți.

În noiembrie, la mai bine de o lună de la lansarea ghidului, mai multe asociații conservatoare și ortodoxe au semnat o petiție lansată de ONG-ul Alianța Părinților. Ele au cerut retragerea din școli a ghidului, pe motiv că este „un material care poate afecta dramatic viitorul copiilor noștri, deformându-le imaginea despre normalitate”. Acuză o „propagandă a ideologie de gen” care îi afectează psihic pe copii și se plâng că acronimul LGBT apare de 30 de ori în carte.

Autoarele spun însă că toate informațiile din ghid sunt lucruri cu care copiii se întâlnesc oricum în media. La școală, toate acestea, explicate de cadrele didactice, ar fi mult mai bine filtrate, explicate, controlate.

„Să afle că există minorități sexuale, violență de gen, inclusiv violență sexuală – astea sunt temele cele mai baubau din manualul ăsta, care primesc acum cea mai puternică ură. Dar sunt realități cu care copiii iau deja contact”, explică specialistele.

Pagină din ghid, despre efectele discriminării

Psihologa care a spus că femeile care nu au copii nu au dreptul să vorbească despre binele lor

Un grup de vreo 10 persoane care contestă ghidul a protestat la Casa Capșa, acolo unde a avut loc evenimentul, pentru că nu a fost lăsat să intre ca să „apere integritatea copiilor lor”.

„Suntem foarte deschise și am arătat asta la evenimentul din Cluj, unde am lăsat pe toată lumea să vină să-și exprime punctul de vedere. Dar nu am vrut să se repete scandalul și hărțuirile de-acolo”, explică Alexandra Columban.

La masa rotundă de la București a fost însă și „opoziție”. O femeie care s-a prezentat ca psiholog a ținut un discurs despre cum ghidul pentru profesori despre egalitatea de gen face parte dintr-un „plan bine pus la punct de cei care ne conduc lumea prin ONG-uri”.

Îi învățați pe copii să facă sex anal și alte aberații. Profesorii sunt tot ce au rămas pentru acești copii. Copiii vor fi tentați să încerce aceste aberații din manual. Dacă îmi pun o pălărie și vă spun că sunt Alin, sunteți ok cu asta? Psiholog împotriva ghidului:

Ca mamă, a spus ea, nu vrea ca „niște așa-zise experte de gen” să îi învețe pe copiii ei „să devină gay”. „Sunteți mame? Nu. Atunci nu vă puteți da cu părerea despre educația copiilor”, a mai spus femeia.

Bariera părinților

Profesorii și consilierii școlari prezenți la dezbatere mărturisesc că această reacție nu este unică. „Părinții cu care mă întâlnesc eu sunt reactivi mai ales la ideea de educație sexuală la clasă”, spune Augustina Ene, inspector școlar din Argeș.

„Am încercat să aduc în școală acest subiect sensibil al egalității de gen și m-am lovit de bariera părinților. Și nu numai. Am avut, de exemplu, un curs la clasa a VII-a despre educație sexuală. O mamă a spus că nu este de acord ca fata ei să participe la curs, a cerut ședință, a instigat alți părinți. M-am simțit pusă la zid, dar am avut diriginta de partea mea și părinți la fel, chiar dacă le era teamă să o confrunte”, povestește și Aida Manea, consilier școlar în București.

Ce spune Ministerul Educației despre ghidul pentru profesori

Într-un răspuns la solicitarea Libertatea, Ministerul Educației spune că manualul nu se află pe lista auxiliarelor aprobate de instituție, pentru că nu este un manual per se, care să aibă nevoie de o astfel de aprobare.

Este un ghid, atrage atenția ministerul, „util în portofoliul personal de documentare a profesorilor, bine fundamentat științific, realizat de un colectiv de autoare cu studii universitare și cu experiență în domeniul pe care materialul îl abordează, un material în deplină armonie cu strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen și cu Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați”.

„Ne dorim să existe contexte de învățare în care să li se amintească elevilor din ce în ce mai des cât de important este să îi respectăm pe ceilalți în diversitatea lor. Spațiul școlar este cel mai potrivit pentru a-i învăța pe copii și pe adolescenți să depășească preconcepțiile, să gândească autonom și să evite stereotipurile. Școala are un rol esențial în combaterea violenței de orice tip, inclusiv de gen și a discriminării”, mai transmite Ministerul Educației.

Manualul poate fi descărcat gratuit de aici.

