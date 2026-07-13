Flăcările s-au răspândit rapid și au lăsat clădirea în întuneric

Flăcările au izbucnit în apropierea scenei barului Rong Beer Na Lat Phrao și s-au răspândit rapid, lăsând clădirea în întuneric, plină de fum dens, conform martorilor oculari.

Înregistrări video postate online arată clienți panicați care țipau și încercau să fugă, unii dintre ei având hainele în flăcări. Mulți dintre cei aflați în local au fost surprinși în timp ce încercau să se adăpostească în baie, unde majoritatea victimelor au fost găsite fără viață de pompieri.

„Au mers în spatele clădirii și au încercat să se ascundă… în toaletă”, a relatat un muzician care cânta în momentul declanșării incendiului, potrivit premierului Anutin Charnvirakul, aflat la fața locului luni dimineață.

Un motociclist a povestit pentru AFP că a reușit să ajute cinci persoane să iasă din bar, folosind haine pentru a stinge flăcările de pe corpurile acestora.

„Mă simt devastat. Am văzut multe decese și nu știu ce s-a întâmplat cu cei pe care i-am ajutat”, a spus acesta.

Un alt martor, un șofer care a alertat pompierii, a spart geamurile barului pentru a salva două persoane, conform Daily News.

Cauza probabilă, un scurtcircuit electric

Investigațiile preliminare ale Departamentului pentru Managementul Dezastrelor din Bangkok indică un posibil scurtcircuit electric la un aparat de aer condiționat, ca sursă a incendiului. Cu toate acestea, cauza exactă nu a fost confirmată încă oficial.

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Guvernatorul Bangkokului, Chatchart Sittipunt, a menționat că materialele inflamabile utilizate în decorarea tavanului barului ar fi putut contribui la răspândirea rapidă a flăcărilor.

De asemenea, există indicii că ieșirea de urgență ar fi fost obstrucționată, deoarece mai multe persoane au fost găsite inconștiente în apropierea acesteia.

Pompierii, alertați de un șofer care trecea prin zonă, au ajuns la fața locului imediat după miezul nopții și au reușit să controleze flăcările în aproximativ 30 de minute. Cu toate acestea, pagubele au fost devastatoare.

Conform declarațiilor lui Suriyachai Raviwan, directorul Departamentului pentru Managementul Dezastrelor, majoritatea victimelor au decedat din cauza inhalării fumului.

Incendiul aduce aminte de tragedia din Colectiv

Acest incendiu aduce aminte de tragedia din Colectiv. Zeci de oameni au murit în urma incendiului produs în seara de 30 octombrie 2015.

Timp de un an, Colectiv a funcționat ca o capcană a morții: pe tavan şi pe stâlpi era lipit burete inflamabil, ferestrele erau zidite cu blocuri de BCA, extinctoarele erau expirate, iar singura cale de evacuare era o uşă, într-un container. Clubul nu avea autorizație de securitate la incendiu.

În 2025, un marș de comemorare a avut loc la 10 ani de la tragedia din Clubul Colectiv, iar mii de oameni și-au strigat nemulțumirile.

Iată și lista celor mai grave incendii din cluburi în care au murit sute de oameni, în ultimii 50 de ani.

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