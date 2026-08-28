TOFA a determinat o scădere în greutate de 18% la șoarecii obezi în doar patru săptămâni, fără modificări ale activității fizice sau ale temperaturii corporale. Substanța crește consumul de energie al organismului, având și beneficii metabolice, cum ar fi reducerea grăsimii hepatice

În combinație cu alte medicamente, precum cele pe bază de GLP-1, TOFA a amplificat pierderea în greutate și îmbunătățirile metabolice. Totuși, substanța nu a fost testată pe oameni, iar studiile clinice urmează să fie inițiate.

Un nou compus experimental ar putea revoluționa tratamentele împotriva obezității, ajutând organismul să ardă grăsimi fără a pierde masă musculară sau a reduce aportul alimentar.

Cercetătorii de la Universitatea California, Berkeley, au descoperit că substanța 5-tetradeciloxi-2-furoic acid (TOFA) a generat o scădere în greutate de 18% la șoarecii obezi în doar patru săptămâni, conform unui studiu publicat în Science Advances,

Cum funcționează TOFA?

Compusul acționează prin creșterea consumului de energie al organismului, fără a modifica aportul alimentar, activitatea fizică sau temperatura corporală.

„Consumul total de energie a crescut cu până la 18%, în timp ce aportul alimentar și activitatea fizică au rămas neschimbate”, a explicat Anders Näär, autor principal al studiului.

Spre deosebire de alte medicamente pentru slăbit, care reduc pofta de mâncare, TOFA influențează modul în care organismul utilizează grăsimile și energia.

Efecte suplimentare și beneficii

Pe lângă reducerea grăsimii corporale, TOFA a îmbunătățit nivelurile de zahăr și insulină din sânge, a redus grăsimea hepatică și a ameliorat simptomele bolii hepatice grase, cum ar fi inflamația și cicatrizarea.

„La șoarecii noștri, nu am observat pierderi de masă musculară, ceea ce este comun în alte cazuri de scădere în greutate”, a adăugat Näär.

Potențial în terapia combinată

Echipa de cercetători a testat TOFA în combinație cu medicamente pe bază de GLP-1, precum semaglutida și tirzepatida, care reduc pofta de mâncare.

Această abordare combinată a dus la o pierdere în greutate mai mare și la îmbunătățiri metabolice mai pronunțate decât utilizarea tratamentelor individuale.

Anders Näär consideră că mecanismele diferite ale acestor tratamente pot fi complementare: „Acest tip de terapie combinată este interesant, deoarece mecanismele nu se suprapun, ci se completează”.

Limitări și pași următori

Deși promițător, TOFA nu a fost încă testat pe oameni, iar doza minimă eficientă rămâne necunoscută.

Studiile pe șoareci au implicat doar masculi, iar cercetătorii intenționează să efectueze teste de toxicitate și eficacitate pe animale mai mari înainte de a începe studiile clinice.

Anders Näär și alți doi co-autori ai studiului sunt cofondatori ai ReRx Therapeutics, companie care dezvoltă TOFA ca posibil tratament.





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