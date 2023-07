Cum să fii admis la liceul dorit? Sfaturile unei profesoare: „Dacă ai 7, să pui și opțiuni la licee unde ultimele medii au fost de 8,5-9”

Admiterea computerizată la liceu a început pe 6 iulie și durează până pe 17. Opțiunile pentru liceu se completează la școala la care a învățat elevul, acesta trebuind să meargă alături de un părinte. Fiecare specializare de la fiecare liceu are un cod unic, regăsit în broșurile din județul în care elevul dorește să se înscrie la liceu. Elevii trebuie să completeze opțiunile în ordinea preferințelor, după specializare și liceu.

„Calculatorul parcurge lista cu elevii ordonați de la cea mai mare la cea mai mică medie și îi repartizează în funcție de preferințe. Prioritate are un elev de 10. El va fi repartizat primul la prima opțiune aleasă de el, apoi următorul și tot așa”, a explicat profesoara Marcelina Popa pentru Libertatea.

În București, unde sunt cele mai multe note mari, departajarea între candidați este mai dură. Mai ales că aici vin să se înscrie și elevi din alte județe. Anul trecut au fost mai mulți candidați decât locuri disponibile în licee, astfel că autoritățile au fost nevoite să suplimenteze locurile.

Acum sunt 19.798 de locuri la licee în Capitală și peste 16.000 de candidați. Inspectoratul Școlar al Municipiului București estimează că din afara Capitalei se vor mai înscrie încă aproximativ 2.500 de elevi.

Studiu de caz pentru un elev cu media 9,30

Pentru a fi mai ușor de înțeles mecanismul, am luat exemplul unui elev care are media de admitere 9,30. Profesoara a explicat că în momentul în care sistemul ajunge la elevul care are 9,30, toți cei care au avut o medie mai mare au fost deja repartizați, în funcție de opțiunile lor.

Să presupunem că elevul cu media 9,30 își pune ca primă opțiune Colegiul Național „Sfântul Sava” din București. Calculatorul verifică dacă mai există vreun loc la acest liceu, la specializarea pusă ca primă opțiune. Dacă nu mai sunt locuri, calculatorul verifică a doua opțiune a elevului. Acesta poate să-și fi pus tot la „Sava”, dar alt profil, sau alt liceu. Și calculatorul îl repartizează acolo dacă mai sunt locuri. În cazul în care și pentru cea de-a doua opțiune sunt ocupate toate locurile, se verifică a treia opțiune, până când elevul este repartizat acolo unde există loc în funcție de media sa.

Absolvenții de liceu vor fi repartizați computerizat la liceu, în funcție de media de la Evaluarea Națională

Cât mai multe opțiuni, inclusiv la liceele în care s-a intrat cu medii mai mari anul anterior

Cum să-și optimizeze posibilitățile de a intra la liceu un elev cu o medie mai mică, 7, de exemplu?

„Deja sunt ocupate locurile la multe licee, dar nu e nicio problemă. Elevul de 7 și ceva poate să își pună ca opțiune inclusiv „Sava”, unde se intră cu peste 9,50 de obicei. Nu se întâmplă nimic, doar că nu prea are șanse să intre”, explică profesoara de matematică.

Cu toate acestea, Marcelina Popa spune că ea le recomandă elevilor să pună și opțiuni unde în alți ani s-a intrat cu medii mai mari decât mediile pe care le au ei acum pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Ne-a dat un exemplu de la liceul la care predă ea: „De obicei se intră cu peste 8 aici. Dar într-un an au fost medii mai mici și se putea intra și cu note de 7, dar cei care au avut astfel de medii nu și-au pus această opțiune. Unii elevi cu 5 au completat și acest liceu pe lista lor pentru că probabil au pus liceele în ordinea din broșură și au intrat. Au rămas locuri și pentru următoarea etapă de admitere”.

Marja pe care elevii ar trebui să și-o ia, potrivit profesoarei, este de 1,5 sau 2 puncte. „Dacă ai 7, să pui și opțiuni la licee unde ultimele medii au fost de 8,5-9 pentru orice eventualitate. Nu există un număr maxim de opțiuni pe care poți să le pui”.

Dacă există elevi cu aceeași medie, aceștia sunt departajați întâi după nota la Limba română de la EN, dacă și aici au același rezultat, după cea la Matematică. În cazul în care au și această notă identică, se ia în calcul media anilor de gimnaziu.

Cum poți ști dacă ai șanse să intri la un liceu?

Elevii pot ști cu aproximație dacă au șanse să intre la un anumit liceu dacă se uită pe listele ierarhice din anii precedenți. „Să zicem că un elev se află, după media de admitere, pe locul 800 din județ. Dacă un elev care a avut aceeași medie cu un an urmă se află tot pe locul 800 și media este mai mare decât ultimul admis la liceu dorit, are șanse să intre”, spune Popa.

„Dar cel mai simplu este să îți iei acea marjă de 1,5-2 puncte. Adică să completezi și opțiuni care au ultimele medii de admitere mai mari cu acest punctaj decât media ta”, mai adaugă profesoara.

Riscul de a nu fi repartizat

Chiar dacă un elev este aproape sigur că intră la una dintre primele sale opțiuni, asta nu înseamnă că nu trebuie să pună și alte opțiuni pe listă. „Dacă nu pune destule coduri și nu este repartizat la una dintre opțiunile sale, elevul va fi repartizat la un liceu mult mai slab, acolo unde mai rămân locuri sau poate chiar rămâne nerepartizat”, spune Marcelina Popa.

Admiterea computerizată cuprinde și a doua etapă, la care participă candidații care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus la licee dosarele de înscriere în termen, candidații care au fost respinşi la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini şi candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, candidații care nu au fost repartizați în prima etapă sau care nu au dat Evaluarea Națională.

A doua etapă a admiterii computerizate începe în 28 iulie și înainte de aceasta vor fi afișate locurile care au rămas disponibile în urma primei etape.

