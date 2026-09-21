Un somelier londonez de top dezvăluie, în Metro, câteva trucuri simple pentru a îmbunătăți gustul vinurilor ieftine, inclusiv răcirea lor sau adăugarea de sare.

Răcește vinul roșu!

Chris Frayling-Cork, fost somelier la The Chancery Rosewood Hotel și actual șef somelier la un restaurant cu trei stele Michelin, recomandă regula „20-20” pentru a ajusta temperatura vinului.

„Toată lumea bea vinul roșu prea cald, ceea ce îl face să aibă un gust prea dulceag și alcoolizat. Pune-l la frigider pentru 20 de minute înainte de servire”, explică expertul.

La polul opus, vinurile albe sau rosé ar trebui scoase din frigider cu 20 de minute înainte de a fi servite, mai ales dacă este vorba de un Chardonnay.

„Astfel, notele cremoase și lemnoase se vor simți mai bine”, adaugă Chris.

Folosirea blenderului - o metodă neconvențională

Deși sună neobișnuit, metoda „hiper-decanării” poate transforma vinul ieftin. Aceasta presupune utilizarea unui blender sau a unui aparat de spumare a laptelui pentru a expune vinul la oxigen.

„Blenduirea poate înmuia taninurile dure dintr-un vin roșu tânăr, dar se vor pierde din aromele fructate și delicate”, avertizează somelierul.

Totuși, el subliniază că acest proces nu poate simula perfect îmbătrânirea naturală a vinului.

Arome echilibrate cu sare și zahăr

Un alt truc propus de Frayling-Cork este adăugarea unui vârf de sare. „Câteva grăunțe de sare pot reduce amăreala vinului, fără a afecta aromele sau notele dulci”, spune specialistul.

Dar atenție: dacă simți gustul sării, ai adăugat prea mult.

Pentru vinurile albe foarte acide, precum Pinot Grigio sau Sauvignon Blanc, o picătură de sirop de zahăr poate ajuta la atenuarea gustului ascuțit.

„Scopul este de a reduce aciditatea, nu de a îndulci vinul”, explică Chris.

Un strop de apă pentru un vin prea alcoolizat

În cazul vinurilor roșii cu un conținut ridicat de alcool, cum ar fi un Shiraz australian, câteva picături de apă pot face minuni.

„Este o tehnică folosită adesea pentru whisky. Adăugarea apei reduce puțin procentul de alcool și face vinul mai ușor de băut”, spune somelierul.