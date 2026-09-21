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Un somelier londonez de top dezvăluie, în Metro, câteva trucuri simple pentru a îmbunătăți gustul vinurilor ieftine, inclusiv răcirea lor sau adăugarea de sare.
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Chris Frayling-Cork, fost somelier la The Chancery Rosewood Hotel și actual șef somelier la un restaurant cu trei stele Michelin, recomandă regula „20-20” pentru a ajusta temperatura vinului.
„Toată lumea bea vinul roșu prea cald, ceea ce îl face să aibă un gust prea dulceag și alcoolizat. Pune-l la frigider pentru 20 de minute înainte de servire”, explică expertul.
La polul opus, vinurile albe sau rosé ar trebui scoase din frigider cu 20 de minute înainte de a fi servite, mai ales dacă este vorba de un Chardonnay.
„Astfel, notele cremoase și lemnoase se vor simți mai bine”, adaugă Chris.
Deși sună neobișnuit, metoda „hiper-decanării” poate transforma vinul ieftin. Aceasta presupune utilizarea unui blender sau a unui aparat de spumare a laptelui pentru a expune vinul la oxigen.
„Blenduirea poate înmuia taninurile dure dintr-un vin roșu tânăr, dar se vor pierde din aromele fructate și delicate”, avertizează somelierul.
Totuși, el subliniază că acest proces nu poate simula perfect îmbătrânirea naturală a vinului.
Un alt truc propus de Frayling-Cork este adăugarea unui vârf de sare. „Câteva grăunțe de sare pot reduce amăreala vinului, fără a afecta aromele sau notele dulci”, spune specialistul.
Dar atenție: dacă simți gustul sării, ai adăugat prea mult.
Pentru vinurile albe foarte acide, precum Pinot Grigio sau Sauvignon Blanc, o picătură de sirop de zahăr poate ajuta la atenuarea gustului ascuțit.
„Scopul este de a reduce aciditatea, nu de a îndulci vinul”, explică Chris.
În cazul vinurilor roșii cu un conținut ridicat de alcool, cum ar fi un Shiraz australian, câteva picături de apă pot face minuni.
„Este o tehnică folosită adesea pentru whisky. Adăugarea apei reduce puțin procentul de alcool și face vinul mai ușor de băut”, spune somelierul.
Aceste trucuri nu vor transforma un vin de 6 lire, circa 36 de lei, într-un Château Pétrus, dar cu siguranță îți vor îmbunătăți experiența.