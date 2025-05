Simion a păstrat doar 85% din voturile din turul I

În cifre absolute, câștigătorul alegerilor prezidențiale a convins 1,5 milioane de alegători noi, dintre cei aproximativ 2,1 milioane care nu au votat la turul I și au participat doar la „finala” din 18 mai.

De asemenea, Nicușor Dan a fost preferat de majoritatea alegătorilor lui Crin Antonescu și Victor Ponta, din primul tur, deși cei doi candidați au avut aprecieri ostile la adresa primarului Capitalei.

Nicușor Dan a fost votat, în turul doi, de 6.168.642 de alegători (53,6%), în timp ce George Simion a primit 5.339.053 de voturi (46,4%). La primul tur, Dan a avut 1.979.767 de voturi, iar Simion – 3.862.761 de voturi.

„Finaliștii și-au conservat cea mai mare parte a voturilor primite la T1. Comparativ cu George Simion, Nicușor Dan a reușit să păstreze o pondere mai mare a voturilor de la T1 (91% vs 85%). Nicușor Dan a primit 87% din voturile lui Crin Antonescu, 60% din voturile lui Victor Ponta și 36% din voturile celorlalți candidați”, arată Mircea Comșa în analiza complexă publicată pe doarungraficsatimaispun.ro.

Mircea Comșa. Foto: ubbcluj.ro

Recomandări Cine sunt cei doi viceprimari care se luptă pentru locul lăsat liber de Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Bijuterii și ceasuri de 30.000 de euro, multe firme și patru apartamente

Analiza sociologului mai arată că Simion și-a păstrat puțin peste 3 milioane din zestrea de voturi de la T1 și a pierdut aproximativ 551.000 în favoarea lui Nicușor Dan. De asemenea, George Simion a beneficiat de 529.000 voturi de la Victor Ponta, 193.000 de la Crin Antonescu, 175.000 de la Nicușor Dan și 739.000 de la alți candidați. La aceste voturi s-au adăugat 665.0000 voturi de la cei care au venit doar la turul doi.

Dan, votat de 1,25 de milioane dintre alegătorii lui Antonescu

„Nicușor Dan și-a păstrat aproape 1,8 milioane din zestrea de voturi de la T1 și a pierdut aproximativ 175.000 în favoarea lui GS. De asemenea, Nicușor Dan a beneficiat de 1.254.000 voturi de la Crin Antonescu, 780.000 de la Victor Ponta, 551.000 de la George Simion și 408.000 de la alți candidați. La aceste voturi s-au adăugat 1,5 milioane voturi de la cei care au venit doar la T2”, susține profesorul universitar.

Raportat la mediul din care provin alegătorii, studiul arată că Nicușor Dan a obținut voturile a 74% dintre votanții noi din urban, care nu au participat la turul întâi. 94,4% dintre votanții lui Antonescu și 52,2% dintre alegătorii lui Ponta l-au preferat pe primarul Capitalei.

Recomandări CCR a validat rezultatele alegerilor prezidențiale, câștigate de Nicușor Dan. Cerea de anulare, depusă de George Simion, a fost respinsă

Dan a pierdut 1,2% dintre votanții din primul tur, în timp ce 4,6% dintre votanții lui Simion l-au preferat pe contracandidatul acestuia. În mediul rural, Simion a pierdut 32,8% dintre alegători, între cele două tururi de alegeri, în timp ce în cazul lui Nicușor Dan pierderea este chiar mai mare, de 37,3%.

Și în acest caz, majoritatea votanților noi, precum și a celor care i-au susținut pe Antonescu și Ponta au mers spre primarul Capitalei. Simion a obținut, în schimb, 85,4% dintre alegătorii celorlalți candidați din turul întâi.

Sociologul Mircea Comșa a reușit să analizeze și transferul voturilor alegătorilor din diaspora. Astfel, Nicușor Dan a obținut votul a 54,4% dintre cei care au venit doar la turul doi și i-a „acaparat” pe aproape toți românii care au votat anterior cu Antonescu.

89% dintre votanții lui Victor Ponta în diaspora l-au preferat pe George Simion. De asemenea, ambii finaliști și-au păstrat aproape neatins numărul voturilor pe care l-au primit în turul întâi.

Metoda prin care a fost realizat studiul

Sociologul clujean arată că a realizat studiul prin metoda „analizei/inferenței ecologice”.

„E vorba de o analiză realizată pe date la nivel agregat cu scopul de a produce inferențe cu privire la situația de la nivel individual. În domeniul studiilor electorale analiza este cunoscută sub numele de «voter transition matrix/probabilities». Pentru a reduce cât mai mult posibilitatea realizării unor inferențe incorecte, e important să folosim date situate la un nivel de agregare cât mai redus. Prin urmare, toate analizele sunt realizate pe datele oficiale la nivel de secție de vot. Am considerat toate secțiile de vot, inclusiv cele din străinătate. Pentru a simplifica prezentarea datelor, am redus analiza la candidații care au obținut un număr relativ mai mare de voturi la T1”, afirmă sociologul de la UBB Cluj-Napoca.

Profesorul universitar doctor Mircea Comșa are peste 25 de ani de experiență în cercetarea socială, în echipe naționale și internaționale din sectorul academic și privat. Interesele de cercetare și predare sunt metodologia anchetei sociologice, designul cercetării sociale, studiile electorale, analiza statistică și data mining.

Foto: Vlad Chirea

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News