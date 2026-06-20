Utilizarea protecțiilor speciale pentru parbriz și geamuri, una dintre cele mai eficiente recomandări

Unul dintre cele mai eficiente moduri de a reduce impactul razelor UV asupra interiorului mașinii este utilizarea protecțiilor speciale pentru parbriz și geamuri. Acestea pot reduce temperatura interioară, protejând în același timp componentele electronice de pe bord, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Protejarea volanului și a scaunelor împotriva căldurii

Un volan încins poate crea disconfort major. Atingerea unui volan fierbinte este similară cu plasarea mâinii pe o plită încinsă, avertizează Blic. Pentru a evita acest lucru, folosiți huse speciale pentru volan sau pur și simplu acoperiți-l cu un prosop. Optați pentru huse din piele, care sunt mai rezistente și mențin volanul mai răcoros.

Dacă aveți scaune din piele, este important să le protejați de lumina directă a soarelui. Husele create special pentru scaunele auto pot preveni supraîncălzirea și degradarea materialului. În lipsa acestora, un prosop simplu poate fi o soluție la îndemână pentru a face șederea mai confortabilă.

Nuanțarea geamurilor, o metodă eficientă pentru reducerea pătrunderii căldurii în mașină

Nuanțarea geamurilor este o metodă eficientă pentru a reduce pătrunderea căldurii în interiorul mașinii. În acest fel este limitată expunerea la razele solare, iar temperatura scade. Totuși, Blic atrage atenția asupra faptului că legislația privind nuanțarea geamurilor variază de la o regiune la alta, așa că este important să verificați reglementările locale înainte de a face această modificare.

Ventilatoarele solare, o soluție pentru menținerea interiorului mașinii aerisit

Ventilatoarele solare portabile reprezintă o soluție practică pentru a menține interiorul mașinii aerisit chiar și atunci când este parcată. Aceste dispozitive se instalează pe un geam deschis și funcționează cu ajutorul energiei solare. Odată ce lumina soarelui este absorbită, ventilatorul începe să evacueze aerul cald din interiorul mașinii, conform Blic.

Parcarea mașinii la umbră, una dintre cele mai simple metode de a evita supraîncălzirea

Parcarea mașinii la umbră este una dintre cele mai simple metode de a evita supraîncălzirea.

„Găsiți un loc sub un copac, lângă o clădire sau într-o parcare acoperită pentru a reduce expunerea directă la razele solare”, recomandă Blic.

Dacă nu aveți această opțiune, o husă auto din material respirabil poate fi o soluție eficientă pentru a proteja vopseaua mașinii și pentru a menține o temperatură mai scăzută.

Lustruirea regulată a mașinii o protejează de razele puternice ale soarelui

Menținerea unei rutine regulate de lustruire a mașinii – aproximativ o dată la trei sau patru luni – nu este importantă doar pentru aspectul strălucitor al automobilului tău. De fapt, aceasta îți protejează mașina de razele puternice ale soarelui de vară.

Culoarea mașinii influențează căldura absorbită de mașină

Culoarea caroseriei influențează semnificativ cât de multă căldură este absorbită de mașină. Vehiculele de culoare închisă, precum cele negre sau bleumarin, atrag mai multă căldură, în timp ce cele deschise, cum ar fi cele albe, reflectă razele solare și rămân mai răcoroase.

Efectele parcării mașinii pe asfaltul fierbinte

Parcarea pe asfaltul fierbinte poate duce la creșterea presiunii în pneuri, ceea ce poate accelera uzura acestora sau chiar să provoace explozia lor. Blic sfătuiește șoferii să opteze pentru suprafețe mai răcoroase, cum ar fi iarba sau pietrișul, atunci când este posibil.

Iată și cum să răcești rapid interiorul unei mașini, în câteva minute.

