Cum poți sta gratuit într-o vilă din Toscana

Fenomenul se numește house sitting și a devenit tot mai popular în Europa, pe măsură ce prețurile la cazare au crescut, iar tot mai mulți oameni caută experiențe de călătorie mai ieftine și mai aproape de viața locală, potrivit Urban.ro. House sitting înseamnă că un proprietar își lasă casa, vila sau apartamentul în grija unei persoane de încredere pentru o anumită perioadă. În schimb, cel care vine nu plătește chirie sau cazare.

Responsabilitățile diferă de la o proprietate la alta. Uneori este vorba doar despre supravegherea casei, colectarea corespondenței și udatul plantelor. În alte cazuri, cel care stă acolo trebuie să aibă grijă de animale de companie, de grădină sau de mici lucruri administrative. Lucruri pe care orice om le face și la el acasă.

În Toscana, astfel de oferte pot fi atractive mai ales pentru cei care vor să trăiască temporar într-un sat italian, într-o casă de vacanță, într-o vilă de lângă podgorii sau într-o zonă rurală unde cazarea obișnuită poate fi scumpă.

Nu este o vacanță și nici un concediu

Diferența importantă este că persoana care primește cazare gratuită nu este turist obișnuit. Nu vine doar să doarmă într-o casă frumoasă și să plece în excursii toată ziua, ci își asumă obligații clare față de proprietar. De aceea, house sitting-ul nu este potrivit pentru oricine. Cei care aplică trebuie să fie serioși, disponibili, atenți la detalii și, de multe ori, să aibă experiență cu animalele de companie.

Pentru proprietari, avantajul este că locuința nu rămâne goală, animalele sunt îngrijite, plantele sunt udate, iar casa este supravegheată. Pentru cei care acceptă rolul de house sitter, avantajul este că pot locui într-o zonă scumpă fără să plătească hotel sau chirie.

Unde se găsesc astfel de oferte

Cei interesați se pot înscrie pe platforme specializate de house sitting, unde proprietarii publică anunțuri, iar candidații își fac profil și aplică pentru locuințele disponibile. Printre platformele folosite la nivel internațional se numără TrustedHousesitters, MindMyHouse și Nomador. Utilizatorii își creează un profil, adaugă fotografii, recomandări și detalii despre experiența lor, apoi aplică pentru casele care li se potrivesc.

Ofertele nu sunt doar în Toscana. Astfel de locuințe pot apărea în mai multe regiuni din Italia și din alte țări europene, de la case aflate aproape de mare până la cabane, apartamente sau proprietăți rurale.

De ce Toscana atrage atât de mult

Toscana rămâne una dintre cele mai dorite regiuni ale Italiei, datorită peisajelor, podgoriilor, orașelor istorice și satelor medievale. Pentru mulți oameni, ideea de a locui acolo măcar câteva săptămâni pare un vis greu de atins, mai ales din cauza costurilor mari ale cazării.

Tocmai de aceea, house sitting-ul a devenit o variantă atractivă pentru cei care pot lucra de la distanță, pentru pensionari activi, pentru cupluri sau pentru persoane care vor să petreacă mai mult timp într-un loc, fără să plătească tarife de hotel. Sejururile pot dura de la câteva zile până la câteva luni, în funcție de nevoile proprietarului și de disponibilitatea celui care aplică.

Românii pot sta în Italia, dar trebuie să verifice regulile

Pentru români, faptul că Italia este stat membru al Uniunii Europene simplifică lucrurile. Cetățenii UE pot sta într-o altă țară din Uniune până la trei luni fără să ceară document de ședere, dacă au carte de identitate sau pașaport valabil. Dacă șederea trece de trei luni, pot apărea obligații de înregistrare la autoritățile locale. De aceea, cei care găsesc un house sitting mai lung trebuie să verifice înainte regulile din Italia și condițiile exacte ale proprietarului.

De asemenea, este important ca toate detaliile să fie stabilite clar înainte de plecare în ceea ce privește perioada, sarcinile, animalele de îngrijit, programul, cheltuielile incluse și cele care rămân în sarcina persoanei cazate.

Ce trebuie să verifici înainte să accepți

Un house sitting într-o vilă din Toscana poate suna spectaculos, dar trebuie verificat cu atenție. Cei interesați ar trebui să discute video cu proprietarul, să ceară fotografii reale ale locuinței, să întrebe exact ce au de făcut și să citească recenziile, dacă oferta este publicată pe o platformă specializată.

Este important de știut dacă există animale care au nevoie de tratament, dacă grădina cere muncă zilnică, dacă locuința este izolată, dacă există transport în apropiere și cine plătește utilitățile sau eventualele reparații.

În multe cazuri, house sitting-ul poate fi o experiență frumoasă și ieftină. Dar nu este o soluție pentru cineva care vrea doar o vacanță fără costuri și fără obligații.

Toscana are și programe pentru atragerea de noi locuitori

Separat de house sitting, regiunea Toscana a avut în ultimii ani și programe prin care a încercat să atragă noi locuitori în zonele rurale și montane. Unele scheme au oferit sprijin financiar pentru cumpărarea și renovarea unor locuințe în localități mici, afectate de depopulare. Aceste programe sunt însă diferite de house sitting. Acolo este vorba despre mutare, cumpărare de locuință și condiții administrative clare, nu despre cazare temporară gratuită într-o casă a altcuiva.

House sitting-ul rămâne, în schimb, o variantă temporară pentru cei care vor să experimenteze viața într-o regiune scumpă a Italiei fără să plătească chirie, dar acceptă să aibă grijă de proprietate în schimb.

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